Corona-Pandemie : Bremens Innensenator sorgt sich bei Geisterspielen um Fan-Aufläufe

Ein Fan in Geisterkostümen steht vor dem Borussia-Park. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sorgt sich im Zuge von möglichen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga um Fan-Aufläufe vor den Stadien. „Das bereitet Probleme. Ich kann mir kein Sonderrecht für den Fußball vorstellen, das am Ende so aussieht, dass sich Hunderte von Fans an einem Ort versammeln“, sagte Mäurer der „Bild“-Zeitung (Mittwoch).

Daher hatte der 68 Jahre alte Politiker um ein Gespräch mit Ultra-Fangruppierungen in Bremen gebeten. Die Antwort war allerdings negativ. „Ansammlungen von größeren Menschenmengen sind unzulässig. Daher habe ich versucht, mit den Ultras in einen Dialog zu kommen. Die Antwort war: ,Nein, danke. Mit Ihnen reden wir nicht.'“, sagte Mäurer. Demnach habe auch Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald um ein Gespräch mit den Ultras gebeten - noch ohne Ergebnis.

Mehrere Ultra-Gruppierungen hatten sich bereits vergangene Woche eindringlich gegen Spiele ohne Zuschauer ausgesprochen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ruht der Ball in der 1. und 2. Bundesliga bis zum 30. April. Eine Rückkehr ist für die Zeit ab dem 9. Mai im Gespräch.

+++++21. April 2020+++++

FC Barcelona verkauft erstmals Namensrechte am Camp Nou

Der FC Barcelona will für die kommende Saison die Namensrechte an seinem Stadion Camp Nou verkaufen und das Geld für die Corona-Forschung spenden. Das teilten die Katalanen am Dienstag auf ihrer Webseite mit. „Im Bewusstsein, dass Barça eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft hat (...), hat der Aufsichtsrat die Abtretung der Namensrechte am Camp Nou für die Saison 2020/21 an die Barça-Stiftung beschlossen“, so der spanische Meister. Mit dem Geld sollen Forschungsprojekte im Kampf gegen Covid-19 „in Katalonien und dem Rest der Welt“ unterstützt werden.

Die Stiftung des Clubs soll sich nun auf die Suche nach einem geeigneten Sponsor machen, der dem berühmten Stadion in der nächsten Spielzeit seinen Namen geben möchte. Das hat es in der Geschichte des 1957 eingeweihten Camp Nou noch nie gegeben. Das Mega-Stadion fasst mehr als 99 000 Zuschauer.

„Wir stehen einer planetarischen Krise gegenüber, die in unserer modernen Geschichte beispiellos ist“, sagte der Vize-Präsident von Barcelona, Jordi Cardoner. „In einer Zeit der humanitären Krise halten wir es für unerlässlich, alle verfügbaren Vermögenswerte zu aktivieren, um die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen zu bekämpfen.“

+++++21. April 2020+++++

Italiens Fußballklubs wollen Saison beenden

Die Fußballclubs in Italien wollen trotz Corona-Pandemie die Saison beenden. Die 20 Vereine stimmten überein, „die Saison 2019/2020 unter voller Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften abzuschließen, sofern die Regierung dies zulässt“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Serie A. Am Mittwoch war ein „Gipfel“ der Fußballspitzen mit Sportminister Vincenzo Spadafora angesetzt.

Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus. In Italien gelten noch bis zum 3. Mai die landesweiten Ausgangssperren. Nach dem Plan des Fußballbundes FIGC sollen die Fußballer ab dem 4. Mai zunächst isoliert werden, das heißt unter anderem auf das Coronavirus getestet und in Camps streng kontrolliert werden. Nach drei Wochen könnten dann möglicherweise Partien - ohne Fans - gespielt werden.

Die Regierung ist zurückhaltend. „Ich bin ein großer Fußballanhänger. Aber mit mehr als 400 Toten pro Tag ist das wirklich unser letztes Problem“, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem Radiointerview.

Italien ist weltweit eines der am härtesten getroffenen Länder von der Covid-19-Lungenkrankheit.

+++++21. April 2020+++++

Berlin-Marathon im September muss ausfallen

Der Berlin-Marathon muss in diesem Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Der Senat beschloss am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis zum 24. Oktober. Der Marathon sollte am 27. September stattfinden, im vergangenen Jahr waren 47 000 Teilnehmer an den Start gegangen.

Berlin ist eine der schnellsten Marathonstrecken. Am 16. September 2018 war der Kenianer Eliud Kipchoge in 2:01:39 Stunden den noch heute gültigen Weltrekord gelaufen. Im Vorjahr fehlten dem Äthiopier Kenenisa Bekele nur zwei Sekunden, um diese Marke zu verbessern. Im Zuge der Coronakrise waren zuletzt auch zahlreiche andere Marathons abgesagt worden.

+++++21. April 2020+++++

DFB hat Länderspiele gegen Ausfall versichert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat vorgesorgt und Einnahmeverluste durch die Absage der jüngsten Länderspiele wegen der Corona-Pandemie abgesichert. Das bestätigte Schatzmeister Stephan Osnabrügge bei „Sport1“.

