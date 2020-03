Wegen Corona-Krise : Formel 1 trägt abgesagte Rennen virtuell aus

Sebastian Vettel steuert seinen Ferrari steuert bei einer Testfahrt über die Rennstrecke. Foto: dpa/Joan Monfort

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Die Formel 1 will die wegen der Coronakrise ausgefallenen Rennen virtuell austragen. Laut einer Mitteilung vom Freitag sollen sich mehrere bekannte Formel-1-Fahrer ab kommendem Wochenende in der Rennsimulation F1 2019 messen. Offen ist, welche Piloten teilnehmen. Während etwa Red-Bull-Star Max Verstappen (Niederlande) und der britische McLaren-Youngster Lando Norris häufig auch virtuelle Rennen gegen eSportler bestreiten, ist Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) etwa kein großer Fan des Konsolensports.

Gestartet wird die Serie am Sonntag mit dem Großen Preis von Bahrain, gefahren wird über 50 Prozent der Renndistanz (28 Runden). Übertragen werden die Rennen an den ursprünglich geplanten Renntagen auf den Social-Media-Kanälen der Formel 1. Auf die offizielle WM-Serie werden die Rennen jedoch keinen Einfluss haben. Geplant ist derzeit, die virtuellen Rennen bis Ende Mai auszutragen.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war der Saisonstart der Formel 1 im australischen Melbourne in der Vorwoche abgesagt worden. Mittlerweile sind die ersten sieben Saisonrennen abgesagt oder verschoben. Der Auftakt wird damit frühestens am 7. Juni in Aserbaidschans Hauptstadt Baku erfolgen, möglichst viele Rennen sollen nachgeholt werden. Noch nie in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse begann eine Saison so spät.

+++++20. März 2020+++++

Badminton-EM in Kiew abgesagt - Keine Quali-Turniere mehr vor Olympia

Dortmund (dpa) - Die Badminton-EM in Kiew findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. In Absprache mit dem Badminton-Weltverband (BWF) und dem Ausrichter hat sich der europäische Verband BEC dazu entschlossen, das für die Zeit zwischen dem 21. und 26. April in Kiew geplante Turnier abzusagen. „Ich habe aber die Hoffnung, dass die EM an einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr stattfinden kann“, wurde Brian Agerbak, Generalsekretär von Badminton Europe, am Freitag auf der Homepage des Deutschen Badminton-Verbandes zitiert.

+++++20. März 2020+++++

Wehrle glaubt an Bereitschaft Kölner Profis zu Gehaltsverzicht

Nach Einschätzung von Alexander Wehrle wären auch die Profis des 1. FC Köln bereit, aufgrund der Corona-Krise auf Teile ihres Gehaltes zu verzichten. „Jeder Verein muss da zwar seinen eigenen Weg finden, aber wir haben verantwortungsvolle Jungs bei uns, die der Ernst der Situation bewusst ist. Sie wissen um ihre privilegierte Stellung. Ich habe unsere Spieler so kennen gelernt, dass sie im Fall der Fälle bereit wären, auch ihren Beitrag zu leisten“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag).

Wehrle kündigte Gespräche „zu gegebener Zeit“ an: „Allerdings würden wir das aus freien Stücken tun und nicht auf Druck von außen.“

Am Donnerstag hatten die Spieler von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach einen Verzicht auf Teile ihres Gehalts bekanntgegeben. Damit soll der Club monatlich deutlich mehr als eine Million Euro einsparen. Profis und führende Angestellte wollen angesichts der durch die Corona-Krise bedingten Spielpause anderen Angestellten des Clubs Jobs und Einkommen sichern.

