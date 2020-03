Trotz Corona-Pause : VfL Wolfsburg nimmt am Montag das Training wieder auf

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Foto: dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ungeachtet der sehr wahrscheinlich längeren Pause in der Fußball-Bundesliga nimmt der VfL Wolfsburg am Montag wieder das Training auf. Cheftrainer Oliver Glasner und Geschäftsführer Jörg Schmadtke wollen die Mannschaft am Vormittag im Stadion versammeln, um die Lage zu besprechen. Bislang ist die für den kommenden Samstag geplante Partie bei Bayer Leverkusen noch nicht abgesagt, obwohl dies angesichts der Coronavirus-Pandemie spätestens nach einem Treffen des DFL-Präsidiums am Dienstag geschehen dürfte.

„Aktuell ist der Stand, dass ab dem 2. April wieder gespielt wird. Auch wenn das unrealistisch scheint, müssen wir es annehmen und uns darauf einstellen“, sagte Schmadtke. „Man muss damit rechnen, dass bis zum 20. April gar nichts passieren kann.“ Dennoch müsse man erst einmal mit diesem Datum arbeiten. „Darum fangen wir am Montag wieder mit dem Training an.“

Geplant ist, dass die Mannschaft erst einmal in Vierer-Gruppen im Kraftraum trainieren wird. Die Spieler sollen zudem auf vier Kabinen verteilt und die Duschen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Bevor es los geht, wird bei allen Profis Fieber gemessen.

+++++22. März 2020+++++

Millionenschwerer Dubai World Cup abgesagt

Foto: dpa/Nicolas Armer 10 Bilder Positiv getestete Spieler in der Bundesliga und 2. Liga.

Eines der höchstdotierten Galopprennen der Welt ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Dubai World Cup auf der Bahn in dem künstlich errichteten orientalischen Luxusdorf Meydan sollte am 28. März stattfinden.

Insgesamt ist das Rennen mit zwölf Millionen Dollar dotiert, die Börse für den Sieger liegt in Dubai bei knapp 7,5 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr gewann der Hengst Thunder Snow als erstes Pferd in der mittlerweile 25-jährigen Geschichte zum zweiten Mal nacheinander das Hauptrennen um den World Cup.

+++++22. März 2020+++++

KSC startet Projekt "Nachbarschaftshilfe"

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC startet als Folge der Corona-Pandemie in der kommenden Woche sein Projekt "Nachbarschaftshilfe". Dabei sollen "gefährdete Personen" mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Das Projekt wurde auf Initiative der aktiven Fanszene gemeinsam mit dem Klub ins Leben gerufen.

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Vormittags von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr können sich Personen melden und telefonisch ihre Bestellung aufgeben. Angenommen werden nur Bestellungen aus dem Karlsruher Stadtgebiet. Der Maximalwert eines Einkaufs beträgt 50 Euro. Alle eingehenden Bestellungen werden zentral gesammelt und Einkaufsrouten festgelegt. Abgestimmt ist das Projekt mit dem Ordnungs- und Bürgeramt/Gesundheitsamt Karlsruhe.

+++++22. März 2020+++++

Basketball-Bundesligisten müssen US-Profis ziehen lassen

In der Basketball-Bundesliga haben am Wochenende weitere US-Spieler ihre Klubs verlassen und sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Telekom Baskets Bonn verabschiedeten in Branden Frazier, Stephen Zimmerman, Geno Lawrence und Donald Sloan gleich vier Profis. Die Verträge mit dem Quartett seien einvernehmlich aufgelöst werden, teilten die Rheinländer am Sonntag mit. Für den Rest des Teams wurde Kurzarbeit beantragt. Auch der neue Trainer Will Voigt ist zu seiner Familie in die USA geflogen, steht aber auf Abruf bereit, sollte die Saison in der Bundesliga doch noch fortgesetzt werden.

Die BBL hat ihren Spielbetrieb derzeit bis auf Weiteres ausgesetzt. Voraussichtlich am kommenden Mittwoch wollen Liga und Clubs beraten, wie es weiter geht. Doch eine Saisonfortsetzung wird mit jedem Abgang eines Spielers unwahrscheinlicher.

Viele Vereins lassen derzeit aus finanziellen Gründen Spieler vor allem in die USA ziehen. Damit werden Gehälter eingespart. Rasta Vechta verlor am Wochenende ebenfalls vier US-Profis. Die Verträge mit Jordan Davis, Kamari Murphy und Steve Vasturia wurden aufgelöst. Max DiLeo kehrt ebenfalls zu seiner Familie zurück, der Vertrag bleibt aber bestehen. Sollte doch noch gespielt werden, würde DiLeo zu den Niedersachsen zurückkehren.

Bei den Jobstairs Gießen 46ers wurde der Vertrag mit dem Amerikaner Jordan Barnett aufgelöst. Zuvor waren bereits Barnetts Landsleute Luke Petrasek, Kendall Gray und Stephen Brown in ihre Heimat zurückgekehrt.