"Der DFB verfügt über eine Ausfallversicherung für seine Länderspiele, die auch im Falle der Länderspiele im März gegen Italien und Spanien greift", sagte der 49-Jährige: "Diese Versicherung setzt eine Spielabsage von dritter Seite voraus." Allerdings habe sie eine vertragliche Höchstsumme und werde daher "nicht alle Ausfälle des DFB abdecken".

Die Prestigeduelle mit Spanien am 26. März in Madrid und fünf Tage später mit Italien in Nürnberg waren dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Dem DFB entgingen dadurch beträchtliche Einnahmen, Länderspiele der A-Nationalmannschaft haben für den gesamten Haushalt des Verbandes laut jüngstem Finanzbericht (2018) "eine zentrale Bedeutung". Auch die für Juni angesetzten Partien müssen entfallen, erst im September könnte die DFB-Auswahl wieder spielen.

Insgesamt setzte der DFB im Jahr 2018 350,9 Millionen Euro um - allein 84,7 Millionen Euro entfielen auf die Nationalmannschaft (49,9 Millionen TV-Vermarktung/Nations League, 8,7 FIFA-WM-Prämie, 13,6 Bandenwerbung, 9,9 Tickets/Hospitality, 2,6 Sonstiges). Bei einem Aufwand von 27 Millionen Euro blieb ein stattliches Saldo von 57,7 Millionen.

Die DFB-Versicherung soll auch schon im November 2015 gegriffen haben. Damals war das Testspiel gegen die Niederlande in Hannover wegen der Gefahr eines Sprengstoff-Anschlags kurzfristig abgesagt worden. Zudem soll der DFB Einnahmeverluste bei einer möglichen Absage des DFB-Pokalfinals zumindest in Teilen abgesichert haben.

Osnabrügge betonte, dass der Verband trotz der zu erwartenden Versicherungssummen "in allen Erlösbereichen mit erheblichen Ausfällen" rechne. Im schlimmsten Fall drohe ein Haushaltsdefizit von rund 50 Millionen Euro vor Steuern, "wenn die Situation bis zum Herbst anhält". Dennoch sei er "zuversichtlich, dass wir diese Krise bewältigen werden".

+++++21. April 2020+++++

Handball-Saison in der 3. Liga ebenfalls abgebrochen

Wie in den Handball-Bundesligen ist die Saison in der 3. Liga wegen der Corona-Krise abgebrochen worden. Auch die Spielzeit in der Jugend-Bundesliga wird nicht fortgesetzt. Dies teilte der Deutsche Handballbund am Dienstag mit. „Unsere Vereine der 3. Liga und Jugend-Bundesliga haben an ihren Standorten keine Möglichkeit, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und können in der Folge auch keine Spiele austragen“, begründete DHB-Vorstandschef Mark Schober die Entscheidung.

+++++21. April 2020+++++

Real Madrid möchte Saison in Trainingsstadion zu Ende spielen

Wenn die Primera División in Spanien wieder startet, könnte sich Rekordmeister Real Madrid in einem Mini-Stadion wiederfinden. Das Starensemble um Weltmeister Toni Kroos plant Berichten zufolge, die verbleibenden Partien der Meisterschaft im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano in Valdebebas außerhalb von Madrid zu Ende zu spielen. Dieses umfasst gerade einmal 6000 Zuschauerplätze - aber die Spiele würden wohl eh vor leeren Rängen ausgetragen.

Die spanische Liga soll bereits zugestimmt haben, berichtete die Sportzeitung „Marca“ am Dienstag. Nun muss noch die Uefa grünes Licht geben. Für die Königlichen hätte dies auch den Vorteil, dass die Umbauarbeiten im mehr als 80 000 Zuschauer fassenden Heimstadion Santiago Bernabéu schneller voranschreiten könnten.

+++++21. April 2020+++++

Serie A bei Neustart mit reduziertem VAR-Personal

Bei einem Neustart der italienischen Serie A soll es auch zu Veränderungen im Bereich des Schiedsrichterwesens kommen. Wie der nationale Schiedsrichterverband AIA mitteilte, sollen bei einer Saisonfortsetzung die Referees verstärkt in ihrer Heimatregion eingesetzt werden. Damit sollen längere Reisen der Unparteiischen vermieden werden.

Auch der Videobeweis soll bei einem Neustart weiter eingesetzt werden. "Die Zahl der Personen, die für den VAR zuständig sind, wird sich wahrscheinlich verringern: Derzeit sind es sechs, in Zukunft werden es weniger sein. Doch den Videobeweis wird es geben", sagte AIA-Präsident Marcello Nicchi laut Gazzetta dello Sport: "Die Gesellschaft, die uns die Technologie liefert, hat uns garantiert, dass die Räumlichkeiten mit den Geräten in den Stadien desinfiziert werden und die soziale Distanzierung eingehalten werden kann."

