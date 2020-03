Wegen Coronavirus : Einige Arsenal-Spieler in Quarantäne - Partie bei ManCity verschoben

FC Arsenals Mesut Özil. Foto: dpa/Martin Rickett

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Das Coronavirus hat für die erste Verschiebung einer Premier-League-Partie gesorgt. Das für Mittwochabend geplante Nachholspiel in Englands höchster Spielklasse zwischen Pep Guardiolas Manchester City und dem FC Arsenal um den früheren Nationalspieler Mesut Özil kann nicht stattfinden. Wie die Premier League in der Nacht mitteilte, handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Die Verschiebung ist eine Reaktion auf den Nachweis des Virus Sars-CoV-2 beim Besitzer des Traditionsvereins Olympiakos Piräus, Evangelos Marinakis. 13 Tage zuvor hatten die Griechen ihr Gastspiel in der Zwischenrunde der Europa League beim FC Arsenal (1:2 n.V.) im Londoner Emirates Stadium gewonnen und die Engländer aus dem Wettbewerb geworfen. Den Angaben zufolge hatten einige Spieler des FC Arsenal nach der Begegnung Kontakt mit Marinakis.

Sie wurden für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Das trifft auch auf vier Betreuer des FC Arsenal zu, die nahe bei Marinakis saßen. Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen.

Eine konkrete Zahl und Namen nannte der FC Arsenal nicht. Für die Engländer sind mehrere Deutsche oder noch aus der Bundesliga bekannte Akteure aktiv, darunter der frühere Nationalspieler Mesut Özil, Torwart Bernd Leno, Verteidiger Shkodran Mustafi oder auch Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Die Chancen, dass sich die Betroffenen mit dem Virus infiziert hätten, sind nach Arsenal-Angaben „sehr gering“.

Der Premier League zufolge gibt es „keine Alternative“ zu einer Verschiebung der Partie. Man müsse sich genug Zeit nehmen, um eine ordnungsgemäße Risikoanalyse vorzunehmen. Es gebe bislang keine Pläne, irgendeine andere Partie der Topliga zu verschieben.

Der FC Arsenal wünschte Marinakis eine baldige Genesung. Man freue sich darauf, wenn die eigenen Spieler und Betreuer am Freitag wieder zur Arbeit zurückkehren würden, um die Vorbereitung auf die Partie in Brighton am Samstag aufzunehmen.

Manchesters Trainer Guardiola hatte sich bereits mit Blick auf die Coronavirus-Krise dafür ausgesprochen, Spiele zu verschieben anstatt vor leeren Rängen zu spielen. „Der Grund, warum wir unseren Job machen, sind die Leute“, sagte der Spanier am Dienstag. „Wenn die UEFA sagt, wir müssen ohne Zuschauer spielen, machen wir das. Aber wenn das für lange Zeit so gehen soll, hat das keinen Sinn.“

In anderen europäischen Ligen sowie in der Champions League und der Europa League wurden Zuschauer aber schon von einigen Spielen ausgeschlossen. Guardiola erwartet ein solches Szenario bald auch in England. „In Spanien haben sie jetzt angefangen, hinter verschlossenen Türen zu spielen“, sagte der frühere Bayern-Coach. „In Italien ist es auch passiert. Ich denke, es wird auch hier dazu kommen.“

+++++11. März 2020++++

Borussia Mönchengladbach verschiebt Jahreshauptversammlung

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird seine am 21. April geplante Jahreshauptversammlung wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Bislang gab es für die Mitglieder noch keine fristgerechte Einladung, aber einen Hinweis auf den Termin.

+++++11. März 2020++++

Getafe will nicht nach Mailand reisen

Der spanische Fußball-Erstligist FC Getafe will angesichts der Coronavirus-Epidemie nicht zum Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Inter Mailand reisen. "Wenn wir deshalb das Duell verlieren, dann verlieren wir es halt", sagte Präsident Angel Torres im Onda Cero Radio: "Wir haben bei der UEFA angefragt, ob das Spiel woanders ausgetragen werden kann und nicht im Epizentrum der Coronavirus-Epidemie."

Die italienische Regierung hatte am Montag eine Aussetzung aller sportlichen Großereignisse bis 3. April verfügt, allerdings sind internationale Fußballspiele von dieser Anordnung nicht betroffen. Sie stehen unter dem Verantwortungsbereich der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Eine Woche später empfängt der AS Rom den FC Sevilla im Achtelfinalrückspiel der Europa League. "Wir werden nicht unsere Gesundheit riskieren. Sollte keine Änderung eintreten, werden wir nicht reisen", betonte Torres. Am Dienstag hatte es in der Champions League das Duell zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo (3:4) gegeben, es wurde unter Ausschluss der Fans und Journalisten ausgetragen.

