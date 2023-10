Mit Debütant Ricardo Pietreczko Erstmals seit 2012 sind drei Deutsche bei der Darts-EM dabei

Die deutschen Darts-Profis sind bei der EM so gut vertreten wie seit 2012 nicht mehr. Angeführt von EM-Debütant Ricardo Pietreczko starten in Dortmund (26. bis 29. Oktober) dieses Mal drei Profis aus dem Gastgeberland. Neben Pietreczko sind dies WM-Halbfinalist Gabriel Clemens sowie Martin Schindler. In der Turnierhistorie seit 2008 war Deutschland bislang nur 2010 und 2012 mit je drei Profis vertreten. Die damaligen Vertreter waren aber weit von den Erfolgen der heutigen Generation entfernt.