„Bin immer noch am zittern“ Schindler steht beim World Grand Prix im Viertelfinale

„Ich bin noch immer am Zittern“, sagte Schindler (Strausberg) mehrere Minuten nach der mitreißenden Partie: „Das bedeutet mir sehr viel. Das sind die Turniere, in denen man performen muss.“ Dabei kam Schindler in der Morningsyde Arena nur sehr schwer in die Partie, sein Gegner spielte dagegen direkt stark auf.