Insgesamt starben in Italien bislang 631 Menschen an der durch das Virus verursachten Krankheit Covid-19. Mehr als 10.100 Menschen haben sich innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen infiziert.

+++++11. März 2020++++

Vier Verdachtsfälle im Fahrerlager der Formel 1

Vor dem Saisonstart der Formel 1 in Australien ist die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus im Fahrerlager spürbar. Schon am Mittwoch galten in Melbourne vier Mitarbeiter der Teams als Verdachtsfälle, die Angestellten von Haas, McLaren und Williams wurden wegen typischer Symptome auf das Virus getestet und bleiben bis zur Klärung auf ihren Hotelzimmern. Bestätigte Fälle gab es noch nicht. Fahrer oder Mitarbeiter in Leitungsfunktion sind nicht betroffen.

Erst am Donnerstag nimmt die Formel 1 mit dem betriebsamen Medientag Fahrt auf, üblicherweise treten dann alle Fahrer im Rahmen von meist dicht gedrängten Presserunden auf. Schon am Mittwoch fanden aber Medientermine der Rennställe Red Bull und Renault nur verkürzt oder unter Einhaltung eines Mindestabstands statt, um "keine unnötigen Risiken" einzugehen.

Nach dem Rennen am Sonntag (6.10 Uhr MEZ/RTL und Sky), das ohne echte Beeinträchtigungen stattfinden soll, reist die Formel 1 direkt weiter nach Bahrain. Dort soll am 22. März das erste Geisterrennen in der Geschichte der Königsklasse steigen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war am vergangenen Wochenende der Ausschluss der Zuschauer beschlossen worden.

+++++11. März 2020++++

Norwegens Skilangläufer beenden ihre Weltcupsaison

Die Coronakrise beeinflusst auch das Weltcup-Finale der Skilangläufer. Die führende Loipen-Nation Norwegen teilte mit, keine Mannschaft zu den abschließenden Rennen in Kanada und den USA an den kommenden beiden Wochenenden zu schicken. "Wir sind in der Verantwortung, Gesundheit den Vorzug vor Leistung einzuräumen", sagte Torbjörn Skogstad, Vorsitzender des Langlauf-Komitees in Norwegens Verband.

Doppel-Olympiasieger Ragnhild Haga und die viermalige Weltmeister Heidi Weng sind zwar bereits nach Amerika gereist, werden aber dennoch nicht starten. Norwegens Topläuferin Therese Johaug steht bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups fest. Nach dem Verzicht der Skandinavier geht die große Kristallkugel bei den Männern an den Russen Alexander Bolschunow.

+++++11. März 2020++++

Union Berlin gegen Bayern wohl doch ohne Zuschauer

Die Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem deutschen Fußballmeister FC Bayern München am Samstagabend wird nach Angaben der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci nun doch zum Geisterspiel.

+++++10. März 2020++++

Finale des Algarve Cups abgesagt

Das Finale des Algarve Cups ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bedauert die Entscheidung, zeigt aber Verständnis. Der italienische Verband teilte am Dienstagabend mit, dass aufgrund der verschärften Einreisebedingungen in Italien eine Abreise am Mittwochvormittag notwendig sei. "Wir hätten gerne das Finale gespielt, akzeptieren aber selbstverständlich die Entscheidung der Italienerinnen. Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten und müssen alle zusammenstehen, um diese schwierige Phase zu bewältigen", sagte Voss-Tecklenburg.

+++++10. März 2020++++

Bayern gegen Chelsea wird zum Geisterspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März findet als Geisterspiel statt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird diese Partie wegen der Folgen des neuartigen Coronavirus vor leeren Zuschauerrängen ausgetragen.

+++++10. März 2020++++

Union Berlin spielt gegen Bayern München mit Publikum

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München am Samstagabend wird mit Publikum ausgetragen. Dies teilte der Berliner Klub am Dienstag nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden mit.

+++++10. März 2020++++

Derby zwischen Bielefeld und Osnabrück ohne Fans

Das Heimspiel von Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück findet ohne Zuschauer statt. Wie der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, reagierten der Club und die Stadt Bielefeld damit auf den Erlass der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, wonach wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern zulässig sind. Deshalb werden auch die Bundesliga-Spiele am Mittwoch in Mönchengladbach und am Samstag in Dortmund vor leeren Rängen ausgetragen.

