Wegen Ausbreitung des Coronavirus : Goretzka hat Verständnis für mögliche Geisterspiele

Bayern-Profi Leon Goretzka. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hätte angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus Verständnis für mögliche Geisterspiele. "Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es Wichtigeres gibt als Fußball", sagte der Mittelfeldspieler von Bayern München nach dem 2:0 (0:0) gegen den FC Augsburg: "Wenn die Verantwortlichen, die sich intensiv damit beschäftigen, der Meinung sind, dass man etwas Gutes damit tun kann für das Land, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Das ist doch klar."

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag eine Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in einem Statement auf Twitter befürwortet. Dies beträfe in den kommenden Wochen mehrere Sportereignisse im gesamten Bundesgebiet - unter anderem die Fußball-Bundesliga und Spiele in der Champions League mit deutscher Beteiligung. Bereits zuvor hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) ein zeitnahes Treffen mit den Profiklubs angekündigt.

Goretzkas Teamkollege Joshua Kimmich würde eine Austragung vor leeren Rängen bedauern. "Die Fans machen das besonders. Da würde schon was wegbrechen", sagte der 25-Jährige. Ähnlich sieht es Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Klar hofft jeder, dass es nicht zu Spielen ohne Zuschauer kommt. Wir spielen für die Zuschauer, wir machen alles für die Zuschauer."

Augsburgs Trainer Martin Schmidt forderte derweil noch weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. "Ich fände es sinnvoll, wenn man die Länderspielpause aussetzen würde. Denn da verteilen sich die Spieler in der ganzen Welt", sagte er im Interview mit dem BR: "Was ist, wenn auch nur einer von jedem Verein etwas hat? Damit schaffen wir uns nur noch größere Probleme."

+++++8. März 2020+++++

DFL will mit Profiklubs beraten

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland ein zeitnahes Treffen mit den Profiklubs angekündigt. Das teilte die DFL am Sonntagnachmittag mit.

"Das Coronavirus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fußball in eine schwierige Situation", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: "Selbstverständlich gilt der Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans oberste Priorität. Dabei muss es das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht."

"Selbstverständlich" würden sich die Vereine der Bundesliga und 2. Liga wie bisher mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten abstimmen, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Allerdings machte Seifert auch klar, es stehe außer Frage, "dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.

+++++8. März 2020+++++

Deutsche Eishockey Liga berät über Folgen für Play-offs

Nach der Empfehlung von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Absage von Großveranstaltungen berät die Deutsche Eishockey Liga am Montag über die Konsequenzen für die Playoffs. Das sagte der Gesellschafter der Adler Mannheim, Daniel Hopp, am Sonntag nach dem Abschluss der Hauptrunde. „Zu was wäre wenn, darüber möchte ich nicht spekulieren“, sagte Hopp, der auch ankündigte, Kontakt mit den Mannheimer Behörden aufzunehmen.

Am Mittwoch beginnt in der DEL die erste Playoff-Runde. Dann treffen in jeweils maximal drei Spielen die Nürnberg Ice Tigers auf die Grizzlys Wolfsburg und der ERC Ingolstadt auf die Augsburger Panther und spielen um noch zwei freie Plätze im Viertelfinale. Die Runde der besten Acht soll am 17. März beginnen. „Natürlich wollen wir alle Playoffs spielen. Und ich denke und hoffe, dass die DEL auch Möglichkeiten finden wird“, sagte Straubings Trainer Tom Pokel.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht noch zu zaghaft, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

+++++8. März 2020+++++

Handballer wollen Bundesligasaison zu Ende spielen

Trotz der Coronavirus-Epidemie will die Handball-Bundesliga (HBL) die Saison zu einem regulären Abschluss bringen. Es stehe außer Frage, „dass die laufende Spielzeit zu Ende gespielt werden muss. Nur so können Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer an den internationalen Wettbewerben ermittelt werden“, teilte die HBL am Sonntagabend mit. Diese Vorgehensweise sei zwingend nötig, um die benötigte Planungssicherheit für die kommende Spielzeit zu gewährleisten.

Oberste Priorität genieße dabei die Gesundheit der Bevölkerung. „Deswegen ist es selbstverständlich auch Ziel der Handball-Bundesliga, im Sinne der Fans und ihrer Klubs weiterhin bestmöglich und angemessen aufzuklären und präventiv tätig zu sein“, heißt es in der HBL-Erklärung. Die Vereine werden sich deshalb weiterhin mit den zuständigen Behörden möglichst eng und kontinuierlich abstimmen.

