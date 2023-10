Darts-EM Wright zum zweiten Mal Europameister

Die zwei weiteren deutschen EM-Teilnehmer Ricardo Pietreczko und Martin Schindler scheiterten ebenfalls früh. Schindler verlor gegen Stephen Bunting (England) in der ersten Runde. Als letzter verbliebener Lokalmatador scheiterte Pietreczko, der Sieger des European-Tour-Events in Hildesheim, im Achtelfinale am dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande).