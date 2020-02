Coronavirus : RB Leipzig verhängt Reisestopps für Spieler und Mitarbeiter

RB-Trainer Julian Nagelsmann. Foto: AP/Matt Dunham

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Aufgrund des neuartigen Coronavirus hat Bundesligist RB Leipzig Reisestopps für Spieler, Scouts und weitere Mitarbeiter verhängt. „Aktuell wurden alle Reisen storniert. Außerdem haben wir die Führungen hier stark eingegrenzt und stehen in engem Austausch mit der DFL und den Gesundheitsbehörden“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf einer Pressekonferenz. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) werden im Stadion zusätzliche Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Zu Beginn der Woche hatte Nagelsmann seinen Spielern zwei freie Tage gegeben. Einige nutzten die Zeit für einen Kurztrip. Kapitän Marcel Sabitzer war in Wien, einige Franzosen des Kaders in Paris.

Bei RB herrschen unabhängig vom Coronavirus im Winter generell seit Jahren andere Verhaltensregeln. „Wir betreiben Prophylaxe gegen alle möglichen Viren. Es gilt ein Händeschüttelverbot, wir begrüßen uns mit dem Ellbogen“, sagte Nagelsmann. Zudem sind Mitarbeiter angehalten, zu Hause zu bleiben, sobald sie sich krank fühlen.

+++++28. Februar 2020+++++

Alle Spiele der 1. und 2. Liga in der Schweiz abgesagt

Im Zuge der Coronavirus-Epidemie sind in der Schweiz alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele der 1. und 2. Liga abgesagt worden. Die Swiss Football League (SFL) reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, wonach in der Schweiz ab sofort alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 teilnehmenden Personen bis mindestens zum 15. März verboten werden.

Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft werde in "enger Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche" informiert, teilte die SFL mit. Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft "in einem regulären Rahmen weiterführen zu können", werden Geisterspiele nicht ausgeschlossen.

+++++28. Februar 2020+++++

Ausnahmezustand in Olympiaort Sapporo

Das Coronavirus rückt näher an die Olympischen Sommerspielen in Tokio heran. Wegen einer zunehmenden Anzahl von Infizierungen mit dem Coronavirus haben die Behörden der japanischen Insel Hokkaido am Freitag den Ausnahmezustand ausgerufen. Dies gilt auch für den Olympiaort Sapporo.

Die Hauptstadt der zweitgrößten Insel Japans, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972, soll bei den Sommerspielen Schauplatz der olympischen Wettbewerbe im Marathonlauf und im Gehen sein. Die 5,7 Millionen Einwohner Hokkaidos wurden aufgefordert, am Wochenende ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Aktuell sind 63 Menschen infiziert.

Dagegen soll der für Sonntag terminierte Tokio-Marathon wie geplant stattfinden. Die Organisatoren hatten aber bereits vor zehn Tagen entschieden, nur 200 Eliteathleten teilnehmen zu lassen. Üblicherweise gingen zuletzt stets zusätzlich rund 40.000 Hobbyläufer auf den Kurs durch die japanische Hauptstadt.

+++++28. Februar 2020+++++

Juves U23 vom Profi-Training ausgeschlossen

Zur Vermeidung einer weiteren Coronavirus-Verbreitung sind beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin U23-Spieler bis auf Weiteres vom Training mit Superstar Cristiano Ronaldo und Co. ausgeschlossen. Hintergrund der Entscheidung ist die Corona-Infizierung eines Spielers des Drittligisten US Pianese, gegen den Turins Talente am vergangenen Sonntag spielten.

US-Spieler King Udoh hatte vor der Begegnung über Grippesymptome geklagt und war später positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 22-Jährige befindet sich mittlerweile in Quarantäne.

