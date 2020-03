Wegen Coronavirus : Eishockey-WM der Frauen in Kanada abgesagt

Foto: REUTERS/SCOTT AUDETTE

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen in Kanada sind wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die Titelkämpfe sollten am 31. März mit Austragungsorten Halifax und Truro eröffnet werden. Die Entscheidung sei per Telefonkonferenz getroffen worden, teilte die International Ice Hockey Federation IIHF am Samstag auf Twitter mit.

Der Kanadische Eishockey-Verband und die Regierungsbehörde des Sports seien dabei, die beteiligten Nationen und ihre Partner über die Absage zu informieren. „Es ist beängstigend“, sagte IIHF-Präsident René Fasel der Nachrichtenagentur AP. Schon einmal wurden die Welttitelkämpfe der Frauen abgesagt, im Jahr 2003 wegen des Sars-Virus in China.

Akut gefährdet ist nun auch die Weltmeisterschaft der Männer, die vom 8. bis 24. Mai in der Schweiz geplant ist. Bis Mitte April will die IIHF entscheiden, ob die Titelkämpfe ausgetragen werden können.

+++++7. März 2020+++++

NBA erwägt offenbar Geisterspiele

Auch in der NBA werden die Vorkehrungen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus intensiviert. Nachdem die Verantwortlichen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga den Spielern zuletzt schon empfohlen hatten, auf Abklatschen zu verzichten, Autogramme nur noch mit eigenen Stiften zu schreiben oder mitgebrachte Gegenstände nicht mehr anzunehmen, forderte die Liga die Clubs nun zur Erstellung von Notfallplänen auf.

Wie die Nachrichtenagentur AP und zuvor „The Athletic“ berichteten, erhielten alle NBA-Clubs ein Schreiben mit Informationen zu möglichen Maßnahmen wie einem Ausschluss von Zuschauern oder Medien. Sollte es notwendig werden, ein Spiel nur mit den wirklich notwendigen Beteiligten durchzuführen, sollten die Vereine schon jetzt Pläne dafür erstellen. Zudem sollten sich die Teams auf die Möglichkeit vorbereiten, dass bei Spielern, dem Trainerstab oder den Schiedsrichtern die Temperatur gemessen werden könnte, hieß es.

Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers sprach sich jedoch gegen sogenannte Geisterspiele aus. „Spiele ohne Fans? Nein, das ist unmöglich... Ich würde nicht spielen“, sagte James nach dem 113:103-Sieg seiner Lakers gegen die Milwaukee Bucks, zu dem er 37 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists beisteuerte.

Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl der Krankheits- und Todesfälle in den USA durch Covid-19 gering. Bislang sind nach offiziellen Angaben 15 Menschen in den Vereinigten Staaten an dem Virus gestorben. Weltweit sind knapp 100 000 Infektionen und über 3300 Todesfälle bestätigt.

+++++6. März 2020++++

Spiel von Tuchels Paris gegen Straßburg abgesagt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat jetzt auch direkte Folgen für den früheren Bundesliga-Trainer Thomas Tuchel. Das für diesen Samstagabend angesetzte Spiel des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain bei Racing Straßburg wurde am Freitagabend auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. „Nach einer Anweisung der Präfektur von Bas-Rhin bezüglich der Verbreitung des Coronavirus wurde das Spiel verlegt“, teilte die französische Liga am mit.

Damit fällt für Tuchels PSG die Generalprobe vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Paris aus. Es ist das erste Spiel in der höchsten französischen Spielklasse, welches wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 verschoben werden muss. Das Hinspiel hatten die Dortmunder durch einen Doppelpack von Erling Haaland mit 2:1 gewonnen.

+++++6. März 2020++++

Wolfsburg bietet keine Fanreise zu Europacup-Spiel in Ukraine an

Bundesligist VfL Wolfsburg bietet wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus keine organisierte Fan- und Sponsorenreise zum Europa-League-Auswärtsspiel gegen Schachtjor Donezk an. „Mit dieser Entscheidung soll unter anderem verhindert werden, dass die organisierten Reisegruppen im schlimmsten Fall in Quarantäne in der Ukraine verweilen müssen. Mit der Absage der Reiseplanungen trägt der Club auch seiner Verantwortung für seine Anhänger Rechnung“, heißt es in einer Erklärung des VfL vom Freitag.

Bislang flogen Fans und Sponsoren in dieser Saison immer mit der Mannschaft zu den Auswärtsspielen der Europa League. Zu der Partie am 19. März in Charkiw soll das Team nun „separat und in kleinem Kreis in die Ukraine reisen“. Anhänger, die den VfL in diesem Achtelfinal- Rückspiel unterstützen wollen, müssen ihre Reise selbst organisieren.

