Corona-Krise : NBA plant Gehaltskürzungen bei Basketball-Profis

Ein NBA-Spielball. Foto: AFP/GREGORY SHAMUS

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Den Spielern der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA drohen infolge der Coronakrise Gehaltskürzungen. Die Liga verschickte laut ESPN ein Memo an die 30 Teams, wonach Gehaltszahlungen ab dem 15. April teilweise eingefroren werden könnten. Bei diesem Vorhaben beruft sich die NBA auf den geltenden Tarifvertrag, in dem eine Klausel über höhere Gewalt verankert ist.

Demnach kann die nordamerikanische Profiliga einen gewissen Prozentsatz des Gehalts eines Spielers während einer Katastrophensituation, in der Spiele abgesagt werden müssen, einbehalten. Unter Katastrophensituationen fällt auch die Corona-Pandemie. Die NBA könnte somit kurzfristig Geld unter der Katastrophenklausel zurückhalten und, falls die Saison doch irgendwann fortgesetzt werden sollte, die Spieler später bezahlen.

Mit dieser Regelung soll der Ausfall von Partien zumindest teilweise finanziell aufgefangen werden. Allerdings erhalten die Spieler nach ESPN-Informationen am 1. April noch ihre vertraglich festgeschriebenen Bezüge, die Katastrophenklausel könnte frühestens ab dem 15. April greifen.

Die NBA pausiert bereits seit dem 11. März, das geplante Ende der regulären Saison am 15. April ist längst nicht mehr haltbar. Angesichts von zahlreichen positiv auf COVID-19 getesteten Spielern ist eine Fortsetzung der Spielzeit derzeit nicht absehbar.

++++++21. März 2020+++++

Foto: dpa/Nicolas Armer 10 Bilder Positiv getestete Spieler in der Bundesliga und 2. Liga.

Italienische Serie A will Spielergehälter um 30 Prozent kürzen

Die italienische Serie-A-Liga überlegt eine Strategie zur Eingrenzung der Verluste infolge der Coronavirus-Pandemie. So schlägt die Liga eine 30-prozentige Reduzierung der Spielergehälter vor, sollte wegen der Epidemie die Meisterschaft 2019/20 nicht zu Ende geführt werden können. Dies berichteten italienische Medien.

Der Vorschlag soll der Fußballer-Gewerkschaft AIC unterbreitet werden, die die Umsetzung allerdings kritisch beurteilt. "Die Spieler sind die Ersten, die in dieser Phase am Erhalt des Fußballsystems interessiert sind, doch zuerst müssen die Schäden für die Klubs beziffert werden. Dies kann man erst dann tun, wenn wir wissen, ob die Meisterschaft zu Ende ausgetragen wird, oder nicht", sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi.

Die Spielergewerkschaft könne die Profis nicht zwingen, Gehaltskürzungen zu akzeptieren. "Wir können zwar den Weg weisen, über Einschnitte entscheidet der einzelne Spieler selber", sagte Tommasi.

Die Serie-A-Klubs zahlen jährlich 1,3 Milliarden Euro an Spielergehältern. Die Liga schätzt die Verluste bei den Klubs im Falle eines Saisonabbruchs auf 720 Millionen Euro.

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

++++++21. März 2020+++++

Weiterer Coronafall bei Eintracht Frankfurt

Ein zweiter Spieler des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wer der Betroffene ist, teilte der Klub nicht mit. Was bekannt ist.

++++++21. März 2020+++++

Lewandowski und Frau spenden eine Million Euro Köln Fußballstar Robert Lewandowski hat sich seinen Teamkollegen Leon Goretzka und Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister Bayern München angeschlossen und zur Bewältigung der Coronakrise gemeinsam mit seiner Frau ebenfalls eine Million Euro gespendet.

