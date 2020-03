Wegen Coronavirus : Hoeneß fordert längere Aussetzung des Spielbetriebs

Foto: picture alliance

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Uli Hoeneß hält erste Gedankenspiele, wie es im Fußball nach der durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Aussetzung des Spielbetrieb weitergehen kann, für verfrüht. „Wir müssen endlich der Realität ins Auge schauen. Wir müssen vier Wochen warten, alles auf Null fahren. Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen. Das weiß kein Mensch“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. „Ich finde es Scharlatanerie heute zu sagen, was in vier Wochen passiert. Wir müssen den Wissenschaftlern die Zeit geben, um das Therapeutikum zu finden. Alle andere ist Schaumschlägerei.“

Erst wenn die Infektionszahlen sinken würden, könne man darüber nachdenken, wann die Bundesliga zum Spielbetrieb zurückkehre. Deshalb sei von der für Montag angesetzten DFB-Krisensitzung nicht viel zu erwarten: „Ich halte diese Sitzung für wichtig. Aber man kann fast gar nichts beschließen. Man kann darüber nachdenken, was mit den Verträgen passiert, die am 30. Juni auslaufen. Aber ich kann doch nicht Pläne in der Schublade haben, ohne zu wissen, wie sie umzusetzen sind.“

Hoeneß wies darauf hin, dass für eine solche Ausnahmesituation „kein Handbuch und kein schlauer Professor“ existiere: „Wir sollten die Probleme des Fußballs wichtig nehmen, aber es gibt auch andere Menschen auf der Welt. Die Gesellschaft muss einigermaßen gesund aus der Krise herauskommen.“

Ähnlich wie Hoeneß äußerte auch Rudi Völler die Meinung, dass die Bundesliga bei der Bewältigung der Krise im Mittelpunkt stehen muss. „Das Wichtigste für den Fußball ist ganz klar die nationale Liga. Das wird auch morgen bei der Sitzung das Wichtigste sein. Wie kann die nationale Liga weiterspielen, weiter existieren. Der Rest Europa-League, Champions League steht hinten an. Und ganz hinten steht die Europameisterschaft“, sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen.

+++++15. März 2020+++++

ÖFB verhängt Trainingsverbot für ganz Österreich

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat für das ganze Land eine Einstellung des Trainingsbetriebs angeordnet. Die drastische Maßnahme sei "in Abstimmung mit der Bundesliga und den Landesverbänden" erfolgt, teilte der Verband mit. Die Ausbreitung des Coronavirus habe zu "dramatischen Entwicklungen" geführt.

"Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner und fügte an: "Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist!"

Österreich hatte am Donnerstag den gesamten Spielbetrieb "bis auf Weiteres" eingestellt.

+++++15. März 2020+++++

Bergamo-Profi Gosens lebt „in einer Geisterstadt"

Bergamo-Profi Gosens lebt „in einer Geisterstadt“

Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo darf angesichts der Coronavirus-Krise seit Donnerstag nicht mehr das Haus verlassen. Nur noch für Einkäufe „mit Schutzmasken und Handschuhen“ dürfe er im Zuge der drastischen Maßnahmen in der schwer betroffenen Region vor die Tür gehen. „Bergamo ist eigentlich eine belebte Stadt. Wenn man das Haus verlässt, sieht man gar keinen. Wir leben aktuell in einer Geisterstadt. Es ist sehr, sehr krass“, sagte Gosens, der im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF zugeschaltet war.

Er wisse momentan nicht, wie es weitergehe. „Wenn wir am 3. April wieder anfangen sollten, haben wir fünf Nachholspiele plus die Champions League.“

Mit Blick auf Deutschland ist Gosens zuversichtlich, dass das Schlimmste verhindert werden kann. „In Italien wurde lange Zeit die Lage unterschätzt. Deutschland ist ein bisschen eher dran“, sagte Gosens. Am Samstag meldete die Katastrophenschutzbehörde in Italien bereits 21 157 Infizierte. Insgesamt seien im Zuge der Pandemie inzwischen 1441 Menschen gestorben.

+++++15. März 2020+++++

Garay erster Erstliga-Spieler in Spanien infiziert

Der argentinische Fußball-Nationalspieler Ezequiel Garay vom FC Valencia ist als erster Spieler der Primera Division positiv auf den Coronavirus getestet worden. Dies gab der 33 Jahre alte Abwehrspieler bei Instagram bekannt.

Am Samstag waren zwei Mitglieder des Mitarbeiterstabes des Erstligisten Deportivo Alaves ebenfalls positiv getestet worden. Auch beim Geschäftsführer des Erstligisten CD Leganes, Martin Ortega, war das Coronavirus festgestellt worden.

+++++15. März 2020+++++

Verbandspräsident der Schweiz positiv getestet

Der Zentralpräsident des Schweizerischen Fußballverbands (SFV), Dominique Blanc, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 70-Jährige hatte sich testen lassen, nachdem er Halsschmerzen und einen leichten Husten verspürt hatte, und befindet sich in häuslicher Quarantäne. „Ich fühle mich zurzeit einigermaßen wohl. Ich spüre einzig leichte Grippesymptome“, wird Blanc in einer SFV-Mitteilung am Sonntag zitiert. Der Verbandssitz wurde am Sonntagmorgen bis auf Weiteres geschlossen. Der Schweizer Fußball ruht derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April.