+++++6. März 2020++++

Ski-Weltcupfinale wird abgesagt

Das Weltcup-Finale der Skirennfahrer in Cortina d'Ampezzo wird nach Angaben des italienischen Verbands wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Dies sei das Ergebnis einer Krisensitzung des Councils des Internationalen Skiverbands am Freitag, hieß es in einer Mitteilung der Fisi vom Freitag. Der Weltverband Fis will die Entscheidung erst am Samstagmorgen verkünden. Das Gastspiel in Cortina d'Ampezzo sollte eine Generalprobe für die WM 2021 ein. Italien ist das Land in Europa, das am stärksten von der Infektionswelle durch den Erreger Sars-CoV-2 betroffen ist. Dort gab es schon mehr als 3800 Infektionen.

+++++6. März 2020++++

Fecht-Weltcup vor leeren Rängen

Der Weltcup in Luxemburg wird vor leeren Rängen stattfinden. Die Athleten mussten zudem am Freitag zum Fiebermessen.

+++++6. März 2020++++

Israels Fußball-Nationaltrainer Herzog in Quarantäne

Israels österreichischer Fußball-Nationaltrainer Andreas Herzog hat sich unmittelbar nach seiner Ankunft in Tel Aviv in Quarantäne begeben müssen. Der 51-Jährige wurde am Donnerstagabend von einem Verbandsmitarbeiter am Flughafen abgeholt und direkt in sein Apartment gebracht. Die Unterkunft darf der ÖFB-Rekordnationalspieler nach jetzigem Stand erst am 19. März wieder verlassen. Am 26. März spielt Israel im Playoff-Halbfinale der EM-Qualifikation in Schottland.

„Man muss das Beste daraus machen und in jeder noch so blöden Lage das Positive sehen“, sagte Herzog am Freitag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Seine Ankunft hatte er um einen Tag vorverlegt, da seit Freitag, 8.00 Uhr in Israel ein Einreisestopp in Kraft ist.

Aus Sorge vor der Ausbreitung des neuen Coronavirus hatte die israelische Regierung am Mittwoch neue Bestimmungen für Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien veröffentlicht. Israelische Rückkehrer müssen sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, teilte das Gesundheitsministerium mit.

+++++6. März 2020++++

Ankunftszeremonie der Olympia-Fackel wird verkleinert

Als Vorsichtsmaßnahme wegen der Ausweitung des Coronavirus soll die Ankunftszeremonie der olympischen Fackel am 20. März in Japan verkleinert werden. Dies teilte Yoshiro Mori, Präsident des Organisationskomitees am Freitag mit. Deshalb werde darauf verzichtet, 140 Kinder nach Griechenland reisen zu lassen, um die Flamme am 19. März auf dem Weg nach Japan zu begleiten.

Die olympische Fackel wird am 12. März in einer Zeremonie in Griechenland entzündet und dann nach Japan geflogen. Sie soll am 20. März in Miyagi auf einer im Norden Japans gelegenen Militärbasis der Luftwaffe ankommen.

Der viermonatige Fackellauf in Japan beginnt am 26. März in der Präfektur Fukushima, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Tokio liegt. Er soll am 24. Juli bei der Eröffnung der Olympischen Spiele im Nationalstadion von Tokio enden. Zu möglichen weiteren Änderungen des Fackellaufes angesichts der Coronavirus-Epidemie sagte Mori nichts. Eine Verschiebung der Olympia-Eröffnung schloss er aus.

Das Internationale Olympische Komitee und die lokalen Organisatoren haben immer wieder betont, dass die Tokio-Spiele wie geplant eröffnet werden.

+++++6. März 2020+++++

Nächstes Europa-League-Spiel ohne Zuschauer

Nun wird auch in Dänemark wegen des neuartigen Coronavirus Fußball ohne Zuschauer gespielt. Davon betroffen ist vor allem die erste Liga mit dem FC Kopenhagen, der auch international noch im Einsatz ist. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden die nächsten Heimspiele, darunter das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Istanbul Basaksehir am 19. März, ohne Besucher stattfinden. Ob es eine Woche vorher im Hinspiel auch zu Einschränkungen kommen könnte, konnten die Kopenhagener nicht sagen.

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte kurz zuvor dazu aufgerufen, alle größeren Veranstaltungen in Dänemark mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen oder zu verschieben. Dies soll vorerst bis Ende März gelten.

+++++6. März 2020+++++

Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo abgesagt

Der Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo und zwei weitere italienische Radrennen sind wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter RCS am Freitag mit. Neben dem traditionsreichen Eintagesrennen sind demnach auch die beiden Rundfahrten Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und Giro di Sicilia (1. bis 4. April) betroffen. Die Rennen sollen nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Zuvor war bereits das WorldTour-Rennen Strade Bianche abgesagt worden.

Am Mittwoch hatte die italienische Regierung entschieden, dass bis zum 3. April alle Sportveranstaltungen ohne Publikum stattfinden. In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Mehr als 3000 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. Mehrere Fußballspiele der Serie A und im Pokals waren zuletzt bereits verlegt worden.

