So wirkt sich das Coronavirus auf den Sport aus : Formel-1-Rennen in China vor Absage

Foto: dpa/Andy Wong

Düsseldorf Der Coronavirus versetzt China in den Ausnahmezustand. Auch auf den Sport hat die Infektionskrankheit bereits Auswirkungen. Wir zeigen Ihnen, welche Veranstaltungen betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angesichts des grassierenden Coronavirus beschäftigt sich die Formel-1-Führung mit einem Ausweichtermin für den Grand Prix von China. Der „Bild“-Zeitung zufolge steht die Absage des vierten Saisonrennens am 19. April in Shanghai kurz bevor. In diesem Fall gilt eine Verschiebung ans Jahresende als Alternative - Platz im XXL-Kalender mit erstmals 22 Grand Prix ist aber rar.

„Wir werden uns die Möglichkeit offenlassen, um zu sehen, ob das Rennen später im Jahr stattfinden kann“, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn mehreren Medien, darunter dem Internetportal „motorsport.com“. „Ich denke, dass wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass es nicht im April stattfindet, wird es verschoben.“

Einen Termintausch mit einem anderen Grand Prix hält Brawn für kaum praktikabel. „Das würden wir wahrscheinlich nicht machen“, sagte der 65-Jährige. „Wir werden einfach versuchen, ein Zeitfenster zu finden, so dass das Rennen gegen Ende des Jahres stattfinden könnte.“

Dem Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ zufolge sollen allerdings zwei Varianten schon bei den Teams durchgefallen sein: Sollte das China-Rennen am 9. August eine Woche nach dem Grand Prix von Ungarn stattfinden, würde sich die Sommerpause verkürzen; und direkt zwischen Brasilien am 15. November und dem Saison-Finale am 29. November in Abu Dhabi fahren zu lassen, wurde demnach als zu hohe Belastung erachtet. Solch einen sogenannten Triple Header mit Events an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden hatte es nur 2018 gegeben, als in Frankreich, Österreich und England Runden gedreht wurden.

Die Formel 1 will 2020 unbedingt in China fahren, da der Markt für die Motorsport-Königsklasse wichtig ist. Im Fall einer Absage müsste in erster Linie der Veranstalter in Shanghai aktiv werden.

Spekulationen über den Hockenheimring als Ausweichstandort im April sind nicht seriös. Es gibt aktuell keine Gespräche zwischen der Formel 1 und dem Traditionskurs in Nordbaden. „Ein Formel-1-Rennen ist eine Riesenherausforderung“, sagte Geschäftsführer Jorn Teske der Deutschen Presse-Agentur. Alleine für die Werbemaßnahmen hatte der Kurs in der jüngeren Vergangenheit einen Vorlauf von einem Jahr. Grundsätzlich sei man aber natürlich „für alles offen“, meinte sein Geschäftsführer-Kollege Jochen Nerpel. Für Hockenheim hat sich ein Formel-1-Rennen zuletzt nicht mehr gerechnet.

Der Motorsport-Weltverband FIA hatte angekündigt, den Kalender der nächsten Rennen zu bewerten und, „falls nötig, jede erforderliche Maßnahme“ zu ergreifen, „um dabei zu helfen, die weltweite Motorsportgemeinschaft und die breite Öffentlichkeit zu schützen“.

Das Coronavirus war vor wenigen Wochen in der Stadt Wuhan ausgebrochen. Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde sind mittlerweile rund 25 000 Menschen erkrankt. Es wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen in dem Land abgesagt.

+++++4. Februar 2020+++++

Champions-League-Spiele chinesischer Clubs verlegt

Wegen der Verbreitung des Coronavirus in China sind Spiele in der asiatischen Fußball-Champions-League, an denen chinesische Vereine beteiligt sind, verschoben worden. Wie der asiatische Fußballverband AFC am Dienstag bekannt gab, fiel die Entscheidung nach einem Dringlichkeitstreffen der sechs nationalen Mitgliedsverbände, die an der AFC Champions League East teilnehmen.

