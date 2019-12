Sieg in der Dritten Runde : Topfavorit van Gerwen erreicht souverän Achtelfinale bei der Darts-WM

Sieg in der Dritten Runde

London Michael van Gerwen will zum viertenmal Weltmeister werden. Im Londoner Alexandra Palace gewann der Niederländer sein Match in der dritten Runde ohne Probleme. Weiter geht es für ihn nach Weihnachten.

Titelverteidiger Michael van Gerwen hat souverän das Achtelfinale bei der Darts-WM in London erreicht. Der 30 Jahre alte Niederländer gewann am Sonntagabend in der dritten Runde mit 4:0 gegen den Engländer Ricky Evans und darf sich nach Weihnachten auf ein Duell mit Stephen Bunting aus England freuen.