++++++21. März 2020+++++

Gehaltsverzicht von 300.000 Euro bei Dynamo Dresden

In den finanziell schwierigen Zeiten aufgrund der Coronakrise verzichten die Spieler, der Trainerstab und die Geschäftsführung des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden bis zum 30. Juni auf insgesamt mehr als 300.000 Euro Gehalt. Das teilten die Sachsen am Samstag mit. Damit sollen die Mitarbeiter des Klubs unterstützt werden, die sich seit dieser Woche in Kurzarbeit befinden. Zudem werden demnach 50.000 Euro von der Gesamtsumme für soziale Zwecke gespendet.

++++++21. März 2020+++++

BVB-Lizenzspielerchef Kehl verzichtet wie Watzke auf Teil des Gehalts

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund will wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf einen Teil seines Gehalts verzichten. „Ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir alle über den Tellerrand schauen, unsere soziale und gesellschaftliche Verantwortung in Zeiten der Coronakrise wahrnehmen“, sagte der einstige Meisterspieler der Borussia in einem Interview der „Welt“ (Samstag). Zuvor hatte Watzke einem Medienbericht zufolge angesichts der Coronakrise mit drohenden Einnahmeverlusten für die Profi-Clubs in Millionenhöhe angeboten, seine Bezüge um ein Drittel zu kürzen.

++++++21. März 2020+++++

Kruse muss in der Türkei bleiben

Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Max Kruse von Fenerbahce Istanbul kann trotz des derzeitigen Saisonstopps in der türkischen Süper Lig nicht nach Deutschland zurückkehren.

++++++21. März 2020+++++

Wolfsburgerin Engen spendet zehn Prozent ihres Gehalts

Auch im Frauenfußball gibt es die erste Spendenkampagne zur Bewältigung der Coronakrise. Die norwegische Nationalspielerin Ingrid Engen vom deutschen Meister VfL Wolfsburg verkündete bei Instagram, dass sie den Verein gebeten hat, zehn Prozent ihres Gehalts zu spenden, "um Menschen zu helfen, die in diesen Tagen wirklich finanzielle Unterstützungen benötigen".

Unter dem Hashtag #SocialResponsibility (soziale Verantwortung) hat sich unter anderem auch die frühere Wolfsburgerin Caroline Hansen (Norwegen/FC Barcelona) der Initiative angeschlossen. "Hoffentlich machen mehr mit und ergreifen Maßnahmen", schrieb die Mittelfeldspielerin Engen.

+++++21. März 2020+++++

Füchse-Trainer Roth mit Corona infiziert

Trainer Michael Roth vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 58-Jährige befinde sich in Hamburg in einer 14-tägigen Quarantäne, teilten die Füchse am Samstag mit. "Mir geht es gut. Wichtig ist, dass sich alle an die Vorgaben der Bundesregierung halten, um das Virus bestmöglich einzudämmen. Wir sind alle dafür verantwortlich", wird der Coach zitiert.

Roth ist nach Martin Schwalb von den Rhein-Neckar Löwen der zweite Trainer der Bundesliga, der an COVID-19 erkrankt ist.

Die Tests bei den Berlinern Nationalspielern Fabian Wiede, Silvio Heinevetter und Paul Drux fielen hingegen negativ aus. Das Trio hatte sich jeweils einem provisorischem Test unterzogen, nachdem sich Nationalmannschaftskollege Jannik Kohlbacher von den Löwen mit dem Virus infiziert hatte. Alle vier Spieler hatten in der vergangenen Woche gemeinsam den Lehrgang der Nationalmannschaft in Aschersleben bestritten.

+++++21. März 2020+++++

Man United und Man City spenden 100.000 Pfund an Lebensmittelbanken

Die englischen Fußball-Spitzenvereine Manchester United und Manchester City unterstützen angesichts der Corona-Krise Lebensmittelbanken mit einer gemeinsamen Spende von 100 000 Pfund. Das Geld geht dabei an die Wohltätigkeitsorganisation Trussell Trust, die sich für die Vergabe von Lebensmitteln an hilfsbedürftige Personen - ähnlich der Tafel in Deutschland - einsetzt. In Großbritannien gibt es 1200 Lebensmittelbanken, allein 19 im Großraum Manchester.

