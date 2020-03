Wegen Coronavirus : Ankunftszeremonie der Olympia-Fackel wird verkleinert

Sakis Rouvas, Sänger aus Griechenland, hält die Fackel für den olympischen Fackellauf 2020 und trägt die Uniform der Fackelläufer. Foto: dpa/Thanassis Stavrakis

Düsseldorf Auch auf den Sport hat das Coronavirus inzwischen große Auswirkungen. Wir zeigen, welche Veranstaltungen und Länder von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Als Vorsichtsmaßnahme wegen der Ausweitung des Coronavirus soll die Ankunftszeremonie der olympischen Fackel am 20. März in Japan verkleinert werden. Dies teilte Yoshiro Mori, Präsident des Organisationskomitees am Freitag mit. Deshalb werde darauf verzichtet, 140 Kinder nach Griechenland reisen zu lassen, um die Flamme am 19. März auf dem Weg nach Japan zu begleiten.

Die olympische Fackel wird am 12. März in einer Zeremonie in Griechenland entzündet und dann nach Japan geflogen. Sie soll am 20. März in Miyagi auf einer im Norden Japans gelegenen Militärbasis der Luftwaffe ankommen.

Der viermonatige Fackellauf in Japan beginnt am 26. März in der Präfektur Fukushima, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Tokio liegt. Er soll am 24. Juli bei der Eröffnung der Olympischen Spiele im Nationalstadion von Tokio enden. Zu möglichen weiteren Änderungen des Fackellaufes angesichts der Coronavirus-Epidemie sagte Mori nichts. Eine Verschiebung der Olympia-Eröffnung schloss er aus.

Das Internationale Olympische Komitee und die lokalen Organisatoren haben immer wieder betont, dass die Tokio-Spiele wie geplant eröffnet werden.

+++++6. März 2020+++++

Gosens bezeichnet Lage in Italien als „bedrohlich und gefährlich“

Der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens vom italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo schätzt die Situation in seiner Wahlheimat nach dem Ausbruch des Coronavirus als brenzlich ein. "Wir wohnen schon in dem Brennpunkt um die Lombardei herum, es gibt hier die höchsten Zahlen an Infizierten in ganz Italien. Man kann schon sagen, dass die Lage bedrohlich und gefährlich ist", sagte der 25-Jährige dem Portal „Sportbuzzer“.

Auch in der Kabine des Champions-League-Achtelfinalisten sei der Virus ein großes Thema. "Allerdings weniger aufgrund der Gefahr, sondern weil wir überhaupt nicht wissen, wann es weitergeht", sagte Gosens. Klar ist hingegen schon, dass das Rückspiel in der Champions League beim FC Valencia vor leeren Rängen stattfindet.

"Eigentlich habe ich gehofft, dass es nie so weit kommen wird. Aus Fußballersicht ist es natürlich blöd, wenn man ein Achtelfinale in der Champions League vor leeren Rängen spielen muss, weil ganz viele Emotionen verloren gehen, die so ein Spiel interessant machen", betonte der Linksverteidiger, der in dieser Spielzeit bereits sieben Mal für den Tabellenvierten traf und fünf Tore auflegte.

Champions-League-Debütant Atalanta reist dennoch mit besten Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht an. Die Italiener hatten die erste Partie gegen Valencia deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

+++++6. März 2020+++++

Keine Zuschauer beim Skispringen in Oslo

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben nun auch das Skisprung-Mekka am Holmenkollen erreicht. Wie die Veranstalter des Weltcup-Springens in der norwegischen Hauptstadt Oslo mitteilten, werden für den von Freitag bis Sonntag stattfindenden Auftakt der Raw Air keine Zuschauer zugelassen. Die Durchführung der Wettkämpfe ist aber nicht gefährdet.

"Selbstverständlich wird der norwegische Skiverband den Entscheidungen der Gesundheitsbehörden folgen", sagte Ingvild Bretten Berg, Generalsekretärin des norwegischen Skiverbandes, auf einer Pressekonferenz: "Natürlich ist das aber eine sehr unglückliche Situation für alle Sportler und Fans, die sich auf das traditionelle Holmenkollen Skifestival an diesem Wochenende gefreut haben."

Die Entscheidung gilt zunächst nur für das Springen in Oslo. Für die weiteren Stationen der Raw-Air-Tour in Lillehammer, Trondheim und Vikersund sind zunächst keine Einschränkungen geplant.

+++++6. März 2020+++++

Ticketverkauf für Formel-1-Rennen in Bahrain ausgesetzt

Angesichts des Coronavirus setzen die Veranstalter des Formel-1-Rennens von Bahrain mit dem Ticketverkauf aus. Wie die Organisatoren des zweiten Grand Prix des Jahres mitteilten, sollen Karten erst entsprechend den Umständen wieder freigegeben werden. Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden am Bahrain International Circuit weitere Gesundheitsmaßnahmen ergriffen. So gibt es unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden.

