Erinnerungen ans vergangene Jahr Darts-Profi Clemens erreicht bei WM-Generalprobe Halbfinale

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens kommt pünktlich vor der WM in London wieder in Form und hat bei der Generalprobe das Halbfinale erreicht. Der 40 Jahre alte Saarländer besiegte am Sonntag in Minehead den Engländer Luke Woodhouse mit 10:7 und steht bei den Players Championship Finals in der Runde der letzten Vier. Dort bekommt es Clemens am Abend (20.00 Uhr/DAZN) mit dem langjährigen Primus Michael van Gerwen aus den Niederlanden zu tun.