Corona-Krise : NFL schließt sämtliche Teameinrichtungen in den USA

Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die US-Football-Liga NFL ihre Klubs angewiesen, sämtliche Teameinrichtungen zu schließen. Die Regeln sollten sicherstellen, dass "alle Klubs unter gleichen Voraussetzungen operieren und dass die NFL sich in dieser Zeit weiter verantwortungsvoll verhält", sagte Commissioner Roger Goodell. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 8. April gelten.

Alle NFL-Klubs hatten ihren Spielern bereits zuvor untersagt, das Gelände zu betreten, es sei denn, es war eine medizinische Behandlung notwendig. Die meisten Mannschaften hatten jedoch noch eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern in ihren Büros. Ab Mittwochabend (Ortszeit) erhält lediglich noch das medizinische Personal sowie das Sicherheitspersonal Zutritt zum Gelände.

+++++25. März 2020+++++

Boxen: Rückkampf zwischen Fury und Wilder wegen Corona verlegt

Der dritte Kampf zwischen dem englischen Box-Weltmeister Tyson Fury und dem entthronten US-Amerikaner Deontay Wilder fällt ebenfalls der Coronakrise zum Opfer. Der für den 18. Juli in Las Vegas angesetzte erneute Rückkampf wird verlegt und frühestens im Oktober ausgetragen, das sagte Promoter Bob Arum dem US-Portal ESPN am Dienstag.

"Wir konnten den beiden nicht garantieren, dass der Kampf an diesem Tag stattfindet", sagte Arum: "Wo sollen sie dafür trainieren? Wie sollen wir Tickets verkaufen? Es macht auch keinen Sinn, den Kampf zu planen, wenn die Briten nicht mal anreisen können.“

+++++25. März 2020+++++

NHL verlängert Schließung der Trainingszentren

Die Geschäftsstellen und Trainingszentren in der NHL sollen nach dem Willen der Liga bis mindestens einschließlich 6. April geschlossen bleiben. Eine entsprechende Empfehlung kommunizierte die stärkste Eishockey-Liga der Welt am Dienstag (Ortszeit) an ihre Teams. In dieser Zeit sollen Spieler und Angestellte sich möglichst isolieren. Ursprünglich hatte die Liga eine entsprechende Empfehlung bis zum 27. März ausgesprochen

+++++24. März 2020+++++

Keine Fußballspiele mit Zuschauern in den Niederlanden bis 1. Juni

In den Niederlanden werden bis zum 1. Juni auf keinen Fall Fußball-Spiele mit Zuschauern stattfinden. Das hat der Verband am Dienstag entschieden. Ob die derzeit unterbrochene Ehrendivision mit sogenannten Geisterspielen fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Derzeit ist der Spielbetrieb bis zum 6. April ausgesetzt. Der KNVB und die Liga wollen bis dahin klären, wie es weitergehen soll.

Der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus hatte am Montag verkündet, dass in den Niederlanden alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte bis zum 1. Juni verboten sind. Noch nicht ganz klar ist, ob es für Sport-Veranstaltungen Ausnahmen geben wird, durch die die Saison zumindest ohne Zuschauer beendet werden könnte.

+++++24. März 2020+++++

Eigentümer von Ludogorez Rasgrad nach Corona-Erkrankung wieder gesund

Der Eigentümer des bulgarischen Fußball-Clubs Ludogorez Rasgrad, Kiril Domustschiew, hat seine Coronavirus-Erkrankung weitgehend auskuriert. Das teilte der 50-Jährige am Dienstag auf Facebook mit. Der Großunternehmer war vor einer Woche positiv auf das Virus getestet worden. „Ich habe Covid-19 besiegt und habe schon Antikörper“, schrieb er jetzt. Domustschiew war in einer Klinik in der Hauptstadt Sofia behandelt worden. In dem Balkanland gab es bis Dienstagabend 218 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, drei Todesopfer inbegriffen.

Domustschiews Club Rasgrad hatte es in der Europa League bis in die Zwischenrunde geschafft, war dort aber an Inter Mailand gescheitert.+++++24. März 2020+++++

Darts: Premier-League-Event in Berlin wird verlegt

Die deutsche Veranstaltung der Premier League Darts ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie ebenfalls verschoben worden. Wie der Profiverband PDC am Dienstag mitteilte, wird das ursprünglich für den 23. April angesetzte Event in Berlin auf den 3. September verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Premier League 2020 war am 6. Februar im schottischen Aberdeen gestartet. Neun Spieler gehören zum festen Teilnehmerfeld, zudem ist an den ersten neun Wochen jeweils ein sogenannter Challenger dabei. Die bislang letzte Veranstaltung fand am 12. März in Liverpool statt, ehe die Coronakrise die PDC zum Handeln zwang und der Spielbetrieb zum Erliegen kam. Nächste Station wäre nun Glasgow am 7. Mai.