+++++28. Februar 2020+++++

FC Valencia sagt alle öffentlichen Termine ab

Wegen des grassierenden Coronavirus hat der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia seine turnusmäßigen Pressekonferenzen auf unbestimmte Zeit gestrichen. Das teilte der Klub mit. Die Entscheidung gilt mit Ausnahme von Spielen auch für alle weiteren Termine von Mannschaft und Trainerstab in der Öffentlichkeit wie Autogrammstunden.

Valencia reagiert mit der Streichung aller öffentlichen PR-Termine auf die Corona-Infektion eines spanischen Journalisten aus dem Vereinsumfeld. Der Redakteur hatte Valencia in der vergangenen Woche zum Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Atalanta Bergamo (1:4) begleitet und war wenige Tage nach der Rückkehr aus Italien positiv aus das Virus getestet worden.

+++++28. Februar 2020+++++

Interviews bei Ski-Weltcup dürfen nur aus 1,5 Metern Entfernung stattfinden

Die Angst vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hat die Organisatoren des Ski-Weltcups von La Thuile zu bemerkenswerten Vorgaben für Journalisten veranlasst. Am Wochenende sind in dem Ski-Ort im Nordwesten Italiens - rund drei Autostunden von den am meisten von Sars-CoV-2-Infektionen betroffenen Gebieten in der nördlichen Lombardei - zwei Damen-Rennen geplant. Um die Gefahr einer möglichen Verbreitung des Virus zu minimieren, beschlossen die Veranstalter und der Weltverband FIS Interview-Verhaltensregeln für den Super-G am Samstag und die Alpine Kombination am Sonntag.

Reporter, Kameraleute und Fotografen müssen bei den Interviews zu den Rennfahrerinnen im Zielbereich - in der sogenannten Mixed Zone - einen Mindestabstand von eineinhalb Metern halten. Ferner soll bei Mikrofonen nach jeder Sportlerin die Schutzhülle gewechselt werden. Selbst TV-Moderatoren von Live-Übertragungen, zu denen die Sportlerinnen oft schon während des Rennens gehen, sind aufgefordert, zwischen sich und den Athletinnen eineinhalb Meter Abstand zu lassen. Darüber hinaus sollen beide unterschiedliche Mikrofone benutzen.

Um zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, wurden sämtliche Pressekonferenzen sowie die öffentlichen Siegerzeremonien und Startnummernvergaben gestrichen. Jedem akkreditierten Journalisten oder Ehrengast wurde zudem verboten, den Sportlerinnen in La Thuile im Aostatal die Hand zu geben.

+++++28. Februar 2020+++++

Zwei Team-Mitglieder mit Coronavirus infiziert - UAE Tour abgebrochen

Zwei positive Test auf das neuartige Coronavirus haben zur Absage der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Das teilte der Veranstalter zwei Etappen vor dem Ende in der Nacht zum Freitag mit. Demnach sollen zwei italienische Mitglieder eines Teams das Virus in sich tragen. „Die Entscheidung wurde getroffen, um den Schutz alle am Rennen Beteiligter zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatten bereits mehrere Teams und Fahrer in den sozialen Medien über eine Absage berichtet. Alle an der Rundfahrt beteiligen Personen müssen sich einem Sars-CoV-2-Test unterziehen und dürfen bis dahin das Hotel nicht verlassen. „Ich hoffe, dass sich die Betroffenen schnell erholen und es keine weiteren Fälle gibt“, twitterte der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome, der bei dem Rennen auf der arabischen Halbinsel sein Saisondebüt gegeben hatte.

Bei dem Rennen am Persischen Golf hatte der deutsche Sprinter Pascal Ackermann die erste Etappe gewonnen. Sein Landsmann und Bora-hansgrohe-Teamkollege Emanuel Buchmann hatte das Rennen nach der dritten Etappe nach einem Sturz vorzeitig beendet. Gesamtführender war nach der fünften Etappe der Brite Adam Yates.

