Coronavirus-Pandemie : Kaymer rechnet für 2020 nicht mit Rückkehr auf den Golfplatz

Martin Kaymer. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer glaubt angesichts der Corona-Pandemie nicht mehr an eine Rückkehr auf den Platz in diesem Jahr. "Wie sollen wir uns in einem Land treffen, wenn jedes Land andere Verordnungen hat? Und wann soll das funktionieren? Ich sehe das in diesem Jahr fast gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin", sagte der ehemalige Weltranglistenerste im Interview mit dem SID.

Es gebe, so Kaymer, so viele Fragezeichen. "Wenn man überhaupt einreisen darf, muss man dann in Quarantäne?" Wegen der Coronakrise ruhen derzeit die Golf-Touren weltweit. Aktuell wurden von der Europa-Tour die BMW International Open in München (25. bis 28. Juni) und die French Open bei Paris (2. bis 5. Juli) abgesagt.

Angesichts dieser Situation versuche er, sich "nur mit dem Ist-Zustand zu beschäftigen" und er frage sich, "was ich beeinflussen kann", führte der zweimalige Major-Gewinner aus. Kaymer hält seinen Körper trotzdem in Schwung. "Ich arbeite viel an der Fitness, denn wenn es losgeht, wird es ein Marathon, dann musst du jede Woche fit sein. Die Basis kann ich jetzt legen", sagte der 35-Jährige.

Auf die neuen Umstände hat sich Kaymer gut vorbereitet. "Ich hatte mir eine kleine Indooranlage gebaut, einen Golfsimulator, um im Schlag zu bleiben", sagte der Rheinländer, "ich möchte auch ein bisschen spielen, weil es mir einfach Spaß macht. Am meisten vermisse ich, nach draußen zu gehen und den Ball fliegen zu sehen und das Gras zu riechen, insgesamt das Gefühl, was einem das Golfen gibt."

Verständnis zeigt Kaymer für den Erhalt der Einschränkungen in der Coronakrise, wie es von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs am vergangenen Mittwoch verkündet worden war. "Man sollte sich selbst nicht zu wichtig nehmen, man sollte das große Ganze sehen und nicht nur seinen Teil, seine Sportart oder seinen Beruf", sagte Kaymer.

+++++17. April 2020+++++

DBB sagt Basketball-Supercup und Länderspiel ab

Wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat der Deutsche Basketball Bund den Supercup in Hamburg und das Länderspiel gegen Puerto Rico in Bremen abgesagt. Das Traditionsturnier in Hamburg hatte eigentlich am 13./14. Juni stattfinden sollen, der Vergleich mit Puerto Rico am 17. Juni.

Die beiden Veranstaltungen waren ursprünglich als Vorbereitung auf das olympische Qualifikationsturnier Ende Juni geplant. Wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 war aber auch die Qualifikation um ein Jahr verlegt worden. Davon betroffen ist auch die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin, die nun 2022 stattfinden soll.

+++++17. April 2020+++++

Handball-Bundesliga stimmt über Saison-Abbruch ab

Die Entscheidung über einen Abbruch der Bundesliga-Saison im Handball fällt im Abstimmungsverfahren. Wie Bundesliga-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SID mitteilte, beschloss die Liga am Donnerstag in einer Telefonkonferenz ein "Umlaufverfahren über die Fortsetzung der Saison". Alle Bundesligisten sollen auf diesem Wege schriftlich über Abbruch oder Fortsetzung bis Anfang kommender Woche votieren, so Bohmann. Für eine Entscheidung brauche es eine Zweidrittelmehrheit.

Unterdessen sei am Donnerstag auch über Alternativmodelle für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs gesprochen worden, Bohmann könne jenen jedoch "jetzt nicht vorgreifen", sagte er. Derweil liebäugelte Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, mit einer Fortsetzung. "Ich bin persönlich ein Freund des Weiterspielens und sehe die Möglichkeit eines Vorschlages, den ich heute eingereicht habe", sagte er dem SID.

