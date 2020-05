Corona-Pandemie : Eishockey-WM auch 2021 nicht in der Schweiz

Das Schweizer Team auf dem Eis.

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Eishockey-Weltmeisterschaft wird auch 2021 nicht in der Schweiz stattfinden. Der Schweizer Verband verzichtet wegen der ökonomischen Risiken in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf einen Antrag beim internationalen Verband IIHF für eine Neuansetzung im kommenden Jahr. Das teilte Swiss Ice Hockey mit. In zwölf Monaten wird damit wie geplant in Lettland und Belarus (Weißrussland) gespielt.

Die WM 2020 sollte am kommenden Freitag in Zürich und Lausanne beginnen, war aber Ende März abgesagt worden. Die Organisatoren und IIHF-Präsident René Fasel hatten daraufhin die Option ins Spiel gebracht, dass die WM 2021 in der Schweiz nachgeholt werden könnte.

„Nach intensiven Abklärungen mussten wir erkennen, dass es kein realistisches Szenario ist, 2021 eine WM durchzuführen“, sagte Verbandspräsident Michael Rindlisbacher in der Mitteilung.

+++++1. Mai 2020+++++

Portugiesische Liga will Ende Mai wieder starten

Im portugiesischen Fußball soll ab Ende Mai trotz der Corona-Krise wieder der Ball rollen. Wie die nationale Regierung am Donnerstag mitteilte, kann die erste portugiesische Liga vorbehaltlich der Genehmigung ihres Gesundheitsprotokolls ohne Zuschauer noch im Mai wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Neben der Liga NOS soll auch das Pokalfinale als Geisterspiel ausgetragen werden, alle sonstigen Sportwettkämpfe bleiben weiter verboten.

Nach Angaben von Premierminister Antonio Costa werden die nationalen Gesundheitsbehörden das von der Liga eingereichte Protokoll in den kommenden Tagen überprüfen. Danach sollen auch entsprechende Stadien benannt werden, in denen die gesundheitlichen Vorgaben umgesetzt werden können.

Anfang nächster Woche sollen die Teams wieder ins Individualtraining starten. Zehn Spieltage vor Saisonende führt der FC Porto die Tabelle mit einem Punkt vor seinem Pokalfinalgegner Benfica Lissabon an, seit dem 8. März ruht in Portugal der Ball.

+++++1. Mai 2020+++++

Eishockey-Nationalspieler Kahun sammelt 21.000 Euro für Kinderhospiz

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit seiner Spendenaktion über 20.000 Euro für das Ambulante Kinderhospiz München (AKM) gesammelt. Am Ende der Hilfsinitiative unter dem Motto "Kahun kämpft für Kinderherzen" stand ein Betrag von 21.218 Euro, angepeilt war zunächst eine Summe von 15.000 Euro. Der Olympia-Silbermedaillengewinner, der in der NHL für die Buffalo Sabres spielt, hatte selbst für jeden seiner 31 Scorerpunkte in der aktuellen NHL-Saison 200 Euro gespendet und somit 6200 Euro beigesteuert.

"Es freut mich unheimlich, dass diese Summe erreicht wurde. Ich bin sehr glücklich darüber, wie viele Leute mitgeholfen haben und dass wir damit den lebensnotwendigen Dienst für die Kids in dieser Ausnahmesituation unterstützen können. Es ist immer wieder schön, Leute zu erleben, die so ein gutes Herz haben und anderen helfen wollen. Mein Dank geht an alle, die gespendet haben", sagte Kahun, der seit Mitte April auch Botschafter des AKM ist. Der 62-malige Nationalspieler kann sich ähnliche Aktionen auch in Zukunft vorstellen.

"Wir sind überwältigt und bedanken uns von Herzen bei unserem Botschafter Dominik Kahun und bei allen Spendern", sagte Christine Bronner, Stifterin und geschäftsführender Vorstand der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz. Die Stiftung sei gerade in diesen schwierigen Zeiten "mehr denn je" auf Spenden angewiesen. "Wir als Stiftung fallen unter keinen Rettungsschirm und erhalten auch sonst keine zusätzlichen staatlichen Förderungen. Aber unser Team muss gerade jetzt Krisenintervention leisten und für unsere Familien da sein, sie betreuen und versorgen, um eine Klinikeinweisung zu vermeiden", erklärte Bronner.