Betroffen sind die vier Teams Chiangrai United Peking, Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG und Shanghai Shenhua. Die ersten drei Runden der Gruppenspiele im Februar und März wurden auf April und Mai verschoben. Die erste K.o.-Phase wird voraussichtlich ebenfalls verschoben, die letzten 16 Spiele könnten im Juni statt im Mai stattfinden.

Die einzige Ausnahme ist ein Spiel Pekings am 18. Februar in Thailand. Da sich das Team derzeit in einem Trainingslager in Südkorea befindet, seien laut AFC „möglicherweise keine Quarantänemaßnahmen“ notwendig.

Zuvor hatte die AFC bereits das olympische Qualifikationsturnier im Frauenfußball von Nanjing/China nach Sydney verlegt. Auch ein Hallenfußballturnier für Männer wurde nach Turkmenistan verschoben.

Durch den Ausbruch des Coronavirus sind nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde mittlerweile 20 438 Menschen erkrankt, die Zahl der Todesopfer liegt bei derzeit 425.

+++++2. Februar 2020+++++

Chinas Handballerinnen verzichten auf Olympia-Quali

Die chinesische Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat wegen des Ausbruchs des Coronavirus die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt. Ein Sprecher der Internationalen Handball-Föderation (IHF) bestätigte am Dienstag den Rückzug des Teams, das sich über den dritten Platz bei der vergangenen Asienmeisterschaft für das Turnier in Ungarn qualifiziert hatte.

Die Chinesinnen hätten Ende März gegen Gastgeber Ungarn, Russland und Serbien um eines von zwei Olympia-Tickets kämpfen sollen. Den Platz Chinas nimmt nun Kasachstan ein. Über einen weiteren Nachrücker hat die IHF offiziell noch nicht entschieden.

+++++2. Februar 2020+++++

Formel-E-Rennen in China abgesagt

Wegen des neuartigen Coronavirus ist das für den 21. März geplante Formel-E-Rennen im chinesischen Sanya abgesagt worden. Diese in Absprache mit dem Automobil-Weltverband FIA, dem chinesischen Automobilverband CAMF und den Behörden getroffene Entscheidung gaben die Veranstalter am Sonntag bekannt. Dieser Schritt sei notwendig, um "die Gesundheit und Sicherheit" für Fans, Fahrer und Personal zu gewährleisten, hieß es in einer Mitteilung.

"Wir stehen weiter im engen Austausch mit unseren regionalen Partnern und beobachten die Situation genau", teilte die Formel E weiter mit. Sollten die chinesischen Behörden die Ausbreitung des Coronavirus stoppen können und sich die Situation bessern, werde man prüfen, ob das Rennen an einem anderen Termin nachgeholt werden könne.

Das Coronavirus könnte auch Auswirkungen auf den Verlauf der anstehenden Formel-1-Saison haben. Die FIA hatte unter der Woche mitgeteilt, dass sie, falls notwendig, alle Schritte einleiten würde, um die globale Motorsport-Gemeinschaft und die Öffentlichkeit zu schützen. Am 19. April soll in Shanghai der Große Preis von China stattfinden. Es ist der vierte WM-Lauf der Saison.

+++++31. Januar 2020+++++

Olympia-Testläufe der Biathleten in China abgesagt

Wegen der Ausbreitungsgefahr des neuartigen Coronavirus sind am Freitag die Testwettkämpfe im Biathlon für die Olympischen Spiele 2022 in Peking abgesagt worden. Ursprünglich sollten die Testläufe im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 2. März im olympischen Wettkampfort Zhangjiakou stattfinden.

Auf Empfehlung der Internationalen Olympischen Komitees sagten die Internationale Biathlon-Union (IBU) und das Organisationskomitee für Peking 2022 die Wettkämpfe am Freitag ab. Auch die Ausrufung des globalen Gesundheitsnotstandes durch die Weltgesundheitsorganisation sei für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen. „Wir werden die Situation vor Ort weiter beobachten und hoffen, in Zukunft einen Alternativtermin für die Testläufe anbieten zu können“, sagte IBU-Chef Niklas Carlsson. „In der Zwischenzeit werden die Vorbereitungen der IBU für die Olympischen Winterspiele 2022 wie gewohnt fortgesetzt“, sagte er.