+++++20. März 2020+++++

BVB startet Kampagne für Dortmunder Gastronomie

Borussia Dortmund wirbt um Unterstützung für die Gastronomen, die durch die im Zuge der Coronakrise ausgefallenen Fußballspiele des Bundesligisten in wirtschaftliche Notlage geraten. Durch die Solidaritätskampagne, die am Sonntag online über die vereinseigene BVB-App als „digitaler Spieltag“ startet, sollen Kneipen, Büdchen und weitere gastronomische Betriebe gefördert werden. „Die ausfallenden Spiele bedeuten auch herbe finanzielle Einbußen für die Dortmunder Gastronomie“, erklärte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer am Freitag.

Über eine virtuelle Stadionweg-Karte auf der BVB-App erscheinen laut Mitteilung des Bundesligisten alle teilnehmenden Betriebe und ihre Spendenkampagnen. „Die Idee ist, dass unsere Fans am digitalen Spieltag ein bisschen von dem Geld, das sie normalerweise für die Wurst, ihr Bier oder den Kaffee vor oder nach dem Spiel gezahlt hätten, einfach direkt an den jeweiligen Betrieb spenden“, erläuterte Cramer. Die Aktion soll am Sonntag von einem bunten Rahmenprogramm begleitet werden.

+++++20. März 2020+++++

Leipzig bietet "individuelles Training mit Ball" an

Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht in der Coronakrise beim Training kreative Wege. "Wir bieten individuelles Training mit Ball an", sagte Sportdirektor Markus Krösche am Freitag bei Sky: "Das bedeutet keine Gruppen oder Mannschaftstraining, es ist einfach individuelles Training mit Ball, wo der Torschuss oder Passspiel mit dabei ist - ohne dass es da Körperkontakt gibt."

Dass die Spieler unter Umständen das Coronavirus untereinander verbreiten, wird durch die besonderen Gegebenheiten auf dem Trainingsgelände verhindert. "Wir haben die Möglichkeit aufgrund unser Infrastruktur, dass jeder sein eigenes Zimmer hat, dort individuell duscht und sich dort umzieht, sodass es keinen Kontakt zu den anderen Mitspielern gibt", sagte Krösche. Leipzig hatte angekündigt, am Freitag das Training wiederaufnehmen zu wollen.

+++++20. März 2020+++++

Ex-Bundesligaprofi Stendel verzichtet komplett auf Trainergehalt

Der frühere Bundesligaprofi Daniel Stendel verzichtet als Coach beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian wegen der Coronakrise komplett auf sein Gehalt. "Natürlich muss man sich das auch leisten können, aber ich will als gutes Beispiel vorangehen", sagte der 45-Jährige der Bild-Zeitung.

Von 2016 bis 2017 war Stendel Chefcoach bei Hannover 96. Seit Dezember 2019 trainiert er den Traditionsklub aus Edinburgh, der allerdings aktuell Tabellenletzter ist. Die schottische Liga wird wegen der Coronavirus-Pandemie mindestens bis zum 30. April pausieren.

+++++20. März 2020+++++

Keine weiteren positiven Corona-Tests bei Hertha

Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC gibt es keine weiteren positiven Befunde auf das Coronavirus. „Alle Tests unserer Spieler des Lizenzspielerkaders sowie des Trainer- und Funktionsteams sind negativ ausgefallen“, teilten die Berliner am Freitag mit. „Dennoch muss an der angeordneten zweiwöchigen Quarantäne bis Ende März festgehalten werden.“

Am Dienstag waren nach einem positiven Befund auf das Coronavirus bei einem Spieler Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam unter eine zweiwöchige häusliche Quarantäne gestellt worden. Ursprünglich war für diesen Tag wieder eine Trainingseinheit angesetzt gewesen. Seitdem halten sich die Spieler individuell fit, mehrere Profis zeigten sich in kurzen Internetvideos auf Spinningrädern. Der positiv getestete Spieler, dessen Namen die Berliner nicht bekanntgaben, habe über die üblichen Symptome geklagt. Er sei dann umgehend von der Gruppe getrennt worden.

Während die Deutsche Fußball Liga zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt hat, darf in Berlin bis zum 19. April nicht gespielt werden. Das hatte der Senat im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus beschlossen.

+++++20. März 2020+++++

VfL Bochum knipst Stadionlicht an und spielt Hymne

Licht an und singen: Der VfL Bochum hat auch ohne Publikum die Beleuchtung im Stadion des Fußball-Zweitligisten eingeschaltet und sich an einer Solidaraktion für die Helfer in der Coronakrise beteiligt. „Gänsehaut, Stadion beleuchtet, Bochum an“, schrieb der Klub auf seinem Twitterkanal und zeigte ein Video vom zwar völlig menschenleeren, aber voll beleuchteten Innenraum des Vonovia-Ruhrstadions, in dem am Donnerstagabend die Stadionhymne „Bochum“ des Musikers Herbert Grönemeyer gespielt wurde.

Viele Menschen im Bochumer Stadtgebiet waren am Donnerstag zeitgleich ab 21.00 Uhr dem Aufruf einer Initiative gefolgt und hatten in ihren offenen Fenstern und von Balkonen das Lied „Bochum“ gesungen. „Bochum sagt Danke“, hieß es. „Als Dank an alle Menschen in Bochum, die aktuell für unsere Gesellschaft im Einsatz sind“, schrieb der VfL. Die Hymne „Bochum“ ist fester Bestandteil des Stadionprogramms bei Heimspielen des VfL. Vor der Aktion hatte der Klub gezielt darauf hingewiesen, dass alle Teilnehmer zu Hause bleiben sollten.

+++++20. März 2020+++++

Badminton-EM in Kiew abgesagt

Die Badminton-EM in Kiew kann wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus nicht wie geplant vom 21. bis 26. April stattfinden. Das Event soll möglichst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Der ukrainische Verband FBU, der europäische Verband BE und der Weltverband BWF trafen die Entscheidung gemeinsam. Die BWF hatte schon vor einer Woche wegen der Corona-Pandemie bis zum 12. April sämtliche Turniere ausgesetzt.

+++++20. März 2020+++++

DM der Ringer auf unbestimmte Zeit verschoben

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat seine deutschen Meisterschaften bei den Männern, Frauen, Junioren und in den Jugend- und Schülerklassen wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. "Inwieweit die Titelkämpfe 2020 zu einem späteren Termin nachgeholt werden können, kann zur Zeit niemand abschätzen", teilte der Verband auf seiner Homepage mit.

Ob der Grand Prix in Dortmund (20./21. Juni) wie geplant stattfinden kann, will der DRB in Abstimmung mit dem Weltverband bis zum 10. April entscheiden.

+++++20. März 2020+++++

Schwimm-EM verschoben

Die Schwimm-EM in Budapest ist aufgrund der Coronakrise verschoben worden. Wie der europäische Schwimm-Verband LEN am Freitag mitteilte, sollen die kontinentalen Titelkämpfe nun nicht mehr im Mai, sondern möglichst im August (17. bis 30.) stattfinden. Dieser Termin könne jedoch erst Ende Mai oder Anfang Juni definitiv festgelegt werden.

Aufgrund der Olympischen Spiele in diesem Jahr hatten zahlreiche Top-Athleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) keinen Start bei der EM geplant. Der neue Termin liegt jedoch rund eine Woche nach dem Ende der Sommerspiele - sofern diese denn stattfinden.

+++++20. März 2020+++++

Deutsche Olympische Gesellschaft fordert: Tokio-Spiele absagen

Die Deutsche Olympische Gesellschaft hat das Internationale Olympische Komitee zum Handeln aufgefordert. „Das IOC sollte den Mut haben, die Olympischen Spiele von Tokio 2020 abzusagen und die Menschen, die Sportler, die Sportwelt nicht länger im Ungewissen lassen“, sagte DOG-Vizepräsident Hans-Joachim Lorenz laut einer Mitteilung am Freitag. Es gehe nicht mehr um die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, die nach Ansicht von IOC-Präsident Thomas Bach abzuwarten sei.

„Es geht um die eigene Entschlossenheit! Es geht auch um Fairness“, sagte Lorenz. „Schon längst können sich die Athleten aus aller Welt nicht seriös nach gleichen Bedingungen vorbereiten.“ Kontinente, Staaten würden sich aus Angst vor der unsichtbaren Gefahr abschotten. „Wie soll da eine vernünftige Vorbereitung aussehen? Qualifikationen stehen noch aus. Wann, wie, wo? Sie unter diesen Voraussetzungen durchzuführen, wäre unzumutbar! Olympische Spiele sind ein hohes Gut!“, sagte Lorenz.

+++++20. März 2020+++++

Ex-Dortmunder Blaszczykowski spendet für Corona-Bekämpfung

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski hat über seine Stiftung "Ludzki Gest" 400.000 polnische Zloty (rund 87.000 Euro) für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. "Vor uns liegt eine große Herausforderung. Diese müssen wir gemeinsam angehen. Nur zusammen können wir gegen die Pandemie kämpfen", schrieb Blaszczykowski bei Facebook. Zuerst berichtete Reviersport darüber.

Der inzwischen 34-Jährige, der zwischen 2007 und 2015 insgesamt 253 Pflichtspiele für den BVB bestritt und dabei an 84 Toren beteiligt war, hatte schon öfter für den guten Zweck gespendet. Nach seiner Rückkehr zu Wisla Krakau Anfang 2019 gab er sich mit einem Monatsgehalt von knapp über 100 Euro zufrieden, um dem angeschlagenen Klub zu helfen. Das Geld spendete er in Form von Eintrittskarten an Waisenhäuser.

+++++19. März 2020+++++

Fifa öffnet für die fußballfreie Zeit ihr Video-Archiv

Der Weltverband Fifa will den Fans in der fußballfreien Zeit etwas Ablenkung bieten und öffnet sein Video-Archiv. Insgesamt 30 laut Fifa "unvergessliche" WM-Spiele von Männern und Frauen sind ab Samstag erstmals in voller Länge auf fifa.com, dem Fifa-YouTube-Kanal und dem chinesischen Dienst Weibo zu sehen.

Der Weltverband erklärte die Idee damit, dass viele Fans wegen der Corona-Pandemie zu Hause isoliert seien. Zuschauer können während der Spiele miteinander chatten und in Sozialen Medien für ihren besten Moment stimmen. Es wird auch Dokumentationen und Interviews mit berühmten Spielern und Trainern geben.

+++++19. März 2020+++++

Khedira verlässt Quarantäne in Turin

Rio-Weltmeister Sami Khedira befindet sich beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin nach einer Genehmigung des Klubs nicht mehr in Quarantäne und ist bereits zu seiner Familie nach Deutschland gereist. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Zuvor hatte sich Khedira einem Coronatest unterzogen, der negativ ausgefallen war.

Gleiches gilt für seine Mitspieler Miralem Pjanic und Gonzalo Higuain. Nach einem positiven Test bei Juve-Verteidiger Daniele Rugani in der vergangenen Woche hätte die gesamte Mannschaft eigentlich für 14 Tage isoliert werden sollen.

Higuain hat laut Medienberichten um eine Ausnahme gebeten, um in seine argentinische Heimat zu seiner kranken Mutter reisen zu dürfen. Zuvor hatte sich der Stürmer einem Test unterzogen, dessen Ergebnis negativ war. Superstar Cristiano Ronaldo kehrte erst gar nicht wieder zu Juventus zurück, nachdem er Anfang vergangener Woche nach Madeira geflogen war, um seiner Mutter nach einem Schlaganfall zur Seite zu stehen.

+++++19. März 2020+++++

Schweizer Erstligist FC Sion kündigt Spielern fristlos