+++++1. Mai 2020+++++

Spanischer Profi-Fußball muss auf Neustart-Termin warten

Der spanische Profi-Fußball muss noch etwas länger auf einen Termin für den Neustart der aktuellen Spielzeit warten. „Zur Zeit ist es unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe festzulegen“, sagte die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD), Irene Lozano, am späten Donnerstagabend im spanischen Fernsehen. Man müsse abwarten, „wie sich alles weiter entwickelt, darunter auch die Zahlen der Corona-Pandemie“, sagte sie. Nach den Plänen der La Liga soll der Neustart unter strengen Sicherheitsauflagen zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen.

Im von der Pandemie besonders hart getroffenen Spanien dürfen Profisportler am Montag das Training individuell wieder aufnehmen. Nächste Woche wollen die Clubs ihre Spieler auch auf das neue Coronavirus testen. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine „neue Normalität“ sollen zwischen dem 11. und 18. Mai je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.

Fest steht, dass alle Spiele bis auf weiteres vor leeren Rängen stattfinden werden. „So lange wir keinen Impfstoff haben, ist es undenkbar, dass wir Spiele mit Zuschauern haben“, meinte Lozano. Die oberste Sportchefin im Land sagte, der Fußball werde als „Lokomotive des gesamten Sports in Spanien“ dienen. „Der Profi-Fußball macht 1,4 Prozent unserer Wirtschaftsleistung aus und beschäftigt Zehntausende Menschen“, betonte sie.

Seit dem 12. März ist der Ligabetrieb in Spanien unterbrochen. Mit mehr als 24 500 Toten und über 213 000 Infektionsfällen ist das Land von der Pandemie besonders hart getroffen.

+++++30. April 2020+++++

Fußballverband Westfalen empfiehlt Saisonwertung mit Aufsteigern

Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) wird den zuständigen Gremien des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) am 5. Mai einen Abbruch der Spielzeiten mit einer Saisonwertung mit Aufsteigern und ohne Absteiger empfehlen. Das teilte der FLVW am Donnerstag nach Abschluss der Videokonferenzen mit den Vereinen sowie dem Ergebnis des extern beauftragten Rechtsgutachtens mit. „Die zuständigen Rechts-Experten haben ganz klar formuliert, dass ein Saisonabbruch - auch bei höherer Gewalt wie der Corona-Pandemie - nicht zum Nachteil der Vereine gewertet werden soll“, erklärte FLVW-Vizepräsident Amateurfußball Manfred Schnieders.

+++++30. April 2020+++++

Niederländische Klubs wollen Aufstieg vor Gericht durchsetzen

Nach dem Abbruch der Saison im niederländischen Fußball wollen der SC Cambuur und De Graafschap ihren erhofften Aufstieg in die erste Liga vor Gericht durchsetzen. Die beiden Vereine, die die Plätze eins und zwei in der zweiten Liga belegen, kündigten am Donnerstag entsprechende Eilanträge an. Damit sollen Beschlüsse des Fußballverbandes KNVB zur Abwicklung der Saison aufgehoben werden.

Der Verband hatte am vergangenen Freitag entschieden, dass es wegen des Saisonabbruchs aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur keine Meister, sondern auch keine Auf- und Absteiger geben soll. Damit bleibt dem Zweitliga-Tabellenführer SC Cambuur trotz komfortablen Vorsprungs auf die Playoff-Plätze der mögliche Aufstieg in die Ehrendivision verwehrt.