„Wir bedauern sehr, dass die Notwendigkeit einer solchen Verfügung besteht, allerdings erkennen wir auf Grund der aktuellen Lage die Notwendigkeit dieser Maßnahmen selbstverständlich an und setzen sie im Sinne der Gesundheit und Verantwortung gegenüber unseren Fans um“, erklärte das Arminia-Präsidium. Die Vereinspitze äußerte „großes Verständnis für die Enttäuschung aller Fans, die sich auf das Derby in der SchücoArena gefreut hatten“ und bat ihre Anhänger darum, „zu diesem Spiel nicht anzureisen“.

+++++10. März 2020++++

Keine generellen Spielabsagen in der Regionalliga West

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) plant vorerst keine generellen Spielabsagen in der Regionalliga West in Verbindung mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Darüber hat der WDFV als Träger der vierthöchsten Spielklasse die Vereine der Staffel am Dienstag informiert.

Jeder Verein sei demnach verpflichtet, im Vorfeld eines Heimspiels mit dem zuständigen Gesundheitsamt abzuklären, ob das jeweilige Spiel ausgetragen werden kann. Die Verfügung des Gesundheitsamtes sei entsprechend zu befolgen. Erlaubt das Gesundheitsamt die Austragung eines Spiels nicht, soll das Spiel abgesetzt werden.

Ein am Dienstag beschlossener Erlass der Landesregierung mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen sieht vor, dass wegen des Coronavirus Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich abgesagt werden sollen - oder ohne Zuschauer stattfinden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, der Erlass sei für Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bindend und zeitlich nicht befristet.

In der Regionalliga West spielen unter anderem die früheren Bundesligisten Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen, die zu jedem Heimspiel mehr als 1000 Zuschauer erwarten.

+++++10. März 2020++++

Auch Hoffenheim gegen Hertha wird zum Geisterspiel

Auch das Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC am Samstag wird wegen der Auswirkungen des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. „Die Gesundheit der Zuschauer ist das höchste Gut, daran haben sich alle Gespräche und Entscheidungen der vergangenen Stunden bemessen“, sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel. Die Entscheidung sei nach intensivem Austausch mit den zuständigen Bundes-, Landes- und Regional-Behörden gefallen.

+++++10. März 2020++++

Ligue 1 und 2: Geisterspiele bis 15. April

Die Fußball-Spiele in der französischen Ligue 1 und der Ligue 2 finden bis 15. April ohne Zuschauer statt. Das verkündete die Profiliga LFP am Dienstag und reagierte damit auf die Coronavirus-Epidemie.

Bereits am Montag hatte die Polizeipräfektur von Paris entschieden, dass das Champions-League-Achtelfinalrückspiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ohne Publikum im Prinzenparkstadion stattfindet.

+++++10. März 2020++++

Wolfsburger Europa-League-Spiel gegen Donezk auch ohne Zuschauer

Das Europa-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk findet am Donnerstagabend wegen den Auswirkungen des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuvor hatten die „Wolfsburger Nachrichten“ darüber berichtet. Das Achtelfinalhinspiel wird um 21.00 Uhr angepfiffen.

Am Mittag war bereits entschieden worden, dass unter anderem das Liga-Heimspiel von Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am Montag nur vor leeren Rängen stattfinden darf. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt erneut dazu aufgefordert, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen.

+++++10. März 2020++++

Handball-Bundesligisten Flensburg-Handewitt und THW Kiel ohne Zuschauer

Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt und Bundesliga-Tabellenführer THW Kiel müssen ihre nächsten Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Grund ist eine Entscheidung von Schleswig-Holsteins Landesregierung vom Dienstag, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis zum 10. April zu untersagen.

Bei den Kielern sind mit dem Heimspielen gegen den Bergischen HC am 22. März und den SC Magdeburg am 26. März zwei Partien betroffen, in denen es für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha um wichtige Punkte im Kampf um den nationalen Titel geht. Für die Flensburger stehen das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den französischen Vertreter Montpellier HB am 18. März, das Verfolgerduell in der Liga gegen die TSV Hannover-Burgdorf am 22. März sowie die Partie gegen den TBV Lemgo Lippe im Heimspielplan.

Beide Clubs wollten sich konkret erst äußern, wenn sie den Wortlaut der Entscheidung vorliegen haben. Die Vereine der Handball-Bundesliga (HBL) werden sich am Montag zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

+++++10. März 2020++++

Auch Bayer in Bremen ohne Fans

Das für Montagabend angesetzte Fußball-Bundesligaspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen darf wegen des neuartigen Coronavirus nur vor leeren Rängen stattfinden.

+++++10. März 2020++++