+++++24. März 2020+++++

Europäischer Hockey-Verband streicht kontinentale Klubwettbewerbe

Der europäische Hockey-Verband EHF hat wegen der Coronakrise all seine Klubwettbewerbe abgesagt. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. "Wir sind sehr enttäuscht, stellvertretend für jeden Spieler, Trainer, Offiziellen, Schiedsrichter, Fan und freiwilligen Helfer, dass wir diese Entscheidung treffen mussten, die EuroHockey Club Trophy und die Challenge-Events 2020 abzusagen", sagte EHF-Präsidentin Marijke Fleuren. Der Verband habe verhindern müssen, dass jeder für sich selbst entscheide, so Fleuren.

+++++24. März 2020+++++

Schwimm-Weltverband: Gespräche über neuen WM-Termin 2021 falls nötig

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele ins kommende Jahr will der Schwimm-Weltverband mit den Organisatoren der für 2021 geplanten WM in Japan über Termin-Spielräume sprechen. Die Fina werde jetzt eng mit dem Organisationskomitee in Fukuoka, dem Japanischen Schwimmverband und den japanischen Behörden zusammenarbeiten, um die Flexibilität rund um die Daten der Wettbewerbe zu ermitteln, sollte dies nötig sein, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Zuvor war nach einem Gespräch von Japans Premierminister Shinzo Abe und IOC-Chef Thomas Bach entschieden worden, die Sommerspiele wegen der Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr zu verlegen. Der späteste Zeitpunkt ist dabei der Sommer 2021. Ursprünglich sollte das Event vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 stattfinden. Die Schwimm-Weltmeisterschaften sind aktuell auf den Zeitraum 16. Juli bis 1. August 2021 terminiert.

+++++24. März 2020+++++

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar beantragt Kurzarbeit

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat auf die finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie reagiert und für alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter bei der Arbeitsagentur Kurzarbeit beantragt. Damit solle das Überleben des Vereins gesichert werden, sagte Geschäftsführer Björn Seipp in einer Videobotschaft am Dienstag.

Die Spieler hätten ferner dem Verzicht auf Teile ihre Gehaltes zugestimmt. „Das rechne ich allen hoch an. Sie haben sich damit solidarisch gezeigt und ihren Teil dazu beigetragen, dass wir etwas mehr Luft zum Atmen bekommen“, sagte Seipp.

Die Bundesligasaison ist derzeit bis zum 22. April ausgesetzt. Aktuell plane man in der Liga nur bis Ende Juni. „Was nächste Saison passiert, weiß keiner“, sagte Seipp. „Wir machen uns natürlich die größten Sorgen, bleiben aber optimistisch und hoffen, dass der Handball in der kommenden Saison wie geplant stattfinden kann.“

+++++24. März 2020+++++

Australische Fußball-A-League verschiebt ihre Spiele

Der australische Fußballverband FFA hat angekündigt, aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Endrunde die Spiele der A-League mit sofortiger Wirkung zu verschieben. Die am Dienstagmorgen veröffentlichte Entscheidung wurde getroffen, nachdem die australische Regierung strenge Maßnahmen zur Vermeidung sozialer Kontakte ergriffen hatte. Vier Staaten und Gebiete haben als Reaktion auf die Covid-19-Krankheit Grenzbeschränkungen eingeführt.

Mit der Einführung der höchsten Grenzbeschränkungen durch die neuseeländische Regierung wäre der Wellington Phoenix Football Club auch nicht in der Lage, weiter in der 2004 ins Leben gerufenen höchsten Profi-Liga Australiens zu spielen.

Das Ziel in dieser Phase sei es, die Spiele so schnell wie möglich neu zu planen, um die Saison zu beenden, sagte FFA-Chef James Johnson. Die Situation werde am 22. April neu bewertet. Johnson fürchtet drastische finanzielle Auswirkungen. „Wir werden den finanziellen Druck auf allen Ebenen spüren“, sagte er.

Der deutsche Trainer Markus Babbel hatte schon vor einigen Tagen den bisher laufenden Spielbetrieb als „bizarr“ bezeichnet. Er war im Januar als Coach der Western Sydney Wanderers beurlaubt worden. Die reguläre Saison der A-League mit elf Clubs sollte ursprünglich am 26. April enden, danach sollte bis Mitte Mai die Finalrunde anstehen. Zuletzt wurde ohne Fans in den Stadien gespielt.

Die A-League ist der letzte australische Wettbewerb, der aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt wurde. Die National Rugby League und die Australian Football League hatten ihre Saison bereits am Montag auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

+++++24. März 2020+++++

Gehaltsverzicht beim VfL Bochum

Die Spieler und das Trainerteam des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum werden bis zum 30. Juni angesichts der zu erwartenden finanziellen Einbußen aufgrund der Coronakrise auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Das teilten die Bochumer am Dienstag mit.

"Die Spieler und Trainer sind auf uns zugekommen und haben erklärt, dass sie sich solidarisch zeigen und freiwillig ihren Beitrag dazu leisten wollen, um den VfL in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen", sagte der Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz und fügte an: "Selbstverständlich wird sich auch die Geschäftsführung dieser Aktion anschließen und ihren Teil dazu beitragen, dem VfL finanziell zu helfen."