„Wir wollen vor Gericht erreichen, dass der KNVB beschließt, Cambuur und De Graafschap doch aufsteigen zu lassen“, erklärte der von den beiden Klubs beauftragte Rechtsanwalt Dolf Segaar nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP. Absteiger solle es hingegen nicht geben, was zur Folge hätte, dass in der kommenden Saison 20 statt wie bisher 18 Mannschaften erstklassig wären. Ministerpräsident Mark Rutte hatte in der vergangenen Woche Großveranstaltungen wie den Profi-Fußball bis zum 1. September verboten.

+++++30. April 2020+++++

Liverpools Bürgermeister für Abbruch der Premier League

Liverpools Bürgermeister Joe Anderson hat sich für einen Saisonabbruch in der englischen Premier League ausgesprochen. "Das wäre das Beste. Dabei geht es mir gar nicht um den FC Liverpool, sondern viel mehr um die Gesundheit und Sicherheit der Menschen", sagte der Labour-Politiker der BBC.

Anderson fürchtet vor allem einen Menschenauflauf am Anfield-Stadion, sollte die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp die erste Meisterschaft seit 30 Jahren perfekt machen. "Viele würden zum Feiern kommen. Selbst bei einem Geisterspiel gäbe es wohl Tausende Menschen vor Anfield. An unsere Vorgabe, sich vom Stadion fernzuhalten, würde sich kaum jemand halten", sagte der 62-Jährige.

Der FC Liverpool reagierte "enttäuscht" auf Andersons Aussagen. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit Fangruppen ausgetauscht, die uns darüber informiert haben, dass sie die Maßnahmen zur Distanzregelung respektieren werden", hieß es in einer Stellungnahme.

Die Premier League hofft derzeit auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Juni, auch Begegnungen auf neutralem Boden stehen zur Diskussion. Anderson fürchtet aber auch für diesen Fall Fanmassen. "Selbst wenn Liverpool an einem neutralen Ort spielt, würden viele zum Anfield-Stadion kommen. Ich verstehe daher die Bedenken der Polizei", sagte der Politiker.

Dem Klopp-Team fehlen nur noch zwei Siege aus den neun noch ausstehenden Begegnungen, um erstmals seit 1990 wieder den Titel zu holen. Verdient hätten die Reds die Meisterschaft allemal, findet Anderson: "Sie haben die Liga ganz klar schon jetzt gewonnen. Und sie verdienen es. Sie sollten zum Meister erklärt werden."

Liverpool gehört zu den vom Coronavirus besonders hart getroffenen Städten. Mehr als 300 Menschen sind in den Krankenhäusern der Stadt bereits gestorben.

+++++30. April 2020+++++

Auch Pokalfinale der Frauen auf unbestimmte Zeit verlegt

Auch das DFB-Pokalfinale der Frauen ist aufgrund der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Endspiel sollte eigentlich am 30. Mai in Köln ausgetragen werden. Aktuell sind noch nicht einmal die Begegnungen des Viertelfinals gespielt.

Zuvor war bereits das für den 23. Mai in Berlin geplante Finale der Männer verlegt worden. Einen Ersatztermin gibt es für beide Endspiele noch nicht.

"Für den DFB-Pokal der Frauen gilt, was für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs grundsätzlich gilt: Maßgeblich sind die Zustimmung der zuständigen Behörden und die Einhaltung entsprechender Vorgaben für mögliche Spiele ohne Zuschauer", teilte der DFB mit. Bis zur Neuterminierung behalten die bereits für das Frauen-Finale erworbenen Tickets ihre Gültigkeit.

+++++30. April 2020+++++

Uefa-Funktionär fürchtet Corona-Auswirkungen für zwei, drei Jahre

Uefa-Exekustivmitglied Lars-Christer Olsson rechnet damit, dass sich die Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich zwei oder drei Jahre auf den internationalen Fußball-Kalender auswirken kann. Das sagte Lars-Christer Olsson, der auch Präsident der europäischen Ligen ist, laut BBC bei einem Webseminar des Fußball-Dienstleisters Soccerex.