Bohmann gab sich hier zurückhaltender: "Grundsätzlich sehe ich es als viel besser an, wenn es eine sportliche Entscheidung geben würde und tatsächlich zuende gespielt werden könnte, aber da müssen wir uns auch einfach den Wirklichkeiten stellen", sagte er. Wie die Saison im Falle eines Abbruchs gewertet würde, konnte Bohmann noch nicht sagen. Hanning sprach derweil im Falle eines Saisonabbruchs von einer Entscheidung diesbezüglich innerhalb des Ligapräsidiums.

+++++17. April 2020+++++

Bayern-Basketballer verzichten auf Gehalt

Die Basketballer des FC Bayern verzichten in der Coronavirus-Pandemie auf 30 Prozent ihres Gehalts. Die Mitarbeiter des Bundesligisten befinden sich in Kurzarbeit. Dies teilten die Münchner am Freitag mit. Die Kurzarbeit gelte rückwirkend zum 1. April. Die Spieler haben demnach ihre Unterstützung ebenfalls mit dem Monat April zugesagt. Sie verzichten bis Ende Juni auf knapp ein Drittel des Salärs. „Unser Job ist es, neben der wirtschaftlichen und sportlichen Basis auch die Arbeitsplätze zu sichern“, erklärte Geschäftsführer Marko Pesic.

+++++17. April+++++

Broncos-Star Von Miller positiv auf Corona getestet

Linebacker Von Miller ist als zweiter Spieler in der US-Football-Liga NFL positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete das NFL Network am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Millers Agenten. Der 31-Jährige von den Denver Broncos ruhe sich zu Hause aus und sei in "guter Stimmung".

Am Donnerstag war bereits bekannt geworden, dass Brian Allen (24), Center der Los Angeles Rams, vor drei Wochen ebenfalls an COVID-19 erkrankt war. Auch Sean Payton, Headcoach der New Orleans Saints, hatte sich Mitte März mit Corona infiziert, ist mittlerweile aber wieder genesen.

+++++16. April 2020+++++

Regensburger Profis verzichten auf Teil des Gehalts

In einem Offenen Brief an ihre Fans haben sich die Fußballer des SSV Jahn Regensburg in der Coronavirus-Krise zu einem teilweisen Gehaltsverzicht bereit erklärt. „Die Mannschaft wird dem Vorbild von Geschäftsführung, Trainerteam und Abteilungsleitern geschlossen folgen und verzichtet daher freiwillig ab April 2020 auf einen Teil ihres Grundgehalts sowie ihrer Prämien“, hieß in dem am Donnerstag vom Zweitligisten veröffentlichten Schreiben.

Die Mannschaft sei „in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen“ auch bereit, auf noch mehr Geld zu verzichten. „Wir verstehen dies als Zeichen, mit dem wir unsere Solidarität und Identifikation mit dem SSV Jahn, seinen Mitarbeitern und allen Anspruchsgruppen zum Ausdruck bringen möchten“, hieß es.

+++++16. April 2020+++++

BMW Open in München abgesagt

Golfstar Martin Kaymer muss auf eines seiner Lieblingsturniere verzichten. Die BMW International Open vom 24. bis 28. Juni in München-Eichenried mussten angesichts der Coronakrise abgesagt werden. "Die ersatzlose Absage, die Turnierveranstalter BMW und die European Tour in enger Abstimmung beschlossen haben, entspricht der gestrigen Ankündigung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen", teilten die Veranstalter am Donnerstag auf SID-Anfrage mit.

Das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier der European Tour hätte zum 32. Mal ausgetragen werden sollen. 2019 hatte der Italiener Andrea Pavan triumphiert, Kaymer hatte 2008 gewonnen.

