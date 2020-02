Wegen Coronavirus : DOSB aktualisiert Richtlinien zu Coronavirus

Alfons Hörmann, Präsident des DOSB. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat angesichts des expandierenden Coronavirus seine Risiko-Analysen aktualisiert und mit neuen Empfehlungen ergänzt. „Wie bereits in den Vorbewertungen dargestellt, raten wir weiterhin von Reisen nach China, unabhängig von der Region, definitiv ab. Aufgrund der Ausbreitung in anderen Ländern wäre auch von Reisen nach Südkorea abzuraten sowie den betroffenen Provinzen in Norditalien“, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Neben China seien noch andere Länder in den Fokus gerückt, in denen die Ausbreitung der Erkrankung nicht sicher unter Kontrolle ist. In Südkorea, Italien, Japan, Singapur und Iran gebe es „Übertragungen im Land in einem nennenswerten Bereich“. Die Situation in Südkorea und Italien sei „besonders besorgniserregend“.

Es gebe derzeit „eine Reihe von Gründen, Wettkämpfe und Trainingslager in diesen Gebieten auszusetzen“, teilte der DOSB mit. „Nicht nur wegen der gesundheitlichen Gefahren, die teilweise noch überschaubar zu sein scheinen, sondern vor allem auch wegen zahlreicher logistischer Probleme und völlig unklarer Rückreiseoptionen bzw. Quarantänerisiken.“

Bei nach Deutschland zurückkehrenden Athleten „sollte prinzipiell nur getestet werden, wenn Kontakt mit nachweislich Erkrankten plus Symptome gegeben sind“, wird in der Analyse betont. Für Organisationen, die ihre eigenen Athleten aus einem Risikogebiet zurückerwarten, wird „eine häusliche Quarantäne für 14 Tage“ empfohlen. Zu den expliziten Risikogebieten zählen aktuell die Provinz Hubei mit Wuhan und die Städte Wenzhoo, Hangzhou, Neningbo und Taizhou in China. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC erkläre mittlerweile Gesamt-China zur Risikozone.

„Wir werden weiterhin täglich die Situation analysieren und stehen diesbezüglich auch in engem Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut“, heißt es in der DOSB-Mitteilung.

+++++26. Februar 2020+++++

Irland verschiebt Rugby-Partie gegen Italien

Wegen Bedenken angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die für Anfang März geplante Rugby-Partie zwischen Irland und Italien beim Six-Nations-Turnier abgesagt worden. Die Entscheidung sei nach einem Treffen mit dem irischen Gesundheitsminister getroffen worden, teilte Irlands Rugby-Verband IRFU am Mittwoch in Dublin mit. Es werde nun nach einem Ersatztermin gesucht, hieß es.

Bei den jährlich stattfindenden Six Nations treten die Rugby-Nationalmannschaften aus England, Schottland, Wales, Frankreich, Italien und Irland gegeneinander an.

+++++26. Februar 2020+++++

Olympischer Fackellauf soll verkürzt werden

Knapp fünf Monate vor der Eröffnungsfeier am 24. Juli drohen den Sommerspielen in Tokio die ersten direkten Auswirkungen durch das Coronavirus. Wie OK-Chef Toshiro Muto am Mittwoch erklärte, wird der traditionelle Fackellauf, ein elementarer Bestandteil Olympischer Spiele, eventuell verkürzt. "Wir denken keinesfalls daran, ihn abzusagen", erklärte der 76-Jährige: "Aber wir werden uns überlegen, wie wir es durchführen können, ohne das Virus weiter zu verbreiten. Dazu gehört auch eine Reduzierung des Umfangs."

Die Fackel soll ihren Weg durch Japan am 26. März beginnen. Startort ist die Präfektur Fukushima, in der sich im März 2011 die Tsunami- und Atomkatastrophe mit mehr als 18.000 Todesopfern ereignet hatte. Der Lauf unter dem Motto "Hoffnung beleuchtet unseren Weg" soll nach den ursprünglichen Plänen durch alle 47 Präfekturen des Landes führen.

