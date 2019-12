Barney-Bezwinger im Fokus : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

London Nach den extrem überraschungsreichen ersten Tagen greift bei der Darts-WM die zweite Frau ins Geschehen ein. Fallon Sherrock will für eine Premiere sorgen. Das niederländische Duell von de Zwaan und „Barney“ entfällt.

An diesem Dienstag dürfte das Favoritenscheitern bei der Darts-WM pausieren. Allerdings nur, weil bei den insgesamt acht angesetzten Partien keine wirklichen Favoriten an die Scheibe treten. Sowohl am Mittag (13.30 Uhr/Sport1 und Dazn) als auch abends (20.00 Uhr) werden im Alexandra Palace jeweils vier Partien der ersten und zweiten Runde ausgetragen.