+++++15. März 2020+++++

Berliner Bundesligisten droht Pause bis 19. April

Die Bundesliga-Pause wegen der Corona-Krise wird in der Bundeshauptstadt Berlin möglicherweise bis zum 19. April andauern. Laut der "Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus in Berlin", die der Berliner Senat am Wochenende erlassen hatte, ist der Sportbetrieb "auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios u. ä." untersagt.

Ausnahmen seien nur in "besonders begründeten Einzelfällen" und "durch schriftliche Genehmigung der zuständigen Vergabestelle" möglich. Jene Regelung gelte vor allem für Kaderathleten, die sich zwingend auf die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli und 9. August) vorbereiten müssen.

Infolgedessen müssten die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und Union Berlin ebenfalls Ausnahmegenehmigungen erhalten, um ihren Spielbetrieb wiederaufzunehmen. Die Bundesliga pausiert derzeit bis vorerst 2. April, die Deutsche Fußball Liga (DFL) trifft sich am Montag mit den 36 Profiklubs, um ein weiteres Vorgehen zu beraten. Die Verordnung des Berliner Senats läuft am 19. April aus.

+++++15. März 2020+++++

Fieber-Check und Notfallpläne: Boxer kämpfen trotz Corona um Olympia

Fast überall pausiert der Sport, doch in London ist die Olympiaqualifikation der Amateur-Boxer gestartet. Die Sportler versuchen, die Corona-Krise auszublenden.

Fiebermessen ist die erste Pflichtaufgabe des Tages. Wenn die deutschen Boxer derzeit in London um ihre Olympia-Tickets kämpfen, wird jeden Morgen die Temperatur gemessen. Es ist eine der Maßnahmen gegen die grassierende Coronavirus-Krise. Allerdings ist für Außenstehende viel erstaunlicher, dass das Turnier am Samstag überhaupt gestartet worden war und sogar Zuschauer in der Copper Box Arena zugelassen waren.

„Wir hatten alle ein wenig Schiss, dass die Quali ganz abgesagt wird oder das keine Zuschauer da sind“, sagte Nadine Apetz der Deutschen Presse-Agentur. Für die Weltergewichtlerin soll in der britischen Hauptstadt der Olympia-Traum wahr werden - alles andere ist offenbar zweitrangig. „Im Gegensatz zu Deutschland ist man hier relativ entspannt“, berichtete sie.

Andernorts war man das nicht. Das Qualifikationsturnier in Buenos Aires (26. März bis 3. April) ist bereits abgesagt worden. Völlig offen ist, wie und wann die Veranstaltung nachgeholt werden soll.

Die deutschen Boxer haben sich über Wochen intensiv auf das Turnier vorbereitet. „Wir haben mit den besten Teams der Welt zusammengearbeitet, waren im Trainingslager in Kasachstan, haben mit Kuba in Schwerin gearbeitet und zuletzt in Sheffield mit den Boxern aus Großbritannien“, sagte Cheftrainer Eddie Bolger.

Schon für fünf Pfund können Fans in der Olympia-Arena von 2012 dabei sein - noch. Denn auch die britische Regierung berät über das Verbot von großen Veranstaltungen. Welche Auswirkungen das für die europäische Olympia-Quali hätte, war zunächst unklar. Der Deutsche Box-Verband (DBV) entschied sich, keine weiteren Statements mehr zum Thema Coronavirus zu geben. Man wolle sich auf die Wettkämpfe konzentrieren, hieß es.

Notfallpläne der Organisatoren existieren, noch werden sie allerdings unter Verschluss gehalten. Die Corona-Gefahr lässt sich nicht abstreiten. Allein im Holiday Inn Hotel am Olympiapark wohnen Boxer aus etwa 30 Nationen. Insgesamt nehmen 342 Kämpfer aus 45 Ländern an dem Turnier teil, bei dem 77 Quotenplätze für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) vergeben werden. Wer es dort nicht schafft, dem bleibt noch die globale Qualifikation in Paris im Mai, sollte sie denn stattfinden.

Auch Boxer aus Italien sind in London dabei. Das Team ist allerdings schon seit Wochen zur Vorbereitung in England und vor Turnierbeginn getestet worden. Am Samstagabend waren zwei DBV-Boxer gegen Italiener im Einsatz.

Ungeachtet dessen hat der DBV vorgesorgt. Der Verband hat in London einen eigenen Bus, ist nicht an Flugpläne gebunden. Im Falle eines Abbruchs der Qualifikation kann das Team nach Verbandsangaben innerhalb von zwei Stunden London verlassen. Ein Szenario, das man sich am Sonntag jedoch noch nicht vorstellen konnte.

