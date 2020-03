Wegen Coronavirus : Italien setzt Serie A aus - Köln stoppt Ticketvorverkäufe

Die Partie Juventus Turin gegen Inter Mailand fand vor leeren Rängen Statt. Foto: AFP/VINCENZO PINTO

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Bundesligist 1. FC Köln hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Ticketvorverkäufe für Heimspiele im Rheinenergiestadion ausgesetzt. Das teilte der Klub am Dienstagvormittag mit. Der für Dienstag geplante Mitgliedervorverkauf für das Heimspiel gegen RB Leipzig am 11. April wird wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dem Aufsteiger droht am Mittwoch im Nachhol-Spiel bei Borussia Mönchengladbach sowie am kommenden Bundesliga-Wochenende ein Spiel vor leeren Rängen. Eine Entscheidung der Kommune, die Partien ohne Zuschauer abzuhalten, steht noch aus.

+++++9. März 2020++++

Italien sagt alle Sportveranstaltungen ab

Italiens Sport kommt zum Erliegen, das Coronavirus hat das Land fest im Griff: Italien hat die Sperrmaßnahmen vorläufig bis zum 3. April auf das gesamte Staatsgebiet ausgeweitet. In dieser Zeit ist auch der Sport davon betroffen. Alle Mannschaftswettbewerbe werden ausgesetzt - unter anderem die höchste Fußball-Liga Serie A, die zuletzt bereits nur noch Geisterspiele absolviert hatte. Diese Entscheidung gab Italiens Nationales Olympisches Komitee (CONI) am Montagabend bekannt.

"Es gibt keinen Grund, die Sportveranstaltungen fortzusetzen, und ich denke dabei an die Fußballmeisterschaft. Es tut mir leid, aber alle Tifosi müssen das akzeptieren", erklärte auch der italienische Premierminister Giuseppe Conte am Montagabend. Ob die Spiele der Champions League und der Europa League ebenfalls betroffen sind, erläuterte Conte nicht.

Ebenfalls unklar blieb zunächst, was diese Entscheidung für die italienische Fußball-Nationalmannschaft bedeutet. Am 31. März soll der viermalige Weltmeister Testspielgegner Deutschlands in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft sein. Allerdings steht hinter der Austragung dieses Spiels bereits seit einigen Tagen ein großes Fragezeichen. Die Stadt Nürnberg hatte sich dafür ausgesprochen, die Partie abzusagen oder als Geisterspiel zu absolvieren.

CONI teilte mit, dass internationale Wettbewerbe, sowohl für Vereine als auch für Nationalmannschaften, die nicht in die Zuständigkeit des Italienischen Nationalen Olympischen Komitees fallen, durch diese Entscheidung des Nationalen Olympisches Komitees nicht tangiert seien.

Italien hat nach China die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten. Die Zahl der Todesopfer in Italien kletterte bis Montagabend auf 463. Mehr als 9000 Menschen sind infiziert.

Erst am Sonntag hatte das Spitzenspiel in der Serie A zwischen Juventus Turin und Inter Mailand stattgefunden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dies kritisierte unter anderem Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora scharf. "Die Fußballwelt fühlt sich gegen die Ansteckungsgefahr immun, man spricht nur von Geld", sagte er und drohte mit politischem Eingreifen: "Ich habe Vertrauen in den Fußballverband und werde noch bis Dienstag warten. Wenn der Fußball nicht seine Verantwortung übernimmt, wird es die Regierung tun."

+++++9. März 2020++++

DFL-Chef hält Bundesliga-Spieltag mit Zuschauern für „nicht realistisch“

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit Geisterspielen am kommenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga. "Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag bei Bild Live. Eine komplette Absage des Spieltags am kommenden Wochenende schloss Seifert hingegen aus.

Am Nachmittag betonte die DFL ein weiteres Mal, dass eine Aussetzung oder ein Abbruch der Meisterschaft nicht infrage komme. "Die laufende Saison 2019/20 muss wie vorgesehen bis zum Sommer 2020 zu Ende gespielt werden, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln", teilte der Ligaverband mit: "Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Saison Planungssicherheit, zum Beispiel auch mit Blick auf Spielerverträge, die nur für eine Liga Gültigkeit haben."

Für den Fall, dass tatsächlich Geisterspiele stattfinden und die Vereine dadurch finanzielle Verluste erleiden würden, prüfe die DFL "die Möglichkeit von Anpassungen des Lizenzierungsverfahrens für die kommende Saison 2020/21, um finanzielle Nachteile infolge von Auswirkungen des Corona-Virus entsprechend zu berücksichtigen." Eine weitere Option sei es, "auf Basis der Statuten Auszahlungszeitpunkte von zentral generierten Einnahmen anzupassen, um Klubs im Fall von möglichen Liquiditätsengpässen zu entlasten."