++++++21. März 2020+++++

Mexikos Liga-Präsident mit Coronavirus infiziert

Enrique Bonilla, der Präsident der mexikanischen Fußball-Profiliga MX, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab die mexikanische Liga auf ihrer Homepage bekannt.

Er habe keine gravierenden Symptome der Krankheit und befinde sich unter Quarantäne, teilte Bonilla mit. Er ist der zweite Funktionär im mexikanischen Fußball, der an COVID-19 erkrankt ist. Am vergangenen Dienstag war der Präsident des Erstligisten Atletico San Luis, Alberto Marrero, ebenfalls positiv getestet worden. Vor Wochenfrist war die Meisterschaft in der 1. und 2. Liga sowie bei den Frauen in Mexiko ausgesetzt worden.

Die Erstligaklubs hatten unter der Woche reagiert und das Mannschaftstraining jeweils ausgesetzt, stattdessen sollten sich die Profis individuell zu Hause fit halten. In dem lateinamerikanischen Land sind nach Angaben von Freitagabend bislang 203 Infizierte registriert worden.

+++++21. März 2020+++++

Chinesischer Espanyol-Profi Wu positiv getestet

Der chinesische Fußballstar Wu Lei vom spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona ist nach Angaben des Verbandes von China CFA positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Wu Lei weist milde Symptome auf und befindet sich zurzeit in Behandlung", teilte der Verband mit. Espanyol hatte den CFA informiert.

Der 28 Jahre alte Angreifer ist der bekannteste chinesische Fußballer und befindet sich in häuslicher Quarantäne in Barcelona. Wu ist der einzige chinesische Spieler in einer der europäischen Top-5-Ligen und war im Januar 2019 von Shanghai SIPG zu Espanyol gewechselt.

+++++20. März 2020+++++

Fußball-Meisterschaft in Weißrussland startet trotz Corona-Krise

Gegen den europäischen Trend ist der Fußball in Weißrussland trotz Coronavirus-Pandemie planmäßig in die Meisterschaft gestartet – mit Fans auf den Stadiontribünen. 730 Zuschauer kamen zum Spiel von Energetik-BGU und dem früheren Champions-League-Teilnehmer BATE Borisow, wie Medien in der weißrussischen Hauptstadt Minsk berichteten. Mehr als 1400 Fans besuchten am Freitag die Begegnung von Schachtjor und Torpedo-BelAS. Präsident Alexander Lukaschenko, oft als „Europas letzter Diktator“ bezeichnet, hatte Einschränkungen in anderen Ländern als Panikmache kritisiert.

Die Fußballvereinigung ABFF hatte den Start der nationalen Meisterschaft nach Plan und mit Zuschauern angekündigt. Es werde genau auf die Ausbreitung des Coronavirus in Weißrussland geachtet, teilte die ABFF mit. Falls notwendig, sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

„Ich nenne dieses Coronavirus nicht anders als eine Psychose und lasse mich auch nicht davon abbringen“, sagte Lukaschenko in dieser Woche. „Die zivilisierte Welt ist verrückt geworden, und die Politiker haben schon damit angefangen, die Situation für ihre Interessen auszunutzen.“ Es sei eine „absolute Dummheit“, etwa Grenzen zu schließen.

Lukaschenko regiert so lange wie niemand sonst in Europa – seit mehr als 25 Jahren. Weißrussland, Nachbar von EU-Mitglied Polen, hat nach offiziellen Angaben bisher rund 70 Coronavirus-Fälle – aber noch keinen Todesfall. Es gebe keinen Grund, drakonische Maßnahmen zu ergreifen, sagte der Präsident der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge.