+++++15. März 2020+++++

Internationales Reitturnier in Dortmund abgebrochen

Das internationale Reitturnier in Dortmund ist am Sonntagmorgen abgebrochen worden. Gegen 10.30 Uhr wurde das vorzeitige Ende der Veranstaltung in der Westfalenhalle verkündet. Kurz zuvor war nach Angaben des Veranstalters eine Verfügung der Stadt Dortmund eingegangen. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus war bis dahin mehrere Tage geritten worden. Auch am Sonntagmorgen waren drei Prüfungen ausgetragen worden.

Der Veranstalter konnte das Turnier nach eigener Aussage bis zur Absage durchführen, weil er den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW berücksichtigt. Demnach waren Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt.

+++++15. März 2020+++++

Paderborn-Profi Kilian „geht es besser“

Verteidiger Luca Kilian vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus auf dem Weg der Genesung. "Er hatte zwei Tage wirklich Probleme, mit Fieber und Schüttelfrost, aber inzwischen geht es ihm besser", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Das Bundesligaschlusslicht hatte am Freitagabend den positiven Befund bei dem seit knapp zwei Monaten verletzten U21-Nationalspieler bekannt gegeben. Der SCP war zuvor bereits in Alarmstimmung wegen des - letztlich negativen - Coronatests bei Trainer Steffen Baumgart. "Es war eine Odyssee, ich habe bestimmt hundert Telefonate geführt. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet. Die Spieler standen mit großen Augen vor uns. Sie hatten Angst, dass wir zwei Wochen in Düsseldorf im Hotel bleiben müssen", erzählte Przondziono.

Als Vorsichtsmaßnahme verhängte der SCP am Samstag eine 14-tägige häusliche Quarantäne für Teile seiner Mannschaft, der Mannschaftsarzt führte 45 Tests bei Spielern und Mitarbeitern durch, stellte bis auf Weiteres den Trainingsbetrieb ein und schloss Geschäftsstelle sowie Fanshop.

+++++15. März 2020+++++

Ruder-Verband sagt Olympia-Qualifikation und Weltcup ab

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Ruder-Weltverband (FISA) die Reißleine gezogen und alle Wettkämpfe bis Ende Mai abgesagt. Wie die FISA am Samstagabend mitteilte, fallen damit die Olympia-Qualifikation sowie der dritte und abschließende Weltcup im schweizerischen Luzern aus. Betroffen davon sind auch einige deutsche Boote, die auf dem Rotsee noch Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Tokio (ab 24. Juli) lösen wollten.

"Die Nachricht kam jetzt sehr schnell, aber man konnte angesichts der allgemeinen Nachrichtenlage damit rechnen", sagte Bundestrainer Uwe Bender: "Wir hoffen, dass die FISA für die ausstehenden Qualifikationen eine gute Lösung findet."

Der Weltverband steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), um etwaige Anpassungen des Qualifikationssystems vorzunehmen. Am Dienstag waren bereits die ersten beiden Weltcups in Italien und die europäischen Qualifikations-Regatten für die Sommerspiele abgesagt worden.

+++++15. März 2020+++++

Guangzhou-Trainer Cannavaro muss in Quarantäne

Der Italiener Fabio Cannavaro, Chefcoach des chinesischen Fußball-Erstligisten Guangzhou Evergrande, ist nach einer mehrwöchigen Pause infolge der Coronavirus-Epidemie nach China zurückgekehrt, um das Training bei seinem Klub wieder zu leiten.

Er muss sich aber zuvor noch einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen, danach kann er selbst wieder auf den Trainingsplatz. "China ist auf dem Weg, das Virus auszumerzen. Die Behörden sind sehr streng, damit es nicht wieder aus dem Ausland zurückkehrt. Denn jetzt ist Europa das Zentrum der Epidemie", sagte der frühere Abwehrspieler im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Nach zwei Monaten rigoroser Maßnahmen sei China auf dem Weg zur Normalität. "Das ist eine positive Botschaft für den Rest der Welt. Man kann das Virus ausmerzen, man braucht dafür jedoch Strenge und eine gute Organisation. Man muss das chinesische Volk bewundern. 1,4 Milliarden Menschen haben begriffen, wie man sich verhalten muss, um sich zu retten", sagte der 46-Jährige, der 2006 in Berlin den WM-Titel errungen hatte.

Als im Januar die Epidemie in Wuhan ausgebrochen war, befand sich Cannavaro in China. Er selber sei immer wieder getestet worden. "Es war nicht einfach, ein derartiges Monster zu bekämpfen, da diese Pandemie einen Präzedenzfall darstellt", sagte Cannavaro.

Der Gemeinschaftssinn, die fundamentalen Werte des Lebens hätten gesiegt, "große Opfer wurden geleistet. Die Lehre ist jetzt der Welt klar. In Italien haben wir sie gut begriffen und wir sind auf dem richtigen Weg. Das Verhalten der Mehrheit ist positiv", sagte der Fußballlehrer.

Das Virus mache auch vor der Sportwelt nicht halt. Einige Profifußballer seien angesteckt worden. "Das Virus gefährdet jeden", warnte der Trainer.