+++++16. April 2020+++++

Basketball-Bundesliga erwägt Saison-Fortsetzung an wenigen Orten

Die Basketball-Bundesliga erwägt im Falle einer Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison Spiele an nur wenigen Orten. „Wenn wir die Saison beenden, dann sicher nur an einigen Hubs“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Folgen der Corona-Krise sei eine Durchführung des regulären Spielplans „mit Reisen quer durch die Republik“ nicht denkbar. „Man würde sich dann wohl einen Ort im Norden, einen in der Mitte und einen im Süden Deutschlands suchen“, sagte Holz.

Dass die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssten, sei den Verantwortlichen nicht erst seit der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch, dass in Deutschland bis zum 31. August alle Großveranstaltungen verboten sind, klar gewesen. „Das hat uns nicht zu einem Prozent überrascht“, sagte Holz. Die Frage sei nun, wie das „komplexe Thema“ Geisterspiele umsetzbar sei. Man orientiere sich da auch an den Plänen der Deutschen Fußball Liga.

Die BBL-Verantwortlichen planen im Fall von Geisterspielen mit rund 80 bis 100 Personen bei den Partien. Eine große Herausforderung seien die Hygienevorschriften und die dann notwendigen Testverfahren für alle Beteiligten. „Das wäre sicherlich der größte Kostenpunkt“, sagte Holz.

Ende des Monats wollen sich die Clubs wieder zusammenschalten, um zu entscheiden, ob die Spielzeit beendet werden kann oder abgebrochen werden muss. Sollte weitergespielt werden, müssten zwei Wochen Quarantäne für die zurückkehrenden Spieler und zwei Wochen Vorbereitung berücksichtigt werden, erklärte Holz.

+++++16. April 2020+++++

Steigen alle Spiele der Serie A in Rom?

Die Saison in der italienischen Serie A könnte in einer einzigen Stadt fortgesetzt werden. Der italienische Fußballverband prüft die Möglichkeit, die restlichen Spiele nur in Rom auszutragen. "Eine Meisterschaft ohne Spiele in Norditalien ist eine Möglichkeit, an die wir denken", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina laut Gazzetta dello Sport. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Begegnungen in Städten wie Mailand, Bergamo und Turin gespielt werden, die von der Coronavirusa-Pandemie besonders betroffen sind.

Der italienische Verband hatte am Mittwoch ein Protokoll für den Neustart des nationalen Spielbetriebs nach Ende des Lockdowns am 3. Mai entworfen. Geplant ist ein Neustart der Meisterschaft in drei Phasen. Dabei soll der Serie A Priorität eingeräumt werden, danach sollen Serie B und C neu starten.

+++++16. April 2020+++++

Final Four der Basketball-Euroleague Ende Mai in Köln wird verschoben

Wegen der Coronavirus-Pandemie kann das in Köln geplante Final Four der Basketball-Euroleague nicht wie geplant am 22. und 24. Mai stattfinden. „Wir sind mit der Lanxess Arena in Gesprächen über einen späteren Termin“, sagte Euroleague-Chef Jordi Bertomeu am Donnerstag in einer Video-Pressekonferenz. Die Saison in der Euroleague, an der aus der Bundesliga Bayern München und Alba Berlin teilnehmen, ist seit dem 12. März unterbrochen.

„Unser Plan ist es nach wie vor, die Saison zu Ende zu spielen“, sagte Bertomeu. „Und zwar die sechs noch ausstehenden Spiele der regulären Saison, die Playoffs und das Final Four.“ Allerdings sei derzeit noch unklar, ob das angesichts der europaweiten Auswirkungen der Pandemie möglich sei. „Wir werden die Gesundheit von Spielern, Trainern und Zuschauern nicht in Gefahr bringen“, sagte Bertomeu. „Wenn wir die Saison beenden müssen, dann werden wir sie beenden.“

Es sei auch denkbar, an einem anderen Ort und ohne Zuschauer zu spielen. In Deutschland sind Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. Auch ein Final Eight sei nicht ausgeschlossen, sagte der Spanier. „Ich denke, Ende Mai werden wir wissen, wie es weitergeht“, sagte Bertomeu. „Klar ist auch, dass wir nicht länger als bis Ende Juli spielen können. Sonst würden wir den Kalender der neuen Saison in Gefahr bringen.“ Das gelte auch für den Eurocup, der ebenfalls von der Euroleague veranstaltet wird.