+++++31. Januar 2020+++++

Ajax-Trainer können nicht zurück zur Arbeit

Sieben Trainer des niederländischen Erstliga-Fußballclubs Ajax Amsterdam können der Zeitung „De Telegraaf“ zufolge wegen des Coronavirus nicht zurück an ihren Arbeitsplatz. Ajax arbeite mit dem chinesischen Verein Guangzhou R&F zusammen, wo die sieben Fußballlehrer normalerweise im Einsatz seien. Nach einem Heimaturlaub in den Niederlanden während der chinesischen Neujahrsferien kämen die Trainer nun nicht nach China zurück, meldete die Zeitung am Freitag. Zugleich säßen drei ehemalige Spieler von Feyenoord Rotterdam in China fest. Es werde erwartet, dass Giovanni van Bronckhorst, Jean-Paul van Gastel und Arno Philips nun dieses Wochenende in die Niederlande reisen könnten, schrieb „De Telegraaf“.

+++++30. Januar 2020+++++

Hallen-WM der Leichtathleten abgesagt

Die Verbreitung des Coronavirus in China hat am Mittwoch die bislang größten Folgen für die Sportwelt verursacht. Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics sagte die für den 13. bis 15. März in Nanjing geplante Hallen-WM wegen der Epidemie ab. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden.

"Wir wissen, dass China alles unternimmt, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, und wir unterstützen alle Bemühungen. Aber wir müssen unseren Athleten, Mitgliedsverbänden und Partnern eine klare Linie in einer komplexen und sich schnell entwickelnden Angelegenheit mit auf den Weg geben", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes.

Das medizinische Team des Weltverbandes habe darauf hingewiesen, dass die Ausbreitung des Virus in China und im Ausland immer noch auf einem besorgniserregenden Niveau sei und deshalb alle Großveranstaltungen vermieden werden sollten, die sich verschieben ließen.

Aufgrund des frühen Termins der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ist die Hallensaison auf ein sehr enges Zeitfenster begrenzt. Eine terminliche Verlegung mit dem Austragungsort Nanjing war daher nicht möglich. Die Überlegungen, die WM am alten Termin an einem anderen Ort auszutragen, seien verworfen worden.



+++++30. Januar 2020+++++

Chinas Tischtennis-Stars vor Deutschland-Reise wegen Virus untersucht

Alle chinesischen Tischtennis-Nationalspieler sind vor und während ihrer Reise zu den German Open intensiv wegen des sich ausbreitenden Coronavirus untersucht worden. Das bestätigte der Weltverband ITTF am Donnerstag am Spielort in Magdeburg. „Die ITTF hat eng mit dem chinesischen Team zusammengearbeitet, um dessen Sicherheit und die Sicherheit anderer Spieler zu gewährleisten. Das chinesische Team hat auch strenge Vorschriften seiner Regierung zu befolgen“, sagte der ITTF-Marketing-Direktor Matthew Pound.

Die dominierende Nation im Tischtennis ist noch bis zum Sonntag mit je 14 Spielerinnen und Spielern bei dem deutschen Turnier der World-Tour-Serie aktiv. Dass sich ein Mitglied des Teams mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, halten alle Beteiligten in Magdeburg auch deshalb für sehr unwahrscheinlich, weil die komplette chinesische Nationalmannschaft vor ihrer Abreise nach Deutschland für mehrere Wochen im Trainingszentrum des Verbandes in Peking zusammengezogen worden war. Die chinesische Hauptstadt liegt rund 1100 Kilometer von der Stadt Wuhan entfernt, die als Ausgangspunkt des Virus gilt, an dem nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde schon mindestens 170 Menschen gestorben sind.