+++++8. März 2020+++++

Italiens Sportminister fordert Aussetzung der Serie-A-Spiele

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafore hat die sofortige Aussetzung der Spiele in der Fußball-Serie-A am Sonntag gefordert. Spadafora reagierte offenbar auf einen Appell der Spielergewerkschaft AIC, die sich für eine Verschiebung der Spiele stark gemacht hatte, nachdem in der Nacht auf Sonntag die Lombardei und 15 Provinzen mit insgesamt 16 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt wurden. Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Bis Samstag zählten die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

"Das Spiel, das wir gewinnen müssen, wird zurzeit außerhalb der Stadien ausgetragen", sagte AIC-Präsident Damiano Tommasi. Das am Sonntag um 12.30 Uhr geplante Spiel Parma Calcio - SPAL Ferrara wurde erst mit über einstündiger Verzögerung angepfiffen.

Auf Beschluss des Schiedsrichters wurden die Spieler zunächst wieder in die Kabinen zurückgeschickt, um 13.45 Uhr erfolgte doch der Spielbeginn. Tommasi hatte erklärt, er sei von Anrufen Dutzender besorgter Profis förmlich überrollt worden. Die öffentliche Gesundheit habe in dieser Phase Priorität, meinte Tommasi.

In einer Sondersitzung am Dienstag will der italienische Fußball-Verband (FIGC) nun über die Fortführung der Serie A entscheiden.

+++++8. März 2020+++++

Formel-1-Rennen in Bahrain ohne Zuschauer

Das Formel-1-Rennen in Bahrain findet hinter verschlossenen Toren statt. Die Veranstalter des zweiten Saisonrennens reagierten mit der bislang einmaligen Maßnahme in der Königsklasse des Motorsports auf den grassierenden neuartigen Coronavirus. Zuschauer wird es beim Rennen auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir am 22. März damit nicht geben.

„Die Sicherheit hat oberste Priorität“, teilten die Veranstalter in einer Mittelung auf Facebook am Sonntag mit. Die Entscheidung sei in Beratung mit internationalen Partnern und dem Gesundheits-Krisenstab des Königreichs gefallen. Bereits zuvor war der Ticketverkauf ausgesetzt worden.

Damit ist nun das zweite Rennen konkret von Maßnahmen aus Sorge vor dem Virus Covid-19 betroffen. Der Große Preis von China im April wurde vorerst abgesagt, er soll womöglich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Offen ist derzeit, wie das Rennen Anfang April im vietnamesischen Hanoi ablaufen soll. Die Stadt liegt nur rund 150 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt.

+++++7. März 2020+++++

Hockey-Länderspiele in Mönchengladbach abgesagt

Die Coronakrise hat die Hockey-Pro-League erreicht und beeinträchtigt damit auch die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaften auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die für den 21. und 22. März im Mönchengladbacher Hockeypark geplanten Duelle zwischen Deutschland und Australien (jeweils Männer und Frauen) sind vorerst abgesagt, die Gäste aus Down Under verzichten wegen der möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf ihre Europatour.

Wir bedauern die Absage der australischen Mannschaften sehr, denn wir hätten unsere Teams dem Publikum sehr gern gegen die jeweilige Nummer zwei der Welt präsentiert", sagte Heiko von Glahn, Generalsekretär des Deutschen Hockey-Bundes (DHB): "Das sind absolute Top-Spiele, die den Teams jetzt auch in ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele verloren gehen."

Die Pro-League-Begegnungen mit Belgien am 19. März in Mönchengladbach (Männer und Frauen) sollen dagegen wie geplant stattfinden. Die Tickets für die vier Partien gegen Australien behalten zunächst ihre Gültigkeit. Der Weltverband FIH will sich um einen Nachholtermin bemühen.

+++++7. März 2020+++++

Eishockey-WM der Frauen in Kanada abgesagt

Die Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen in Kanada sind wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die Titelkämpfe sollten am 31. März mit Austragungsorten Halifax und Truro eröffnet werden. Die Entscheidung sei per Telefonkonferenz getroffen worden, teilte die International Ice Hockey Federation IIHF am Samstag auf Twitter mit.

Der Kanadische Eishockey-Verband und die Regierungsbehörde des Sports seien dabei, die beteiligten Nationen und ihre Partner über die Absage zu informieren. „Es ist beängstigend“, sagte IIHF-Präsident René Fasel der Nachrichtenagentur AP. Schon einmal wurden die Welttitelkämpfe der Frauen abgesagt, im Jahr 2003 wegen des Sars-Virus in China.

Akut gefährdet ist nun auch die Weltmeisterschaft der Männer, die vom 8. bis 24. Mai in der Schweiz geplant ist. Bis Mitte April will die IIHF entscheiden, ob die Titelkämpfe ausgetragen werden können.

