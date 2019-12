WM-Sieg von Sherrock wird Darts nachhaltig verändern : Es wurde auch Zeit

London Fallon Sherrock ist die erste Frau, die bei der Darts-WM einen Sieg errungen hat. Die Veranstalter wollen neue Zielgruppen erschließen. Auch andere Sportarten sollten sich öffnen.

Bei der Weltmeisterschaft im Darts waren anfänglich 94 Männer und zwei Frauen am Start. Das Feld ist mittlerweile leicht ausgedünnt – eine Frau ist indes noch immer dabei. Und das ist für diese Sportart eine echte Sensation. Eine Frau hatte zuvor noch nie eine Partie bei einer WM gewonnen. Vielleicht ist aber auch der eigentliche Skandal, dass es bis zum Jahr 2019 für dieses Ereignis brauchte. Denn es gibt wenig bis gar keine Argumente, warum sich die Geschlechter nicht im Wettbewerb gemeinsam messen sollten. Fand inzwischen auch die Professional Darts Corporation (PDC), die den Sport seit 1994 vermarktet. Bei der PDC erhofft man sich durch die Duelle zwischen Frau und Mann zusätzliche Aufmerksamkeit. Neue Zielgruppen sollen angesprochen werden und damit die Geschäfte so richtig in Fahrt bringen. Mit Kneipensport soll das alles nach Möglichkeit nichts mehr zu tun haben. Die Preisgelder sind in den vergangenen Jahren explodiert – von 64.000 Pfund auf zweieinhalb Millionen.