++++++22. März 2020+++++

Anderlecht entlässt Co-Trainer Zetterberg

Aufgrund der finanziellen Bedrohung infolge der Coronakrise hat der belgische Fußball-Rekordmeister RSC Anderlecht seinen Co-Trainer Pär Zetterberg entlassen. Das bestätigte der Brüsseler Klub lokalen Medien. "Der Profifußball sieht sich wie viele andere Wirtschaftszweige großen Herausforderungen durch das Coronavirus ausgesetzt", hieß es.

Die Trennung von Zetterberg sei erfolgt, um "den Klub kurzfristig gegen die Verluste zu schützen, die durch die Aussetzung des Spielbetriebs entstanden sind". Der Klub würdigte den 49 Jahre alten Schweden aber damit, dass er "im Verein als Riese in Erinnerung bleiben" werde.

Als Spieler absolvierte der frühere Nationalspieler Zetterberg 267 Spiele für Anderlecht und gewann sechs Meistertitel mit dem Klub.

++++++22. März 2020+++++

Bei Mainz 05 verzichten alle auf Gehalt

Starkes Zeichen in der Corona-Krise: Die Fußball-Familie beim Bundesligisten FSV Mainz 05 rückt näher zusammen und wird von der sportlichen Führung über die Profis bis zu den Trainern und Betreuern auf Teile des Gehalts verzichten. Es gebe eine „unglaublich hohe Solidarität“ im Verein, berichtete Sportvorstand Rouven Schröder am Samstag im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Alle werden auf Geld verzichten.“

Selbst nicht zu den Großverdienern zählende Angestellte würden sich daher an den Sparmaßnahmen beteiligen. „Der Zeugwart hat mich angerufen und hat gesagt: Rouven, ich möchte irgendwie helfen. Ich tanke nicht mehr von der Tankkarte von Mainz 05. Ich möchte den Verein nicht zusätzlich belasten“, erzählte Schröder.

++++++22. März 2020+++++

Premier League plant Fortführung der Saison ab dem 1. Juni

Die englische Premier League will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung, berichtete der „Daily Telegraph“ am Sonntag.

++++++22. März 2020+++++

Ehemaliger Real-Boss Sanz auf Intensivstation gestorben

Lorenzo Sanz, der frühere Präsident des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte sein Sohn Lorenzo Sanz Jr. am Samstagabend in einem Kommuniqué mit. Sanz habe neben der Infektion mit dem neuen Virus auch eine Nierenerkrankung gehabt, gaben die behandelnden Ärzte auf Anfrage bekannt. Zur Todesursache wurde zunächst aber nichts mitgeteilt.

Sanz war vor einigen Tagen positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden und lag seit Dienstag auf der Intensivstation des Madrider Krankenhauses Hospital Jiménez Díaz. Die spanische Profiliga sprach den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.

„Mein Vater ist jetzt vor Kurzem gestorben. Er hat ein solches Ende nicht verdient“, schrieb der älteste Sohn von Sanz in seiner Mitteilung an die Medien. „Eine der besten, mutigsten und fleißigsten Personen, die ich in meinem Leben gesehen habe, geht von uns. Seine Familie und Real Madrid waren sein Leben“, fügte er an.

Sanz war Chef der Königlichen zwischen 1995 und 2000. In dieser Zeit errang Real neben anderen Erfolgen zwei Mal die Champions League (1998 und 2000) und auch einen Ligatitel (1997).

++++++22. März 2020+++++

Populärste Sportliga Australiens bis Ende Mai ausgesetzt

Wegen der Corona-Pandemie muss auch der australische Sportbetrieb weitere Einschnitte hinnehmen. Die populärste Liga, das Australian Rules Football, verordnete sich am Sonntag eine Zwangspause bis zum 31. Mai. Die Saison hatte gerade erst an diesem Wochenende begonnen, als die Liga-Verantwortlichen sich wegen der neuen Reisebeschränkungen innerhalb Australiens zu der Maßnahme gezwungen sahen. Die Frauen-Liga in der Sportart, die dem Rugby ähnelt, verzichtet komplett auf ihre Spielzeit. „Zu sagen, dies sei die größte Gefahr für unser Spiel in 100 Jahren, wäre eine Untertreibung“, sagte Liga-Geschäftsführer Gillon McLachlan.

++++++22. März 2020+++++

Ex-ManUnited-Profi Fellaini positiv getestet

Der frühere belgische Fußball-Nationalspieler Marouane Fellaini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Klub Shandong Luneng am Sonntag mit. Der 32 Jahre alte Ex-Spieler von Manchester United ist der erste bekannte Fall in der chinesischen Super League. Fellaini habe kein Fieber und fühle sich gut, teilte der Klub mit. Er stehe aber unter Beobachtung.