+++++7. März 2020+++++

NBA erwägt offenbar Geisterspiele

Auch in der NBA werden die Vorkehrungen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus intensiviert. Nachdem die Verantwortlichen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga den Spielern zuletzt schon empfohlen hatten, auf Abklatschen zu verzichten, Autogramme nur noch mit eigenen Stiften zu schreiben oder mitgebrachte Gegenstände nicht mehr anzunehmen, forderte die Liga die Clubs nun zur Erstellung von Notfallplänen auf.

Wie die Nachrichtenagentur AP und zuvor „The Athletic“ berichteten, erhielten alle NBA-Clubs ein Schreiben mit Informationen zu möglichen Maßnahmen wie einem Ausschluss von Zuschauern oder Medien. Sollte es notwendig werden, ein Spiel nur mit den wirklich notwendigen Beteiligten durchzuführen, sollten die Vereine schon jetzt Pläne dafür erstellen. Zudem sollten sich die Teams auf die Möglichkeit vorbereiten, dass bei Spielern, dem Trainerstab oder den Schiedsrichtern die Temperatur gemessen werden könnte, hieß es.

Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers sprach sich jedoch gegen sogenannte Geisterspiele aus. „Spiele ohne Fans? Nein, das ist unmöglich... Ich würde nicht spielen“, sagte James nach dem 113:103-Sieg seiner Lakers gegen die Milwaukee Bucks, zu dem er 37 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists beisteuerte.

Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl der Krankheits- und Todesfälle in den USA durch Covid-19 gering. Bislang sind nach offiziellen Angaben 15 Menschen in den Vereinigten Staaten an dem Virus gestorben. Weltweit sind knapp 100 000 Infektionen und über 3300 Todesfälle bestätigt.

+++++6. März 2020++++

Spiel von Tuchels Paris gegen Straßburg abgesagt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat jetzt auch direkte Folgen für den früheren Bundesliga-Trainer Thomas Tuchel. Das für diesen Samstagabend angesetzte Spiel des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain bei Racing Straßburg wurde am Freitagabend auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. „Nach einer Anweisung der Präfektur von Bas-Rhin bezüglich der Verbreitung des Coronavirus wurde das Spiel verlegt“, teilte die französische Liga am mit.

Damit fällt für Tuchels PSG die Generalprobe vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Paris aus. Es ist das erste Spiel in der höchsten französischen Spielklasse, welches wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 verschoben werden muss. Das Hinspiel hatten die Dortmunder durch einen Doppelpack von Erling Haaland mit 2:1 gewonnen.

+++++6. März 2020++++

Wolfsburg bietet keine Fanreise zu Europacup-Spiel in Ukraine an

Bundesligist VfL Wolfsburg bietet wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus keine organisierte Fan- und Sponsorenreise zum Europa-League-Auswärtsspiel gegen Schachtjor Donezk an. „Mit dieser Entscheidung soll unter anderem verhindert werden, dass die organisierten Reisegruppen im schlimmsten Fall in Quarantäne in der Ukraine verweilen müssen. Mit der Absage der Reiseplanungen trägt der Club auch seiner Verantwortung für seine Anhänger Rechnung“, heißt es in einer Erklärung des VfL vom Freitag.

Bislang flogen Fans und Sponsoren in dieser Saison immer mit der Mannschaft zu den Auswärtsspielen der Europa League. Zu der Partie am 19. März in Charkiw soll das Team nun „separat und in kleinem Kreis in die Ukraine reisen“. Anhänger, die den VfL in diesem Achtelfinal- Rückspiel unterstützen wollen, müssen ihre Reise selbst organisieren.

+++++6. März 2020++++

Ski-Weltcupfinale wird abgesagt

Das Weltcup-Finale der Skirennfahrer in Cortina d'Ampezzo wird nach Angaben des italienischen Verbands wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Dies sei das Ergebnis einer Krisensitzung des Councils des Internationalen Skiverbands am Freitag, hieß es in einer Mitteilung der Fisi vom Freitag. Der Weltverband Fis will die Entscheidung erst am Samstagmorgen verkünden. Das Gastspiel in Cortina d'Ampezzo sollte eine Generalprobe für die WM 2021 ein. Italien ist das Land in Europa, das am stärksten von der Infektionswelle durch den Erreger Sars-CoV-2 betroffen ist. Dort gab es schon mehr als 3800 Infektionen.

+++++6. März 2020++++

Fecht-Weltcup vor leeren Rängen

Der Weltcup in Luxemburg wird vor leeren Rängen stattfinden. Die Athleten mussten zudem am Freitag zum Fiebermessen.

+++++6. März 2020++++

Israels Fußball-Nationaltrainer Herzog in Quarantäne