In Italien ruht seit dem 9. März der Ball. Mit über 24.000 Covid-19-Todesopfern ist das südeuropäische Land eines der weltweit am stärksten betroffenen Länder, der staatliche Lockdown wird noch bis mindestens 3. Mai andauern.

++++21. April 2020+++++

Fußball-Testspiele in Südkorea wieder erlaubt

Im südkoreanischen Fußball darf ab sofort wieder der Ball rollen. Wie der nationale Ligaverband mitteilte, können die Vereine der K-League ab Dienstag Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. Die Mannschaften sollen sich damit bestmöglich auf einen zeitnahen Start der Spielzeit in der höchsten südkoreanischen Liga vorbereiten können.

Laut der Nachrichtenagentur Yonhap ist ein Saisonauftakt Mitte Mai derzeit das wahrscheinlichste Szenario. Erst am Wochenende hatten die südkoreanischen Behörden angesichts des Rückgangs der Coronafälle grünes Licht für Geisterspiele gegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP sind allerdings noch keine Testspiele final terminiert.

Bei diesen Partien dürfen die Spieler als vorbeugende Maßnahme nicht miteinander sprechen, auch Handshakes sind ausdrücklich verboten. Auch Baseballspiele sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen wieder möglich. Südkorea war als eines der ersten Länder intensiv von der Coronakrise betroffen, der für Ende Februar geplante Saisonstart der nationalen Fußballliga war daraufhin auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

+++++21. April 2020++++

Sachsens Ministerpräsident hält Geisterspiele für sinnvoll

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich in der Debatte um mögliche Partien ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga grundsätzlich positiv geäußert. „Geisterspiele sind besser als nichts. Viele Deutsche freuen sich auf die Fußballübertragung. Ich auch“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“. „Leider gibt es nicht viele Sportarten, für die sich diese Möglichkeit eröffnet. Wenigstens der Fußball bleibt uns.“ Aus Sachsen spielt RB Leipzig in der Bundesliga, Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga.

Zuvor hatten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein bayerischer Kollege Markus Söder (CSU) das Datum 9. Mai ins Spiel gebracht, ab dem die Bundesliga wieder ohne Zuschauer starten könnte. Voraussetzung dafür seien entsprechende Konzepte und Schutzvorkehrungen.

Derzeit pausiert der Spielbetrieb in den Bundesligen bis zum 30. April. Am Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung mit Geisterspielen beraten. Nach einem Beschluss von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis mindestens Ende August grundsätzlich zu untersagen, muss die Liga auf Partien ohne Zuschauer setzen, um die Spielzeit wie angestrebt bis Ende Juni zu beenden.

+++++20. April 2020+++++

Fünftliga-Fußballer helfen auf der Baustelle

Der bayerische Fünftligist SV Donaustauf hat während der Corona-Krise eine ungewöhnliche Aufhilfsbeschäftigung für einige seiner Fußballer in Leipzig gefunden. Drei Kicker des Vereins aus der Nähe von Regensburg reißen seit Anfang April auf einer Baustelle in Sachsen Wände ein oder bringen Schutt in einen Container. „Irgendwann fällt einem buchstäblich die Decke auf den Kopf, und dann war es meine Idee zu sagen: Wenn ihr raus wollt, könnt ihr arbeiten und euch was in der Zeit dazuverdienen“, erzählte Sportdirektor Matthias Klemens der Deutschen Presse-Agentur.

Der 48-Jährige besitzt eine Firma für Sanierung sowie Denkmalschutz und hat auf seinen Baustellen genug Bedarf an Arbeitskräften. Sasha Diakiese, Kevin Rääbis und Abulai Dabo haben das nicht alltägliche Angebot des SV Donaustauf angenommen. „Das ist mal was Neues im Leben“, sagte der Österreicher Diakiese, der auch schon mit einem Presslufthammer Wände zerstört hat. „Das ist Training pur.“ Diakiese und seine beiden Teamkollegen aus Estland und Guinea-Bissau teilen sich ein Apartment in Leipzig.

Der SV Donaustauf hat angesichts der unterbrochenen Fußball-Saison die Gehälter für März noch überwiesen. Seit April sind die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. Diakiese, Rääbis und Dabo bekommen als Bauhelfer den Mindestlohn von 12,55 Euro pro Stunde. Spätestens sobald das erste Training des SV Donaustauf wieder ansteht, verlässt das Trio die Baustelle.

+++++20. April 2020+++++

Volleyball-Bundesliga sucht Titelsponsor und muss sparen

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) muss in der Coronakrise sparen und sucht auch deswegen weiterhin dringend nach einem Titelsponsor. "Wir haben ihn noch nicht, das ist richtig. Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung im SPONSORs-Interview.

Wegen des finanziell bedingten Rückzugs dreier Klubs fehlt der VBL für die kommende Spielzeit eine sechsstellige Summe im Haushalt für das Geschäftsjahr 2020/21. "Wir werden diese Summe durch interne Maßnahmen kompensieren, ohne die verbleibenden Klubs zusätzlich zu belasten", so Jung.