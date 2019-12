2:4 gegen Durrant : Gurney als nächster Top-Spieler bei Darts-WM raus

London Bei der Darts-WM geht das Favoriten-Sterben weiter. Daryl Gurney ist am Freitag ausgeschieden. Damit sind sechs der besten zehn Spieler der Weltrangliste schon nicht mehr im Achtelfinale dabei.

Daryl Gurney ist als nächster Mitfavorit bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Der 33 Jahre alte Nordire verlor am Freitagnachmittag mit 2:4 gegen den Engländer Glen Durrant, der amtierender Weltmeister der British Darts Organisation (BDO) ist und direkt im Anschluss an seinen WM-Titel im Januar zur Professional Darts Corporation (PDC) wechselte.