China war über mehrere Wochen das am schlimmsten betroffene Land der Pandemie, seit einigen Tagen vermelden die Behörden aber einen deutlichen Rückgang der Infektionsfälle. Shandongs Ligarivale FC Wuhan war sogar aus Spanien nach China zurückgekehrt. Die Liga kündigte an, den eigentlich für Ende Februar vorgesehenen und verschobenen Ligastart für Anfang Mai anzusetzen.

++++++21. März 2020+++++

NBA plant Gehaltskürzungen bei Basketball-Profis

Den Spielern der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA drohen infolge der Coronakrise Gehaltskürzungen. Die Liga verschickte laut ESPN ein Memo an die 30 Teams, wonach Gehaltszahlungen ab dem 15. April teilweise eingefroren werden könnten. Bei diesem Vorhaben beruft sich die NBA auf den geltenden Tarifvertrag, in dem eine Klausel über höhere Gewalt verankert ist.

Demnach kann die nordamerikanische Profiliga einen gewissen Prozentsatz des Gehalts eines Spielers während einer Katastrophensituation, in der Spiele abgesagt werden müssen, einbehalten. Unter Katastrophensituationen fällt auch die Corona-Pandemie. Die NBA könnte somit kurzfristig Geld unter der Katastrophenklausel zurückhalten und, falls die Saison doch irgendwann fortgesetzt werden sollte, die Spieler später bezahlen.

Mit dieser Regelung soll der Ausfall von Partien zumindest teilweise finanziell aufgefangen werden. Allerdings erhalten die Spieler nach ESPN-Informationen am 1. April noch ihre vertraglich festgeschriebenen Bezüge, die Katastrophenklausel könnte frühestens ab dem 15. April greifen.

Die NBA pausiert bereits seit dem 11. März, das geplante Ende der regulären Saison am 15. April ist längst nicht mehr haltbar. Angesichts von zahlreichen positiv auf COVID-19 getesteten Spielern ist eine Fortsetzung der Spielzeit derzeit nicht absehbar.

++++++21. März 2020+++++

Juve-Star Dybala mit Coronavirus infiziert

Der italienische Fußball-Klub Juventus Turin hat seinen dritten bestätigten Corona-Fall: Es ist der Argentinier Paulo Dybala. Sein deutscher Teamkollege Sami Khedira befindet sich wegen der Corona-Krise nicht mehr in Turin. Hier können Sie mehr dazu lesen.

++++++21. März 2020+++++

Italienische Serie A will Spielergehälter um 30 Prozent kürzen

Die italienische Serie-A-Liga überlegt eine Strategie zur Eingrenzung der Verluste infolge der Coronavirus-Pandemie. So schlägt die Liga eine 30-prozentige Reduzierung der Spielergehälter vor, sollte wegen der Epidemie die Meisterschaft 2019/20 nicht zu Ende geführt werden können. Dies berichteten italienische Medien.

Der Vorschlag soll der Fußballer-Gewerkschaft AIC unterbreitet werden, die die Umsetzung allerdings kritisch beurteilt. "Die Spieler sind die Ersten, die in dieser Phase am Erhalt des Fußballsystems interessiert sind, doch zuerst müssen die Schäden für die Klubs beziffert werden. Dies kann man erst dann tun, wenn wir wissen, ob die Meisterschaft zu Ende ausgetragen wird, oder nicht", sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi.

Die Spielergewerkschaft könne die Profis nicht zwingen, Gehaltskürzungen zu akzeptieren. "Wir können zwar den Weg weisen, über Einschnitte entscheidet der einzelne Spieler selber", sagte Tommasi.

Die Serie-A-Klubs zahlen jährlich 1,3 Milliarden Euro an Spielergehältern. Die Liga schätzt die Verluste bei den Klubs im Falle eines Saisonabbruchs auf 720 Millionen Euro.

++++++21. März 2020+++++

Weiterer Coronafall bei Eintracht Frankfurt

Ein zweiter Spieler des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wer der Betroffene ist, teilte der Klub nicht mit. Was bekannt ist.

++++++21. März 2020+++++

Lewandowski und Frau spenden eine Million Euro Köln Fußballstar Robert Lewandowski hat sich seinen Teamkollegen Leon Goretzka und Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister Bayern München angeschlossen und zur Bewältigung der Coronakrise gemeinsam mit seiner Frau ebenfalls eine Million Euro gespendet.

++++++21. März 2020+++++

Gehaltsverzicht von 300.000 Euro bei Dynamo Dresden

In den finanziell schwierigen Zeiten aufgrund der Coronakrise verzichten die Spieler, der Trainerstab und die Geschäftsführung des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden bis zum 30. Juni auf insgesamt mehr als 300.000 Euro Gehalt. Das teilten die Sachsen am Samstag mit. Damit sollen die Mitarbeiter des Klubs unterstützt werden, die sich seit dieser Woche in Kurzarbeit befinden. Zudem werden demnach 50.000 Euro von der Gesamtsumme für soziale Zwecke gespendet.

++++++21. März 2020+++++

BVB-Lizenzspielerchef Kehl verzichtet wie Watzke auf Teil des Gehalts