Max Hopp und Martin Schindler : Deutsches Darts-Duo erreicht das Achtelfinale bei der Team-WM

Hamburg Erfolgreicher Start für MAx Hopp und Martin Schindler in die Darts-Team-WM. Das deutsche Duo besiegte am Donnerstag die beiden Ungarn Pal Szekely und Janos Vegso und ziehen damit ins Achtelfinale ein.

Das deutsche Darts-Duo Max Hopp/Martin Schindler ist erfolgreich in die Team-WM in Hamburg gestartet und hat die Pflichtaufgabe zum Auftakt souverän gelöst. Die beiden 22-Jährigen schlugen am Donnerstag im Sechzehntelfinale die beiden Ungarn Pal Szekely und Janos Vegso mit 5:1 und treffen nun am Samstagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) auf Belgien.