+++++28. Februar 2020+++++

Beim SC Freiburg verzichtet man auf das Händeschütteln

Aus Sorge vor dem neuartigen Coronavirus wird beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg derzeit vermehrt auf die üblichen Begrüßungsformeln verzichtet. Zwar gebe es insgesamt keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. „Außer, dass wir uns nicht die ganze Zeit die Hand geben, sondern uns eher an die Kleider klopfen“, sagte der 54-Jährige. „Aber sich gar nicht mehr zu berühren, ist auch nichts, schon gar nicht in Phasen, wo nicht alles so ideal läuft, sonst werden die Abstände zu groß. „Desinfektionsmittel in der Kabine gebe es ohnehin schon lange, damit sich jeder die Hände desinfizieren könne und beim Bundesligisten keine Grippewelle entstehe. „Dass der Coronavirus hier her kommt, war eh klar, wir sind ja schon fast Norditalien“, sagte Streich. Ob die Maßnahmen in Italien richtig sind, wo Spiele unter Ausschluss der Fans ausgetragen werden sollen und Ortschaften abgeriegelt wurden, wollte Streich nicht bewerten. „Die Mediziner und Wissenschaftler müssen es einordnen, aber man muss auch aufpassen, wie die Menschen reagieren.“

+++++27. Februar 2020+++++

Italienisches Spitzenspiel hinter verschlossenen Türen

Wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus finden in der italienischen Fußballliga Serie A am Wochenende fünf Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Auch die Begegnung zwischen Tabellenführer und Meister Juventus Turin und Verfolger Inter Mailand am Sonntagabend (20.45 Uhr) wird zum Geisterspiel. In Italien gibt es mit etwa 650 Infizierten den größten Ausbruch von Sars-CoV-2 in Europa. 17 Menschen sind an der Erkrankung Covid-19 gestorben. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es in der Serie A vier Spielabsagen gegeben.

+++++27. Februar 2020+++++

IOC-Präsident Bach sieht keine Gefahr für Olympia-Zeitplan

Präsident Thomas Bach (66) vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sieht in der Coronavirus-Epidemie keine Gefahr für die planmäßige Durchführung der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August). Er werde den "Flammen der Spekulation" keine weitere Nahrung geben sagte Bach am Donnerstag gegenüber japanischen Medien und betonte: "Das IOC setzt sich in Zusammenarbeit mit allen Behörden und den nationalen olympischen Komitees für den Erfolg der am 24. Juli beginnenden Olympischen Spiele in Tokio ein."

Die Vorbereitungen auf das Mega-Event werden wie geplant fortgesetzt, sagte Bach: "Sie liegen im Zeitplan." Das IOC setze alles daran, dass nicht nur die Spiele in Tokio ein Erfolg würden, sondern auch die Qualifikationen und Vorbereitungen der Athleten. Zudem habe "die Sicherheit jedes Teilnehmers an den Olympischen Spielen - ob Athlet, Offizieller oder Zuschauer - für das IOC als auch für das Organisationskomitee Tokio 2020 oberste Priorität."

Derweil hat der führende japanische Infektions-Experte Norio Ohmagari für die Spiele konkrete Gefahren ausgemacht. "Wir stehen am Scheidepunkt für eine Eindämmung des Coronavirus. Sollte die Zahl der Infizierten im Land in den nächsten drei Wochen nicht abnehmen, sollte man wirklich darüber nachdenken, die Olympischen Spiele auszutragen oder nicht. Das ist eine große Entscheidung", sagte der Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten im nationalen Gesundheitszentrum am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

In Japan haben sich mittlerweile fast 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, drei Menschen starben. Ein zusätzlicher Infektionsherd war das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess", das mit 3700 Passagieren und Besatzungsmitgliedern zwei Wochen im Hafen von Yokohama unter Quarantäne stand. Bei mehr als 700 Menschen an Bord wurde eine Infektion festgestellt, vier Passagiere starben. Bei mehreren Passagieren, die nach einem negativen Test von Bord gehen durften, wurde das Virus erst nach ihrer Heimkehr nachgewiesen.

