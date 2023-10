Van Gerwen zu stark Pietreczko verpasst erneuten Darts-Coup bei EM

Die Darts-Europameisterschaft ist für Debütant Ricardo Pietreczko nach einer Niederlage gegen den niederländischen Weltklassespieler Michael van Gerwen beendet. Der 29 Jahre alte Nürnberger mit dem Spitznamen Pikachu musste sich im Achtelfinale am Samstagabend in Dortmund mit 7:10 geschlagen geben und schaffte es damit nicht in den Finaltag.