Muto betonte erneut, dass eine Verlegung oder gar eine Absage der Spiele keine Option sei. "Unser Grundgedanke ist, die Olympischen Spiele und die Paralympics wie geplant durchzuführen. Davon gehen wir aus", sagte der ehemaliger Banker. Japan ist vom Coronavirus besonders betroffen. Rund 850 Personen sind infiziert, die meisten auf einem britischen Kreuzfahrtschiff im Hafen von Yokohama. Dort gab es bislang vier Todesopfer.

Von Reisen nach Japan rät der leitende deutsche Olympiaarzt Dr. Bernd Wolfarth ebenso ab wie in andere Risikogebiete. Auf der Homepage des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) stufte der Mediziner neben China vor allem Südkorea mit aktuell rund 1200 Infektionsfällen und Italien (ca. 350) als "besonders besorgniserregend" ein. Als Risikoländer nannte Wolfarth neben Japan noch Singapur (ca. 90 Fälle) und den Iran (ca. 100 Fälle und "eine vermutlich hohe Dunkelziffer").

Es gebe, so Wolfarth, "eine Reihe von Gründen, aktuell Wettkämpfe und Trainingslager in diesen Gebieten auszusetzen. Nicht nur wegen der gesundheitlichen Gefahren, die teilweise noch überschaubar zu sein scheinen, sondern vor allem auch wegen zahlreicher logistischer Probleme und völlig unklarer Rückreiseoptionen bzw. Quarantänerisiken." Reisende aus diesen Gebieten müssten damit rechnen, in den Zielländern in Quarantäne genommen zu werden

Die fortschreitende Ausbreitung des Virus in Europa beschäftigt vor dem Algarve Cup in Portugal (4. bis 11. März) auch Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Es sei ganz klar ein Thema, "unsere Mediziner sind im Austausch. Wir müssen die Aktualität abwarten", sagte "MVT". Das gelte insbesondere für die U20-Auswahl, die Anfang März auf eine Länderspielreise nach Japan gehen soll.

Weitere Absagen von internationalen Spielen hat UEFA-Vizepräsident Michele Uva vorerst ausgeschlossen. Dies werde nur passieren, "wenn die Situation wirklich außer Kontrolle geraten sollte", sagte Uva im Interview mit RAI Sport.

Unterdessen gab es am Mittwoch weitere Absagen im weltweiten Sport. Wegen der Gefahren für Sportler und Zuschauer hat der Eislauf-Weltverband ISU die für Mitte März geplanten Shorttrack-Weltmeisterschaften in Südkoreas Hauptstadt Seoul gestrichen. Ob sie nachgeholt oder verlegt wird, steht noch nicht fest.

Zudem findet das für den 7. März in Dublin angesetzte Six-Nations-Spiel zwischen den Rugby-Teams von Gastgeber Irland und Italien nicht statt. Mit der Absage soll eine Verbreitung des Virus durch einreisende italienische Fans verhindert werden.

+++++26. Februar 2020+++++

Olympia-Qualifikationsrennen wegen Coronavirus verlegt

Das Triathlon-Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele in der Mixed-Staffel ist von China nach Spanien verlegt worden. Wie der Weltverband ITU am Mittwoch bekanntgab, wird der Wettkampf statt in Chengdu in Valencia stattfinden. Grund für die Entscheidung ist die Ausbreitung des Coronavirus. Das Rennen sollte in China am 9. Mai stattfinden, einen Tag später zudem ein Weltcup. Die Staffeln treten nun bereits am 1. Mai in der spanischen Hafenstadt an, der Weltcup soll zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden.

+++++26. Februar 2020+++++

Shorttrack-WM in Südkorea abgesagt

Auch die für den 13. bis 15. März geplanten Shorttrack-Weltmeisterschaften in Seoul sind wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte die Internationale Eislauf-Union ISU am Mittwoch mit. Ein Tag zuvor hatte der Tischtennis-Weltverband ITTF die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea wegen des Sars-CoV-2-Virus verschoben. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in Busan stattfinden.

Wegen „der unsicheren weltweiten Entwicklung“ und aus logistischen Gründen sei ein neuer Termin oder Austragungsort derzeit schwierig, teilte die ISU mit. Der Verband schloss aber zunächst nicht aus, dass die Titelkämpfe zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt würden.

Der Weltverband steht allen zur Seite, die von dieser Situation betroffen und bedroht sind, und wünscht allen, die um die Überwindung der Krise kämpfen. Die ISU sprach den Familien, die Angehörige aufgrund dieser ansteckenden Krankheit verloren haben, ihr Beileid aus.

Zuvor war die ISU vom Südkoreanischen Eislauf-Verband darüber informiert worden, dass die zuständigen Behörden Seouls die Schließung der Mokdong-Eisbahn und die Absage aller geplanten Wettbewerbe angeordnet hatten.

+++++25. Februar 2020++++

Tischtennis-WM verschoben - Fußball ohne Fans in Italien

Absage der Tischtennis-WM, Fußball vor leeren Rängen in Mailand, und sogar hinter Olympia steht zumindest ein kleines Fragezeichen: Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereitet der Sportwelt zunehmend Sorgen. IOC-Mitglied Richard Pound schätzt, dass es noch ein dreimonatiges Zeitfenster für eine Entscheidung über eine Absage der Olympischen Spiele wegen des Coronavirus gibt. „Es ist eine große, große, große Entscheidung, und man kann sie erst treffen, wenn man verlässliche Fakten hat, auf die man sich stützen kann“, sagte das dienstälteste Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag im Interview der Nachrichtenagentur AP. Die Tokio-Spiele stehen in 150 Tagen an.

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass der Tischtennis-Weltverband die für Ende März geplante Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan um mindestens drei Monate verschieben wird. Der vom 6. bis 8. März im italienischen Padua geplante Säbel-Weltcup wird nach Tauberbischofsheim verlegt. Der Deutschland-Achter wird sein geplantes Trainingslager nicht ab Sonntag in Garivate in der Lombardei absolvieren, sondern im März in Lago Azul in Portugal.

Mit Blick auf die EM in diesem Sommer beobachtet die Europäische Fußball-Union UEFA die aktuellen Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit. „Wir sind in einer Phase des Abwartens und beobachten die Situation Land für Land: Der Fußball muss den Anweisungen der Regierungen in den einzelnen Staaten folgen“, sagte UEFA-Vizepräsident Michele Uva dem italienischen Radiosender Rai.

Das EM-Eröffnungsspiel soll am 12. Juni in Rom stattfinden, das Turnier wird in zwölf Ländern ausgetragen. Konsequenzen für das Turnier seien nur „im Notfall“ zu erwarten, sagte Uva. „Der sportliche Weg wird erst geschlossen sein, wenn sich die Situation verschlimmert“, sagte der Italiener. In dessen Heimatland wird aus Sorge vor der Lungenkrankheit das Europa-League-Spiel von Inter Mailand gegen Ludogorets Rasgrad vor leeren Rängen stattfinden. Am Wochenende waren bereits vier Serie-A-Partien abgesagt worden.

In Deutschland hält Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer solche Absagen zurzeit nicht für notwendig. „Niemand kann seriös prognostizieren, wie die Lage in einer oder zwei Wochen sein wird“, sagte er in einem auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes veröffentlichten Interview. „Aktuell wäre dieses Mittel bei uns wohl übertrieben, da die Fälle in Deutschland bekannt und „unter Kontrolle“ sind.“ Auch die Deutsche Fußball Liga beobachtet die Lage. Nach dpa-Informationen stehen derzeit aber keine Spielabsagen zur Debatte.

In Italien erwartet Inter Mailand ein sogenanntes Geisterspiel. Die Heimpartie in der Europe League gegen den bulgarischen Meister am Donnerstag (21.00 Uhr) soll im leeren San-Siro-Stadion ausgetragen werden, wie der Club nach Abstimmung mit der UEFA mitteilte. Mailand liegt in der vom Coronavirus besonders betroffenen Region Lombardei.

Ferrari schloss als Vorsichtsmaßnahme zwei Museen in Norditalien. Der Rugby-Verband kündigte an, Spiele an diesem Wochenende auszusetzen. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora sagte der ersten Fußball-Liga zu, in den vom neuartigen Coronavirus betroffenen Regionen Begegnungen ohne Zuschauer-Beteiligungen austragen zu dürfen - darunter auch das Top-Spiel Juventus Turin gegen Inter Mailand.

