Darts-Weltrangliste : Clemens erstmals in den Top 30 - Weltmeister Price neue Nummer eins

Frankfurt Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens steht nach seinem historischen Achtelfinal-Einzug bei der WM erstmals in den Top 30. Weltmeister Gerwyn Price verdrängt Michael van Gerwen von der Spitze.

Nach seinem historischen Achtelfinal-Einzug bei der WM in London hat Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens auch in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne gemacht. Der 37 Jahre alte Saarländer verbesserte sich in dem am Montag vom Weltverband PDC veröffentlichten Ranking um zwei Plätze auf Rang 29 und steht erstmals in seiner Karriere in den Top 30. Clemens hatte durch seinen Sieg über Titelverteidiger Peter Wright (Schottland) als erster Deutscher das WM-Achtelfinale im Alexandra Palace erreicht.