+++++24. März 2020+++++

Maßnahmen-Paket beim FC Schalke: Profis wollen auf Gehalt verzichten

Fußball-Bundesligist Schalke 04 plant ein großes Maßnahmenpaket zur finanziellen Bewältigung der Corona-Krise. „Ich halte überhaupt nichts davon, aufgrund von öffentlichem Interesse vorschnell Einzelmaßnahmen zu platzieren. Wir müssen uns jetzt finanziell so aufstellen, dass wir möglichst lange durchhalten und entsprechend Liquidität gewährleisten“, sagte Vorstand Alexander Jobst der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag).

Laut Marketingchef Jobst sind auch die Profis bereit, auf einen Teil ihrer Bezüge zu verzichten. „In der Frage der Gehälter kam schon vor einigen Tagen das erste Signal von unserer Profimannschaft“, sagte der 46-Jährige. Auch das Trainerteam um Cheftrainer David Wagner sowie der dreiköpfige Vorstand mit Jochen Schneider, Peter Peters und Jobst wollen ihren Teil beitragen.

+++++24. März 2020+++++

Würzburger Bundesliga-Basketballer melden Kurzarbeit an

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat in der Coronavirus-Krise bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet. Dies teilten die Unterfranken am Dienstag mit. „Wir führen derzeit Einzelgespräche mit allen Spielern, Trainern und Mitarbeitern. Dabei ist, wie bei unseren Fans und Partnern, eine große Solidarität und die Bereitschaft zu spüren, einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestand unseres Clubs zu leisten“, erklärte Würzburgs Geschäftsführer Steffen Liebler. „Alle Spieler sind uns entgegengekommen und haben, unter anderem im Rahmen der Kurzarbeit, auf einen Teil des vereinbarten Gehalts verzichtet.“

+++++24. März 2020+++++

„Existenz bedroht“: 1. FC Magdeburg beantragt Kurzarbeitergeld

Der 1. FC Magdeburg hat als weiterer Fußball-Drittligist auf Kurzarbeit umgestellt. „Wir haben bei der Agentur für Arbeit einen entsprechenden Antrag gestellt“, sagte Geschäftsführer Mario Kallnik der „Volksstimme“ (Dienstag). Damit reagierte der Club auf die Aussetzung des Spielbetriebs bis 30. April. Das Kurzarbeitergeld würde für alle Spieler und Mitarbeiter der Geschäftsstelle gelten. „Wie viele andere Unternehmen und Vereine der Region sind auch wir in dieser sehr schwierigen Situation von der Existenz bedroht. Deshalb müssen wir nun auch die staatlichen Maßnahmen in Anspruch nehmen“, erklärte Kallnik.

Für den FCM würde das Kurzarbeitergeld zumindest einen Teil des drohenden Verlustes bei einem möglichen Saisonabbruch abfangen. „Im schlechtesten Fall droht uns für den Fall, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird, ein Verlust in Höhe von 2,6 Millionen Euro“, sagte Kallnik. Das befürchtete Minus setze sich aus fehlenden Zuschauer- und Werbeeinnahmen sowie drohenden Regressforderungen zusammen.

Der FCM hatte laut „Volksstimme“ in den vergangenen Jahren ein Eigenkapital in Höhe von 3,3 Millionen Euro aufgebaut, das damit aber fast komplett aufgebraucht wäre. „Die momentane Krise trifft uns hart. Sollte sie weit über den Juni hinaus gehen, wäre zudem unsere Existenz gefährdet“, betonte Kallnik. Für den Fall, dass die Spielzeit abgebrochen werden muss, wäre für den Magdeburger Geschäftsführer „die Annullierung der Saison am sinnvollsten“.

Vor dem FCM hatten bereits Vereine wie der Hallesche FC, der FSV Zwickau, der Chemnitzer FC und der FC Carl Zeiss Jena auf Kurzarbeit umgestellt. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt im Osten Deutschlands derzeit bei 6450 Euro.

+++++23. März 2020+++++

Hannover-Profi Horn geht es „wieder gut“

Fußballprofi Jannes Horn von Hannover 96 hat sich von seiner Coronainfektion gut erholt. „Mittlerweile geht es mir wieder gut, die ersten drei bis vier Tage war ich echt fertig und hatte Fieber. Es hat sich angefühlt wie eine Grippe. Seitdem ging es jeden Tag bergauf, mir geht es wieder super“, sagte der 23-Jährige in einem Skype-Interview, das am Montagabend auf der Internetseite des Zweitliga-Clubs veröffentlicht wurde. „Ich bin seit vier oder fünf Tagen schon wieder am Fahrradfahren und fühle mich echt gut.“

Horn war am 12. März der zweite deutsche Fußball-Profi und nach Timo Hübers auch der zweite Spieler von Hannover 96, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Seitdem befindet sich die komplette Mannschaft in einer zweiwöchigen häuslichen Quarantäne, die an diesem Mittwoch endet. „Es kribbelt schon wieder sehr in den Beinen, man möchte unbedingt zurück auf den Platz“, sagte der Abwehrspieler. „Aber man weiß auch, dass es noch nicht geht. Klar ist: Es gibt aktuell sehr viel wichtigere Themen als den Fußball.“

+++++23. März 2020+++++

Türkische Trainerlegende Fatih Terim mit Coronavirus infiziert