Dagmar Freitag: EM 2024 gehört nicht die Türkei

EM gehört nicht in die Türkei

Berlin Am 27. September entscheidet die Europäische Fußball-Union darüber, wo die EM 2024 stattfindet. Beworben haben sich die Türkei und Deutschland.

Die Sportausschussvorsitzende im Bundestag hat sich gegen eine Vergabe der Fußball-EM 2024 an die Türkei ausgesprochen.

„In einem Land, wo Menschen letztlich ohne Gerichtsverfahren monatelang, vielleicht sogar auch länger in Untersuchungshaft gesteckt werden. Wo die Presse mehr und mehr an Boden verliert. Da, meine ich, gehören internationale Sportereignisse nicht hin“, sagte die SPD-Politikerin Dagmar Freitag dem Südwestfunk.