Auf die Frage, ob die Auswirkungen auch bis zur WM 2022 reichen könnten, sagte der 70 Jahre alte Schwede laut dem Sender: „Wenn die Entwicklungen durch das Virus noch schwerwiegender werden als bisher, wird es definitiv Probleme mit dem internationalen Kalender geben.“

Olsson erklärte die Hintergründe: „Wenn einige Wettbewerbe von einem aufs nächste Jahr verschoben werden und die WM in Katar mitten in die europäische Saison fällt und die nationalen und internationalen Kalender zusammenbringen muss.“ Man müsse einfach abwarten und sehen, welchen Einfluss die Pandemie weiter habe.

Die EM musste bereits von diesem in den Sommer nächsten Jahres verschoben werden. In den Ligen ist der Spielbetrieb fast weltweit ausgesetzt. Wann es tatsächlich mit den internationalen Vereinswettbewerben wie der Champions League und der Europa League weitergeht, ist auch offen.

+++++30. April 2020+++++

Knappe Mehrheit: Mittelrhein-Vereine für Wiederbeginn am 1. September

Mit einer knappen Mehrheit haben sich die Vereine aus dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) für die vom Verband gewünschte Saison-Fortsetzung im Herbst 2020 ausgesprochen. Bei einer Umfrage, an der mehr als 80 Prozent der am Spielbetrieb beteiligten Vereine teilnahmen, stimmten 51,4 Prozent für den Plan. Man werde sich „angesichts des knappen Ausgangs zeitnah mit dem Ergebnis des Meinungsbildes auseinandersetzen und über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagte Präsident Bernd Neuendorf.

Neuendorf hatte zuvor Pläne vorgestellt, wonach die Saison am 1. September fortgesetzt und dafür notfalls komplett auf die kommende Spielzeit verzichtet werden soll. Im Falle eines Saisonabbruchs habe ein „großes Risiko“ rechtlicher Prozesse gedroht. Zudem bietet der aktuelle Plan laut Neuendorf „maximale Flexibilität“. Die Saison könne zur Not auch später fortgesetzt und die folgende verkürzt oder gar nicht ausgespielt werden.

+++++30. April 2020+++++

Italiens Verbandschef warnt vor einem Saisonabbruch

Der italienische Fußball-Verbandschef Gabriele Gravina hat Aussagen der Regierung in Rom widersprochen, wonach ein Abbruch der Serie A kaum noch zu vermeiden sei. "Solange ich Verbandschef bin, werde ich nie einen Meisterschaftsstopp unterschreiben. Denn das wäre der Tod des italienischen Fußballs", sagte Gravina.

"Ich verteidige die Interessen des Fußballs. Bei einem Abbruch würde es zu endlosen Rechtsstreitigkeiten kommen. Wer wird aufsteigen, wer wird absteigen?", sagte Gravina. Die Regierung allein müsse die Verantwortungen für einen Stopp übernehmen. In diesem Fall werde er sich dem Regierungsbeschluss beugen müssen.

Italiens Gesundheitsministerium hatte zuvor eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs als schwierig bezeichnet. "Die Wiedereröffnung der Stadien ist sicher auszuschließen, doch auch Spiele sind aus Respekt gegenüber der Gesundheit der Fußballer unrealistisch", sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri in einem Radio-Interview am Mittwoch: "Fußball ist ein Kontaktsport, es ist unvermeidbar, dass es zu Ansteckungsgelegenheiten kommt."

Die Serie A pausiert seit dem 9. März, zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft. Mit über 27.000 Todesopfern ist Italien eines der weltweit von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Länder.

+++++30. April 2020+++++

Wegen Paralympics-Verschiebung: Para-Leichtathletik-WM erst 2022

Die ursprünglich für das kommende Jahr geplante Para-WM der Leichtathleten im japanischen Kobe findet wegen der Paralympics-Verschiebung erst 2022 statt. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag bekannt gab, sollen die Spiele nun vom 26. August bis zum 4. September 2022 ausgetragen werden. Ursprünglich waren sie im September 2021 vorgesehen. Die für diesen Herbst geplanten Paralympics in Tokio waren der Corona-Pandemie verschoben worden und reichen nun auch bis in den September 2021 hinein.

+++++30. April 2020+++++