Die japanische J-League entschied alle bis Mitte März geplanten Spiele zu verschieben. Insgesamt sind 94 Partien betroffen. Die Liga war erst am Wochenende mit dem ersten Spieltag in die Saison gestartet.

Das deutsche Tischtennis-Team um Timo Boll muss sich auf die Verschiebung der Mannschafts-WM einstellen. Der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes, Richard Prause, nannte die Entscheidung des Weltverbandes eine „gute Maßnahme“. „Die Gesundheit steht über allem, man will sich keinen Risiken aussetzen. Von daher gibt es zu dieser Verschiebung keine Alternative“, sagte Prause der Deutschen Presse-Agentur. Südkorea ist mittlerweile das nach China am stärksten von dem Sars-CoV-2-Virus betroffene Land. Ob der Wettbewerb an einem Ersatztermin stattfinden kann, ist noch fraglich.

Mit den neuen Spielabsagen wächst die Liste der wegen des Coronavirus gestrichenen Sportveranstaltungen weiter an: Darunter befinden sich die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing, die Weltcup-Skirennen in Yanqing, das internationale Reitturnier in Hongkong und der Große Preis von China der Formel 1. Unklar ist noch, ob die alpinen Ski-Weltcup-Rennen der Damen am Wochenende wie geplant im italienischen La Thuile stattfinden können.

+++++25. Februar+++++

Zeitfenster von drei Monaten für Olympia-Absage

IOC-Mitglied Richard Pound schätzt, dass es noch ein dreimonatiges Zeitfenster für eine Entscheidung über eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio wegen des Coronavirus gibt. „Es ist eine große, große, große Entscheidung, und man kann sie erst treffen, wenn man verlässliche Fakten hat, auf die man sich stützen kann“, sagte das dienstälteste Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag im Interview der US-Nachrichtenagentur AP.

Was immer das IOC auch für einen Rat bekommen sollte, eine Veranstaltung von der Größe und dem Umfang der Olympischen Spiele „kann man nicht einfach so absagen oder verschieben“, erklärte der 77 Jahre alte Kanadier. „Man kann nicht einfach sagen, wir machen es im Oktober.“ Dies würde die TV-Rechteinhaber vor große Probleme stellen und es würde mit den Terminkalendern von American Football, Basketball, Baseball oder des europäischen Fußballs kollidieren.

Pound hält ebenso einen Umzug der Tokio-Spiele (24. Juli bis 9. August) in eine andere Stadt für fast unmöglich. „Es ist schwierig, den Ort zu verlegen, da es nur wenige Städte auf der Welt gibt, die in dieser kurzen Zeit die Ausrichtung übernehmen könnten“, meinte er.

Die Athleten ermunterte Pound, trotz der ernsten Lage weiter zu trainieren. „Soweit wir alle wissen, werden Sie in Tokio sein“, sagte er. „Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es wie gewohnt weitergehen wird. Konzentrieren Sie sich also weiterhin auf Ihren Sport.“ Bei den Spielen werden rund 11 000 Sportler erwartet, weitere 4400 sollen bei den Paralympics, die am 25. August eröffnet werden, an den Start gehen.

+++++25. Februar 2020+++++

Deutschland-Achter verlegt Trainingslager wegen Coronavirus

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien hat der Deutschland-Achter sein geplantes Trainingslager nach Portugal verlegt. Die Athleten des Paradebootes des Deutschen Ruderverbandes (DRV) werden nicht wie geplant ab Sonntag in Garivate in der Lombardei trainieren, wie Bundestrainer Uwe Bender und die Verantwortlichen am Dienstag entschieden. Stattdessen reist das Team vom 6. bis 23. März nach Lago Azul in Portugal.

„Die Situation vor Ort und die Unsicherheit über die Entwicklung lassen nur einen Schluss zu: Dort können wir nicht hinfahren, das können wir nicht verantworten“, sagte Bender. Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Coronavirus-Fällen in Europa.

+++++25. Februar 2020+++++