Meilenstein im Darts Erster Neun-Darter einer Frau durch Sherrock

„Das hat eine lange Zeit auf sich warten lassen!! Hoffentlich nur der erste von vielen“, schrieb Sherrock am späten Samstagabend auf Twitter, nachdem sie zuvor als erste Frau einen Neun-Darter bei einem Event des Weltverbandes PDC geschafft hatte. Ein Neun-Darter bezeichnet das perfekte Spiel, bei dem die Punktzahl von 501 mit der Minimalanzahl von neun Pfeilen auf null gestellt wird. Die 28 Jahre alte Sherrock vollbrachte dies am Samstag in Hildesheim.