+++++27. Februar 2020+++++

Italienischer Drittliga-Fußballer positiv getestet

Ein 22 Jahre alter Drittliga-Fußballer aus Italien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die regionalen Behörden am Donnerstag mit. Der 22-Jährige vom Club Pianese aus der Toskana hatte vor dem Spiel gegen das U23-Team von Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena auf eine Isolierstation gebracht. Dem namentlich nicht genannten Fußballer gehe es entsprechend gut, hieß es von den Gesundheitsbehörden, die nun einen Mitspieler ausfindig machen wollen, der ähnliche Symptome gezeigt haben soll.

Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. In Italien infizierten sich bislang mehr als 400 Menschen.

+++++27. Februar 2020+++++

Billard-Weltmeisterschaft in Viersen abgesagt

Die Deutsche Billard-Union hat die Weltmeisterschaft im nordrhein-westfälischen Viersen wegen der Krise durch das Coronavirus abgesagt. Das gab die DBU am Donnerstag bekannt. „Die Entscheidung wurde kurzfristig in enger Abstimmung mit der Stadt Viersen und dem Billardweltverband getroffen und war unumgänglich. Trotz des immensen finanziellen Schadens musste diese schwere und schmerzhafte Entscheidung getroffen werden“, sagte DBU-Präsident Helmut Biermann. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller sagte: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung hatten wir aber keine andere Wahl, um alle Beteiligten rund um die Billard-WM zu schützen.“

+++++27. Februar 2020+++++

DFB-Länderspiel gegen Italien soll trotz Coronavirus stattfinden

Trotz des Coronavirus-Ausbruchs in Italien sieht die Stadt Nürnberg momentan keinen Grund, das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien Ende März abzusagen. „Wir beobachten die Lage. Aber im Moment ist nicht angedacht, das Spiel zu verschieben oder ausfallen zu lassen“, sagte Alice Schaffer, Leiterin der Abteilung Infektionsschutz im Gesundheitsamt Nürnberg.

Das Spiel am 31. März (20.45 Uhr) sei „noch sehr weit weg“, sagte Peter Pluschke, Referent für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg. Noch sei nicht abschätzbar, wie groß die Gefahr überhaupt werde. Sollte sich die Situation ändern, sei eine Absage in Absprache mit den Fußballverbänden immer noch möglich. Eine große Zahl der Karten des italienischen Kontingents sei an in Deutschland lebende Italiener gegangen, hieß es weiter. Auch insofern sei eine Beurteilung der Gefahr noch sehr schwierig.

Im Stadion soll auf Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen hingewiesen werden, sagte Schaffer. Wie das passieren soll, beispielsweise mit Schildern oder Durchsagen, sei aber Sache des Stadionbetreibers.

Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. In Italien infizierten sich bislang mehr als 400 Menschen. In Bayern war Ende Januar der erste Coronavirusfall in Deutschland nachgewiesen worden. Zwischenzeitlich waren im Freistaat 14 Menschen mit dem neuartigen Erreger infiziert. Bis auf einen konnten alle Patienten wieder die Krankenhäuser verlassen.

+++++27. Februar 2020+++++

Fortuna will wegen Coronavirus keine Maßnahmen ergreifen

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf ergreift wegen des neuen Coronavirus vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Freitag (20.30/DAZN) keine besonderen Maßnahmen. Auf Anfrage erklärte ein Clubsprecher am Donnerstag, dass man sich nach den Vorgaben der Deutschen Fußball Liga richten werde. „Wir als Verein werden nicht aktiv oder etwas prüfen“, sagte der Sprecher.

Die DFL stehe in engem Austausch mit den Clubs. Am Mittwoch teilte der Verband mit, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Liga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden. Zudem steht die DFL in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium. Sollte sich die Lage ändern, entscheiden Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen.