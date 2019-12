Übersicht : Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2020

Foto: dpa/Ina Fassbender Infos Fragen und Antworten zur Darts-WM 2020.

Düsseldorf In London startet am Freitag die 26. Darts-WM. Aus deutscher Sicht sind in diesem Jahr drei deutsche Spieler dabei. Hier finden Sie alle Infos zum Spielplan, Teilnehmern und zur TV-Übertragung.

Wann findet die Darts-WM 2020 statt?

Die Darts-WM findet vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 statt. Austragungsort ist der Alexandra Palace, auch bekannt unter dem Spitznamen Ally Pally, im Londoner Stadtbezirk Haringey.

Drei deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM 2020

Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2020 in London könnte es erstmals zu einem deutschen Duell kommen. Die beiden deutschen Hoffnungsträger Max Hopp (Kottengrün) und Gabriel Clemens (Saarwellingen) könnten bereits in der zweiten Runde aufeinandertreffen. Während der Weltranglisten-24. Hopp zunächst von einem Freilos profitiert, muss Clemens (42.) zum Auftakt gegen den Niederländer Benito van de Pas (59.) antreten.

Der dritte deutsche Teilnehmer Nico Kurz (Nidderau) bekommt es in der ersten Runde mit dem Weltranglisten-36. James Wilson aus England zu tun. Bei einem Sieg würde der 22-Jährige aus Nidderau auf Joe Cullen (England/15.) treffen.

Martin Schindler (Strausberg) und Christian Bunse (Korbach) haben indes ihre letzte Chance auf ein WM-Ticket verpasst. Beim PDPA-Qualifier-Turnier am Montag wurden in Wigan die letzten Plätze für den Jahreshöhepunkt im Alexandra Palace vergeben, Schindler und Bunse scheiterten allerdings bereits vorzeitig.

Insgesamt sind 96 Teilnehmer bei der Darts-WM im "Ally Pally" dabei, in Mikuru Suzuki (Japan) und Fallon Sherrock (England) auch zwei Frauen.

Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 500.000 Pfund (umgerechnet 564.000 Euro). Titelverteidiger ist der Niederländer Michael van Gerwen. Er gewann 2019 gegen den Engländer Michael Smith 7:3. Im vergangenen Jahr fuhr Max Hopp das beste deutsche Ergebnis in der Geschichte ein, als er in die dritte Runde einzog. Dort musste er sich dem späteren Sieger van Gerwen geschlagen geben.

Der Modus der Darts-WM 2020

Der Modus verändert sich bei zunehmendem Turnierverlauf. In der ersten und zweiten Runde wird „Best-of-five“ gespielt. Ein Spieler muss hier also drei Sätze gewinnen, um das Match für sich zu entscheiden. Dieser Satz-Modus steigert sich auf „Best-of-13“. Ein Satz besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Legs. Wer 501 Punkte per Doppelfeld oder Bulls-Eye auf Null bringt, holt sich ein Leg.

Wo wird die Darts-WM 2020 im TV und online im Live-Stream übertragen?

Deutsche Fans können die Darts-WM komplett im Free-TV bei Sport1 verfolgen. Der TV-Sender bietet zudem auf YouTube einen kostenlosen Live-Stream aller WM-Spiele an. Außerdem überträgt der Streamingdienst Dazn das komplette Turnier live.

Foto: afp, LEON NEAL Infos Alle Dart-Weltmeister seit 1994.

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Darts-WM 2020?

Sieger: 500.000 Pfund

500.000 Pfund Zweiter: 200.000 Pfund

200.000 Pfund Halbfinale: 100.000 Pfund

100.000 Pfund Viertelfinale: 50.000 Pfund

50.000 Pfund Vierte Runde: 35.000 Pfund

35.000 Pfund Dritte Runde: 25.000 Pfund

25.000 Pfund Zweite Runde: 15.000 Pfund

15.000 Pfund Erste Runde: 7.500 Pfund

Erstmals seit vielen Jahren wurde das Preisgeld für die Darts-WM nicht erhöht. Bei der Weltmeisterschaft 2020 werden also wie im Vorjahr 2,5 Millionen Pfund an die Darts-Profis ausgeschüttet.

Spielplan, Termine und Ergebnisse der Darts-WM 2020 im Überblick:

+++ 1. Runde der Darts-WM 2020 +++

Freitag, 13. Dezember 2019

Jelle Klaasen (Niederlande) - Kevin Burness (Nordirland) 3:1

Kim Huybrechts (Belgien) - Geert Nentjes (Niederlande) 3:2

Luke Humphries (England) - Devon Petersen (Südafrika) 3:1

Samstag, 14. Dezember 2019

Darius Labanauskas (Litauen) - Matthew Edgar (England) 3:0

Ryan Meikle (England) - Yuki Yamada (Japan) 1:3

Luke Woodhouse (England) - Paul Lim (Singapur) 3:0

Mark McGeeney (England) - Matt Campbell (Kanada) 3:1

Jamie Hughes (England) - Zoran Lerchbacher (Österreich) 2:3

Raymond van Barneveld (Niederlande) - Darin Young (USA) 1:3

Sonntag, 15. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Kyle Anderson (Australien) - Xiaochen Zong (China) 3:2

Ross Smith (England) - Ciaran Teehan (Irland) 0:3

Brendan Dolan (Nordirland) - Nitin Kumar (Irland) 3:0

Arron Monk (England) - Jose Justicia (Spanien) 0:3

Andy Boulton (England) - Danny Baggish (USA) 2:3

James Richardson (England) - Mikuru Suzuki (Japan) 3:2

Montag, 16. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Steve Lennon (Irland) - Callan Rydz (England)

William O’Connor (Irland) - Marko Kantele (Finnland)

Vincent van der Voort (Niederlande) - Keane Barry (Irland)

Dienstag, 17. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Ryan Searle (England) - Robbie King (Australien)

Cristo Reyes (Spanien) - Lourence Ilagan (Philippinen)

Rowby-John Rodriguez (Österreich) - Noel Malicdem (Philippinen)

Dienstag, 17. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Ritchie Edhouse (England) - Boris Koltsov (Russland)

Jose De Sousa (Portugal) - Damon Heta (Australien)

Ted Evetts (England) - Fallon Sherrock (England)

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Ron Meulenkamp (Niederlande) - Ben Robb (Neuseeland)

Mickey Mansell (Nordirland) - Seigo Asada (Japan)

Harry Ward (England) - Madars Razma (Lettland)

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

James Wilson (England) - Nico Kurz (Nidderau)

Josh Payne (England) - Diogo Portela (Brasilien)

Gabriel Clemens (Saarwellingen) - Benito van de Pas (Niederlande)

Donnerstag, 19. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Justin Pipe (England) - Benjamin Pratnemer (Slowenien)

Ryan Joyce (England) - Jan Dekker (Niederlande)

+++ 2. Runde der Darts-WM 2020 +++

Freitag, 13. Dezember 2019

Michael van Gerwen (Niederlande) - Jelle Klaasen 3:1

Samstag, 14. Dezember 2019

Jermaine Wattimena (Niederlande) - Luke Humphries 2:3

Rob Cross (England) - Kim Huybrechts 0:3

Sonntag, 15. Dezember 2019

Ian White (England) - Darius Labanauskas 1:3

Michael Smith (England) - Luke Woodhouse 1:3

Montag, 16. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

Gary Anderson (Schottland) - Brendan Dolan

Dienstag, 17. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

Krzysztof Ratajski (Polen) - Zoran Lerchbacher

Dienstag, 17. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

Jeffrey de Zwaan (Niederlande) - Darin Young

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

Stephen Bunting (England) - Jose Justicia

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

James Wade (England) - Edhouse/Koltsov

Donnerstag, 19. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

John Henderson (Schottland) - James Richardson

Steve Beaton (England) - Kyle Anderson

Donnerstag, 19. Dezember (ab 20 Uhr)

Chris Dobey (England) - Meulenkamp/Robb

Danny Noppert (Niederlande) - Lennon/Rydz

Dave Chisnall (England) - Van der Voort/Barry

Gerwyn Price (Wales) - O’Connor/Kantele

Freitag, 20. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Darren Webster (England) - Yuki Yamada

Mervyn King (England) - Ciaran Teehan

Jonny Clayton (Wales) - Joyce/Dekker

Ricky Evans (England) - Mark McGeeney

Freitag, 20. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Nathan Aspinall (England) - Danny Baggish

Joe Cullen (England) - Wilson/Kurz

Max Hopp (Kottengrün) - Clemens/Van de Pas

Peter Wright (Schottland) - Rodriguez/Malicdem

Samstag, 21. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Keegan Brown (England) - Mansell/Asada

Simon Whitlock (Australien) - Ward/Razma

Steve West (England) - Searle/R King

Adrian Lewis (England) - Reyes/Ilagan

Samstag, 21. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Daryl Gurney (Nordirland) - Pipe/Pratnemer

Glen Durrant (England) - De Sousa/Heta

Mensur Suljovic (Österreich) - Evetts/Sherrock

Dimitri Van den Bergh (Belgien) - Payne/Portela

+++ 3. Runde der Darts-WM 2020 +++

Sonntag, 22. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Clayton/Joyce/Dekker - Bunting/Justicia

Darius Labanauskas - Hopp/Clemens/van de Pas

Aspinall/Baggish - Ratajski/Lerchbacher

Sonntag, 22. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Wade/Edhouse/Koltsov - Beaton/K. Anderson

Kim Huybrechts - Noppert/Lennon/Rydz

Michael van Gerwen - Evans/McGeeney

Montag, 23. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Cullen/Wilson/Kurz - Luke Humphries

Lewis/Reyes/Ilagan - Webster/Yamada

Luke Woodhouse - van den Bergh/Payne/Portela

Montag, 23. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Chisnall/van der Voort/Barry - de Zwaan/Young

G. Anderson/Dolan - West/Searle/R. King

Wright/Rodriguez/Malicdem - Brown/Mansell/Asada

Freitag, 27. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Whitlock/Ward/Razma - M. King/Teehan

Suljovic/Evetts/Sherrock - Dobey/Meulenkamp/Robb

Gurney/Pipe/Pratnemer - Durrant/de Sousa/Heta

Freitag, 27. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Price/O’Connor/Kantele - Henderson/Richardson

(eh)