+++++6. März 2020+++++

Gosens bezeichnet Lage in Italien als „bedrohlich und gefährlich“

Der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens vom italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo schätzt die Situation in seiner Wahlheimat nach dem Ausbruch des Coronavirus als brenzlich ein. "Wir wohnen schon in dem Brennpunkt um die Lombardei herum, es gibt hier die höchsten Zahlen an Infizierten in ganz Italien. Man kann schon sagen, dass die Lage bedrohlich und gefährlich ist", sagte der 25-Jährige dem Portal „Sportbuzzer“.

Auch in der Kabine des Champions-League-Achtelfinalisten sei der Virus ein großes Thema. "Allerdings weniger aufgrund der Gefahr, sondern weil wir überhaupt nicht wissen, wann es weitergeht", sagte Gosens. Klar ist hingegen schon, dass das Rückspiel in der Champions League beim FC Valencia vor leeren Rängen stattfindet.

"Eigentlich habe ich gehofft, dass es nie so weit kommen wird. Aus Fußballersicht ist es natürlich blöd, wenn man ein Achtelfinale in der Champions League vor leeren Rängen spielen muss, weil ganz viele Emotionen verloren gehen, die so ein Spiel interessant machen", betonte der Linksverteidiger, der in dieser Spielzeit bereits sieben Mal für den Tabellenvierten traf und fünf Tore auflegte.

Champions-League-Debütant Atalanta reist dennoch mit besten Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht an. Die Italiener hatten die erste Partie gegen Valencia deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

+++++6. März 2020+++++

Keine Zuschauer beim Skispringen in Oslo

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben nun auch das Skisprung-Mekka am Holmenkollen erreicht. Wie die Veranstalter des Weltcup-Springens in der norwegischen Hauptstadt Oslo mitteilten, werden für den von Freitag bis Sonntag stattfindenden Auftakt der Raw Air keine Zuschauer zugelassen. Die Durchführung der Wettkämpfe ist aber nicht gefährdet.

"Selbstverständlich wird der norwegische Skiverband den Entscheidungen der Gesundheitsbehörden folgen", sagte Ingvild Bretten Berg, Generalsekretärin des norwegischen Skiverbandes, auf einer Pressekonferenz: "Natürlich ist das aber eine sehr unglückliche Situation für alle Sportler und Fans, die sich auf das traditionelle Holmenkollen Skifestival an diesem Wochenende gefreut haben."

Die Entscheidung gilt zunächst nur für das Springen in Oslo. Für die weiteren Stationen der Raw-Air-Tour in Lillehammer, Trondheim und Vikersund sind zunächst keine Einschränkungen geplant.

+++++6. März 2020+++++

Ticketverkauf für Formel-1-Rennen in Bahrain ausgesetzt

Angesichts des Coronavirus setzen die Veranstalter des Formel-1-Rennens von Bahrain mit dem Ticketverkauf aus. Wie die Organisatoren des zweiten Grand Prix des Jahres mitteilten, sollen Karten erst entsprechend den Umständen wieder freigegeben werden. Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden am Bahrain International Circuit weitere Gesundheitsmaßnahmen ergriffen. So gibt es unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden.

+++++5. März 2020+++++

Borussia Dortmund fliegt mit eigener Maschine nach Paris

Als Vorsichtsmaßnahme nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag nicht gewohnt mit Sponsoren und Medienvertretern zusammen zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain fliegen. Wie der Verein am Donnerstag bestätigte, wird das Team separat im kleinen Kreis in die französische Metropole reisen. Das Hinspiel hatte der BVB gegen das Team von Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel mit 2:1 gewonnen.

Bereits unter der Woche hatte der Club mitgeteilt, dass Spieler und Trainer vorübergehend keine Selfies machen und Autogramme geben werden. Zudem werde es, „bis das Corona-Virus insgesamt eingedämmt ist“, keine öffentlichen Trainingseinheiten geben. „Damit soll eine mögliche Tür für 'Covid-19' in die Mannschaftskabine geschlossen werden“, hatte der BVB mitgeteilt.

+++++5. März 2020+++++

Ex-Schalker Fußball-Profi Poulsen unter „Hausarrest“

Der frühere Schalker Fußball-Profi und jetzige Co-Trainer von Ajax Amsterdam, Christian Poulsen, fehlt dem niederländischen Meister bis mindestens zum 13. März. Der Assistent von Erik ten Hag muss der Zeitung „Telegraaf“ zufolge wie zwei weitere Clubmitarbeiter als Vorsichtsmaßnahme zu Hause bleiben. Der 40 Jahre alte Däne war am vergangenen Freitag bei einer Geburtstagsfeier und eine der anderen anwesenden Personen war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Die drei haben keine Beschwerden. Wenn es bis Donnerstag so bleibt, können sie ihre Arbeit wieder aufnehmen“, sagte Ajax-Sprecher Miel Brinkhuis am Donnerstag. Erst wenn bei ihnen Fieber auftreten sollte, werden sie sich einem Test unterziehen.

+++++5. März 2020+++++

Keine Handshakes und keine Einlaufkinder in England