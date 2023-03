Darts Van Gerwen festigt Tabellenführung - Publikumsliebling kriselt

Darts-Profi Michael van Gerwen baut allmählich wieder seine altbekannte Dominanz auf. In der Premier League sicherte sich der Niederländer den zweiten Tagessieg in Serie, die Tabelle führt er souverän an. „Ich bin sechs Punkte vorne jetzt, ich liebe das“, sagte van Gerwen am späten Donnerstagabend im englischen Exeter. Seine drei Siege über Gerwyn Price (6:3), Nathan Aspinall (6:4) sowie Jonny Clayton (6:3 im Finale) waren diesmal ungefährdet. „Der Wille, diese Siege zu holen, ist riesig. Wenn du das Selbstvertrauen hast, hat das in der Premier League massive Auswirkungen“, sagte van Gerwen.