Schon am Sonntagnachmittag hatte die DFL wegen des Coronavirus ein zeitnahes Treffen mit den Profiklubs angekündigt. Dieses soll "zu Beginn der kommenden Woche" stattfinden. Seifert sprach von "einer Ausnahmesituation, die wir alle noch nicht erlebt haben".

Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den deutschen Sport erneut zur Absage von Großveranstaltungen aufgefordert. "Ich ermuntere die Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen", sagte Spahn am Montag in Berlin.

+++++9. März 2020++++

Zwei weitere Europa-League-Spiele ohne Fans

Zwei weitere Europa-League-Spiele finden am Donnerstag wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ohne Publikum statt. Das Aufeinandertreffen zwischen Olympiakos Piräus und Wolverhampton Wanderers wird ebenso ohne Fans ausgetragen wie die Partie zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom. Das gaben die Europäische Fußball-Union (UEFA) bzw. die andalusischen Behörden bekannt. Zuvor war bereits für die Partie zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe ein Zuschauer-Ausschluss veranlasst worden.

+++++9. März 2020+++++

Italiens Olympisches Komitee will alle Sportevents aussetzen

Das Italienische Olympische Komitee (Coni) will angesichts der Coronavirus-Krise sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April aussetzen. „Alle sportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen“ sollten abgesagt werden, teilte das Coni am Montag mit. Die Regierung solle dazu ein entsprechendes Dekret erlassen. Präsident Giovanni Malagò sei damit beauftragt worden, Regierungschef Giuseppe Conte darüber zu informieren. „Der Schutz der Gesundheit ist die Priorität aller.“

Das Coni ist die Dachorganisation für alle Sportverbände Italiens, auch des Fußballverbandes. In der Mitteilung hieß es, die Entscheidung beinhalte nicht internationale Wettkämpfe für Clubs oder Nationalmannschaften, da Coni darüber nicht die Aufsicht habe. Juventus Turin, Neapel und Atalanta Bergamo spielen noch in der Champions League, Inter Mailand und AS Rom in der Europa League.

Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Die Region Lombardei und 14 andere Provinzen wurden zu Sperrzonen erklärt. Mittlerweile gibt es fast 10 000 Infizierte und mehr als 460 Tote. Zahlreiche Sportwettkämpfe wurden bereits abgesagt.

Der Virusausbruch hat auch dramatische Auswirkungen auf die italienische Fußball-Liga. Spiele werden derzeit noch ohne Publikum ausgetragen. Sportminister Vincenzo Spadafora bezeichnete die Entscheidung der Serie A, den Spielbetrieb trotz der Ausbreitung von Sars-CoV-2 fortzusetzen, jedoch als „unverantwortlich“.

In Italien wurden seit Ende Februar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand. Der italienische Verband hat für Dienstag eine Krisensitzung angekündigt.

Am Montag hatte der Italienische Skiverband Fisi wegen des massiven Ausbruchs des neuartigen Coronavirus ab sofort alle Aktivitäten ausgesetzt. Abgesagt wurden neben Wettkämpfen und Reisen von Athleten auch die Trainings - und das auf jedem Wettkampfniveau. Athleten, die sich bereits an Wettkampfstätten befinden oder noch um die Gesamtwertung oder Spezialwertungen mitkämpfen, dürfen diese nochbestreiten.

+++++9. März 2020+++++

Bayern will Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen untersagen

Das Coronavirus könnte nun auch in Bayern zu Einschränkungen im Sport führen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ am Montagabend berichtete, will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss (CSU und Freie Wähler) am Montag in München geeinigt. Eine offizielle Bestätigung gab es am Abend zunächst nicht.

Betroffen wären unter anderem Heimspiele des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, darunter auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea in der kommenden Woche und das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien. Zudem die Pre-Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Spielen in Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg. Von dieser Entscheidung wären unter anderem auch der 1.FC Nürnberg, Jahn Regensburg (beide 2. Bundesliga), 1860 München, SpVgg Unterhaching (beide 3. Liga) und Bayern München Basketball betroffen.

+++++9. März 2020+++++

DHB-Team droht Geisterspiel gegen die Niederlande in Magdeburg

Den deutschen Handballern droht beim Debüt von Bundestrainer Alfred Gislason ein Geisterspiel gegen die Niederlande am Freitag in Magdeburg. Die Stadt Magdeburg und das zuständige Gesundheitsamt haben am Montag alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt untersagt. Die Regelung gelte bis auf Weiteres und solle den Ausbruch bzw. die Weiterverbreitung des Coronavirus einschränken, teilte die Stadt mit.

„Als Handballer blutet mir das Herz, aber wir stellen uns als Deutscher Handballbund natürlich unserer gesellschaftlichen Verantwortung“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Man werde sich nun mit dem Gesundheitsamt austauschen, „um angesichts der neuen Lage eine bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden“. Er stellte aber klar: „Das Länderspiel gegen die Niederlande wird am Freitagabend weiterhin stattfinden.“

Die DHB-Auswahl bereitet sich seit Montag bei einem Lehrgang in Aschersleben auf die Partie, die der Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation Mitte April gegen Rekord-Europameister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Algerien dient, vor. Für den Anfang Februar als Nachfolger des beurlaubten Christian Prokop verpflichteten Gislason ist es das erste Spiel als Bundestrainer.

+++++9. März 2020+++++

Fußball-Bundesligist Freiburg setzt Verkauf von Karten aus

Der SC Freiburg hat auf die Ausbreitung des Coranavirus mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. Der Fußball-Bundesligist setzte am Montag den Ticketverkauf für Heim- und Auswärtsspiele aus. Zudem schrieb der Club: „Sollte es zu Spielen kommen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, erstattet der Sport-Club jedem Fan den Preis seines jeweiligen Tickets.“ Das gelte für Auswärts- und Heimspiele. Bei Dauerkarten werde jeweils anteilig 1/17 des Preises erstattet. Der SC teilte außerdem mit, dass es bis auf weiteres keine öffentlichen Trainingseinheiten gibt.

+++++9. März 2020+++++

Europa-League-Spiel Basel gegen Frankfurt nicht in Basel

Das ursprünglich für den 19. März angesetzte Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt kann wegen des neuartigen Coronavirus nicht wie geplant in Basel stattfinden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montag mit dem Krisenstab entschieden, diese Partie nicht zu bewilligen. Dies teilte der Schweizer Topverein mit.

Selbst ein Geisterspiel ohne Zuschauer erschien den Verantwortlichen als zu gefährlich, weil davon auszugehen sei, „dass mehrere hundert Fans des Gastclubs nach Basel reisen und sich während des Spiels vor dem Stadion versammeln würden“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Ob und wo das Spiel stattdessen stattfindet, war zunächst offen.

+++++9. März 2020+++++

Maximal 1000 Zuschauer bei Ligue-1-Partien zugelassen

Das Verbot von Versammlungen von mehr als 1000 Menschen in Frankreich trifft auch die Spiele in der Ligue 1. Sportministerin Roxana Maracineanu bestätigte am Montag, dass die vorerst bis zum 15. April geltenden Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung das Coronavirus auch für Sportveranstaltungen gelten. Das trifft vor allem die Fußballspiele der von Paris Saint-Germain angeführten Ligue 1, die in der Regel vor Zehntausenden Zuschauern stattfinden.

Zuvor hatte die Pariser Polizeipräfektur bekanntgegeben, dass das Achtelfinal-Rückspiel von Borussia Dortmund in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit dem früheren BVB-Trainer Thomas Tuchel zum Geisterspiel wird. Die Partie im Pariser Prinzenparkstadion am Mittwochabend wird vor leeren Rängen stattfinden.

„Wir befinden uns in einem außergewöhnlichen Kontext, und die Sportwelt muss sich an dieser kollektiven Anstrengung beteiligen. Wir müssen alle zusammenstehen“, sagte die ehemalige Schwimmweltmeisterin. Man müsse nun entweder die Teilnehmerzahl begrenzen oder die Spiele ohne Zuschauer stattfinden lassen, so die Ministerin. Die endgültige Entscheidung liege bei den Präfekten. „Wir arbeiten mit den Organisatoren an der Frage der Entschädigung.“

Maracineanu betonte, dass Spiele ohne Zuschauer im Kampf gegen das Coronavirus künftig die Leitlinie bei Wettbewerben im Profisport sein könnten. „Was ich befürworte, ist die sportliche Kontinuität, insbesondere bei den Qualifikationswettbewerben für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio“, so die Ministerin. Die für Samstag geplante Rugby-Partie zwischen Irland und Frankreich werde verschoben.

+++++9. März 2020+++++

BVB erstattet Fans den Kaufpreis für Spiel in Paris zurück

Borussia Dortmund wird seinen Fans die Kosten für die Eintrittskarten für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) erstatten. Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt hatte am Montag mitgeteilt, dass das Spiel wegen der Verbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden muss.

„Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück“, twitterte der Verein: „Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird.“

+++++9. März 2020+++++