+++++20. März 2020+++++

Rot-Weiss Essen stellt auf Kurzarbeit um

Fußball-Traditionsclub Rot-Weiss Essen stellt aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf Kurzarbeit um. Wie der Regionalligist am Freitag mitteilte, haben auch der komplette Kader und der Betreuerstab einstimmig dieser Maßnahme zugestimmt. „Damit verzichten Spieler und Funktionsteam zur Entlastung des Vereins auf einen signifikanten Teil ihres Gehalts und tragen einen wichtigen Teil dazu bei, die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise für Rot-Weiss Essen so gering wie möglich zu halten“, schrieb der ehemalige Bundesligist und Deutsche Meister von 1955.

+++++20. März 2020+++++

Formel 1 trägt abgesagte Rennen virtuell aus

Die Formel 1 will die wegen der Coronakrise ausgefallenen Rennen virtuell austragen. Laut einer Mitteilung vom Freitag sollen sich mehrere bekannte Formel-1-Fahrer ab kommendem Wochenende in der Rennsimulation F1 2019 messen. Welche Piloten teilnehmen könnten, lesen Sie hier.

+++++20. März 2020+++++

Rostock-Fans rufen zu „Hamsterkäufen“ auf

Die treuesten Fans des Fußball-Drittligisten Hansa Rostock rufen zu einer besonderen Form des Hamsterkaufs auf. "Kauft bis Ostern den Online-Fanshop leer!", fordern die "Suptras" und die Südtribüne Rostock im Internet in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Verein hatte seine Fanshops angesichts der Corona-Pandemie schließen müssen.

Als weitere Hilfsmaßnahme für ihren Verein, der Einbußen bis in den Millionenbereich hinein befürchtet, sollen Hansa-Fans auf die Rückgabe von Jahres- und Tageskarten verzichten. Der Aufruf geht auch über den Fußball hinaus: "Geht Blut spenden und rettet damit Leben!"

+++++20. März 2020+++++

Falcons-Besitzer spendet fünf Millionen Dollar im Kampf gegen Corona

Die Solidarität im US-Sport mit Bedürftigen angesichts der Coronakrise nimmt immer weiter zu. Am Freitag verkündete Milliardär Arthur Blank, Besitzer der Atlanta Falcons aus der Football-Profiliga NFL, dass er über seine Familienstiftung knapp 5,4 Millionen Dollar (rund 5,05 Millionen Euro) zur Bekämpfung von kurz- und langfristigen Folgen der Pandemie bereitstellen werde.

"Als Familienstiftung war es immer unser Ansatz, dass die Kraft der vielen den größten Einfluss auf die drängendsten Fragen unserer Gesellschaft hat", sagte Blank: "Dieser Moment ist nun gekommen - zusammenzustehen und die Kraft von uns allen zu nutzen, um diese Herausforderung zu meistern, die keine Grenzen kennt und beispiellos in unserem Leben ist."

Der größte Teil der Spende geht an einen extra eingerichteten Fonds im Großraum Atlanta. Zudem spendet Blank 100.000 Dollar an die Stiftung der Polizei in Atlanta. Außerdem werden 3,5 Tonnen überschüssige Lebensmittel bereitgestellt, mit denen mehr als 2000 Mahlzeiten hergestellt werden können.

+++++20. März 2020+++++

Badminton-EM in Kiew abgesagt - Keine Quali-Turniere mehr vor Olympia

Dortmund (dpa) - Die Badminton-EM in Kiew findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. In Absprache mit dem Badminton-Weltverband (BWF) und dem Ausrichter hat sich der europäische Verband BEC dazu entschlossen, das für die Zeit zwischen dem 21. und 26. April in Kiew geplante Turnier abzusagen. „Ich habe aber die Hoffnung, dass die EM an einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr stattfinden kann“, wurde Brian Agerbak, Generalsekretär von Badminton Europe, am Freitag auf der Homepage des Deutschen Badminton-Verbandes zitiert.

+++++20. März 2020+++++