„Wir nehmen das Thema ernst“, sagte der deutsche Sportdirektor Richard Prause dem MDR. „Die chinesische Delegation geht mit der Gefahr aber sehr vorbildlich um. Hier wird täglich bei jedem Fieber gemessen, um bei den ersten Anzeichen reagieren zu können.“

+++++29. Januar 2020+++++

Hockey-Spiele zwischen China und Belgien fallen aus

Wegen des Ausbruch des Coronavirus hat der Internationale Hockeyverband FIH die Pro-League-Spiele zwischen den Frauen-Nationalmannschaften von China und Belgien abgesagt. Das teilte die FIH am Dienstag mit. Die Spiele hätten am 8. und 9. Februar in Changzhou, gut 700 Kilometer entfernt vom Ausbruchsort Wuhan, ausgetragen werden sollen. Es wird geprüft, ob die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können. Die deutschen Frauen sollen am 25. und 26. April in Berlin gegen China antreten.

+++++28. Januar 2020+++++

Wegen Coronavirus: Skirennen in China vor Absage - Teams gegen Reise

Wegen des vor allem in Teilen Chinas grassierenden neuen Coronavirus steht der Olympia-Test der alpinen Skirennfahrer unmittelbar vor der Absage. Gut zweieinhalb Wochen vor den nahe Peking geplanten Speed-Rennen sprechen sich die meisten Teams und auch Vertreter des Weltverbandes FIS deutlich gegen die Wettkämpfe auf den Olympia-Strecken von 2022 in Yanqing aus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr. Auch die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete darüber.

Herren-Rennchef Markus Waldner sagte auf dpa-Anfrage, dass die geplante Herren-Abfahrt und der Super-G noch nicht offiziell abgesagt seien. Man warte auf eine Mitteilung der Veranstalter oder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Mit dieser wurde am Dienstagabend oder spätestens am Mittwoch gerechnet.

Ungeachtet der Entscheidung scheint bereits jetzt sicher zu sein, dass kein deutsches Team nach China reisen wird. Der Deutsche Skiverband (DSV) lässt es seinen Athleten nämlich offen, ob sie den Trip antreten wollen. Das berichtete Alpinchef Wolfgang Maier der dpa. Er werde niemanden zwingen. „In 100 Jahren übernehme ich dafür keine Verantwortung“, betonte er angesichts der Situation.

Auch aus anderen nationalen Verbänden, von beteiligten Skifirmen und sogar aus der FIS war zu hören, dass viele Beteiligte am Weltcup auf keinen Fall nach China fliegen werden. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen war am Dienstag auf mehr als 4500 gestiegen. In China starben mindestens 106 Menschen an der Lungenkrankheit.

Eine große Sorge in der Ski-Szene war, dass während der Wettkämpfe eine Situation eintreten könnte, in der die Teams nicht mehr aus dem Land reisen dürfen. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, hat China nämlich Teile des Landes praktisch unter Quarantäne gesetzt. Die Olympia-Strecken in Yanqing liegen mehr als 1000 Kilometer nördlich der Millionenstadt Wuhan, in der das aus dem Tierreich stammende Virus erstmals auf Menschen übergesprungen sein soll. Allerdings ist der Erreger inzwischen in fast jeder Provinz oder Region des Landes aufgetaucht.

China selbst sagte bereits die nationalen Winterspiele in der Inneren Mongolei ab - und dieses Gebiet ist von Wuhan noch wesentlich weiter entfernt als Yanqing in der Nähe von Peking. Wegen der Notlage wurden selbst in Metropolen wie der Hauptstadt Peking und Shanghai sowie mehreren Provinzen die Überlandverbindungen mit Bussen ausgesetzt.

Vor den Skirennen wurden in China bereits andere Sportveranstaltungen abgesagt, darunter Olympia-Qualifikationsturniere der Fußballerinnen und Basketballerinnen sowie die Radrundfahrt Tour of Hainan.

Dem Vernehmen hatten sich in den vergangenen Tagen vor allem die Skiteams aus Italien und Frankreich für eine Absage der China-Rennen ausgesprochen. Laut der Nachrichtenagentur APA gibt es auch einen möglichen Ersatzort für die Rennen. Saalbach-Hinterglemm stünde als Austragungsort für die Speed-Wettkämpfe am 15./16. Februar bereit.

+++++27. Januar 2020+++++

eSport: Chinesische LPL wegen Coronavirus unterbrochen