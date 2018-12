Übersicht: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2019

Düsseldorf In London läuft die Darts WM. Erstmals starten in diesem Jahr vier Deutsche im berühmten Ally Pally. Hier finden Sie den Spielplan mit allen Ergebnissen.

Der Spielplan der Darts-WM 2019 im Überblick:

Vier deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM 2019

Erstmals starten in diesem Jahr vier Deutsche bei der WM. Insgesamt treten 96 Spieler an. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 500.000 Pfund (umgerechnet 564.000 Euro). Titelverteidiger ist der Engländer Rob Cross. Der Engländer gewann 2018 gegen seinen Landsmann Phil Taylor mit 7:2. Für deutsche Teilnehmer war bislang immer spätestens in der zweiten Runde Endstation.