+++++16. April 2020+++++

Tischennis-Bundesliga setzt Playoffs bis zum 31. Mai aus

Die Tischtennis-Bundesliga der Männer hat die Playoff-Spiele um die deutsche Meisterschaft vorerst bis zum 31. Mai ausgesetzt. Eine Ansetzung der beiden Halbfinal-Duelle sowie des Endspiels sei derzeit wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie nicht möglich, gab die TTBL am Donnerstag bekannt. „Wir hoffen, die Spielzeit mit einer Meisterschaftsentscheidung zu Ende zu bringen.“ Das werde aber nur „unter der Maßgabe stattfinden, dass die Gesundheit aller Beteiligter keinem erhöhten Risiko ausgesetzt wird“, sagte TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle.

Der Deutsche Tischtennis-Bund hatte die komplette Mannschafts-Saison von der Frauen-Bundesliga bis zu den untersten Kreisklassen bereits am 1. April für beendet erklärt. Die Männer-Bundesliga wird allerdings von der eigenständigen TTBL organisiert. Die gibt sich noch bis zum 30. Juni Zeit, die Saison abzuschließen - notfalls auch ohne Zuschauer. Einen Spieltag vor dem Ende der aktuell unterbrochenen Hauptrunde stehen Tabellenführer 1. FC Saarbrücken, Rekordmeister Borussia Düsseldorf, Titelverteidiger TTF Ochsenhausen sowie Werder Bremen bereits als Playoff-Teilnehmer fest.

+++++16. April 2020+++++

Brasiliens Fußball-Legenden rufen zu Spenden für Favelas auf

Brasiliens Fußball-Legende Zico und viele seiner Teamkollegen der WM 1982 in Italien haben in einer Videobotschaft zu Spenden für die Bewohner der Favelas in Rio de Janeiro aufgerufen. "Die Selecao von 1982 und du, zusammen gegen das Coronavirus", erklärte der geniale Regisseur am Ende der Mitschnitts.

Brasilien war zwar bei der WM vor 38 Jahren in der zweiten Finalrunde am Gastgeber und späteren Weltmeister Italien gescheitert, doch die Auswahl galt als eine der besten der Geschichte. Zico war der große Star des Teams, zu dem auch Falcao, Junior, Careca und Cerezo gehörten.

Falcao, damals Italien-Legionär bei AS Rom, sagte in dem Video: "Die Selecao war berühmt für ihre Kreativität und ihren Zusammenhalt. Und jetzt haben wir ein neues Terrain für Brasilien betreten."

Die Spendengelder sollen einer Organisation zukommen, die sich um die Bewohner der Armutsviertel in Rio kümmert. Die Metropolregion der Olympiastadt von 2016 hat mehr als 13 Millionen Einwohner, rund ein Viertel wohnt in den Favelas. Die Menschen dort sind besonders von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.

+++++16. April 2020+++++

Borussia Düsseldorf startet Hilfsprogramm für Menschen in Not

Rekord-Europameister Timo Boll unterstützt das aktuelle Hilfsprogramm seines Vereins Borussia Düsseldorf in der Coronakrise. "Mir selbst geht es gut, anderen nicht, und da versuche ich eben zu helfen", sagte der 39-Jährige.

Mit dem Olympia-Fahnenträger von 2016 an der Spitze hat der Tischtennis-Rekordmeister die Aktion "Borussia Düsseldorf hilft - Gemeinsam durch die Krise" ins Leben gerufen. Damit möchte der Verein mit Lebensmittelbesorgungen, Botengängen, Fahrdiensten bis hin zur Zubereitung und Auslieferung von warmen Mahlzeiten Menschen in Not unterstützen.