+++++5. März 2020+++++

Borussia Dortmund fliegt mit eigener Maschine nach Paris

Als Vorsichtsmaßnahme nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag nicht gewohnt mit Sponsoren und Medienvertretern zusammen zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain fliegen. Wie der Verein am Donnerstag bestätigte, wird das Team separat im kleinen Kreis in die französische Metropole reisen. Das Hinspiel hatte der BVB gegen das Team von Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel mit 2:1 gewonnen.

Bereits unter der Woche hatte der Club mitgeteilt, dass Spieler und Trainer vorübergehend keine Selfies machen und Autogramme geben werden. Zudem werde es, „bis das Corona-Virus insgesamt eingedämmt ist“, keine öffentlichen Trainingseinheiten geben. „Damit soll eine mögliche Tür für 'Covid-19' in die Mannschaftskabine geschlossen werden“, hatte der BVB mitgeteilt.

+++++5. März 2020+++++

Ex-Schalker Fußball-Profi Poulsen unter „Hausarrest“

Der frühere Schalker Fußball-Profi und jetzige Co-Trainer von Ajax Amsterdam, Christian Poulsen, fehlt dem niederländischen Meister bis mindestens zum 13. März. Der Assistent von Erik ten Hag muss der Zeitung „Telegraaf“ zufolge wie zwei weitere Clubmitarbeiter als Vorsichtsmaßnahme zu Hause bleiben. Der 40 Jahre alte Däne war am vergangenen Freitag bei einer Geburtstagsfeier und eine der anderen anwesenden Personen war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Die drei haben keine Beschwerden. Wenn es bis Donnerstag so bleibt, können sie ihre Arbeit wieder aufnehmen“, sagte Ajax-Sprecher Miel Brinkhuis am Donnerstag. Erst wenn bei ihnen Fieber auftreten sollte, werden sie sich einem Test unterziehen.

+++++5. März 2020+++++

Keine Handshakes und keine Einlaufkinder in England

Der englische Fußball ergreift als Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie Vorsichtsmaßnahmen. Die Premier League teilte am Donnerstag mit, dass Teams und Offizielle "bis auf Weiteres" auf den obligatorische Handshake vor Ligaspielen verzichten werden. Zudem streicht Tabellenführer FC Liverpool bei seinen Heimspielen vorerst die Einlaufkinder aus dem Programm.

"Wir haben mehrere neue Maßnahmen in allen Betrieben des LFC ergriffen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen", heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Liverpool-Mitteilung: "Wir erinnern alle an gute Hygienepraktiken durch Aushänge in unseren Standorten."

Im Vereinigten Königreich sind bislang etwas mehr als 100 Fälle bekannt, in denen sich Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.

+++++5. März 2020+++++

DTM-Tests in Hockenheim vor leeren Rängen

Die Testfahrten der Motorsportserie DTM Mitte März auf dem Hockenheimring finden wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Zuschauer statt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstagabend mit. Die Tests vom 16. bis 19. März waren wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 bereits aus dem italienischen Monza nach Deutschland verlegt worden. Die Saison des Deutschen Tourenwagen-Masters startet am 24. April im belgischen Heusden-Zolder.

+++++5. März 2020+++++

Ex-Wolfsburger Thomas Kahlenberg positiv getestet

Der frühere Wolfsburg-Profi und dänische Ex-Nationalspieler Thomas Kahlenberg hat sich auf einer Reise nach Amsterdam mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Dem 36 Jahre alten Ex-Fußballer gehe es den Umständen entsprechend gut, er befinde sich derzeit in Isolation, teilte sein langjähriger Verein Bröndby IF am Donnerstag mit. Mehrere Personen, die mit ihm während eines Stadionsbesuchs am Sonntag Kontakt gehabt hätten, seien nun zu Hause in Quarantäne, darunter mehrere Vereinsvertreter sowie Verteidiger Joel Kabongo und Co-Trainer Martin Retov.

Kahlenberg hatte nach Vereinsangaben am Sonntag bei dem Erstligaspiel von Bröndby gegen Lyngby BK zugeschaut. Wer ihm währenddessen im Stadion die Hand geschüttelt, ihn umarmt oder länger als 15 Minuten mit ihm zusammengestanden habe, solle sich telefonisch beim Club melden.

Der zentrale Mittelfeldspieler war 2009 vom französischen Erstligisten AJ Auxerre zum damaligen deutschen Meister VfL Wolfsburg gewechselt. Von den Wölfen war er 2013 zu Bröndby zurückgekehrt, wo er seine aktive Karriere einst begonnen und 2017 beendet hatte.

+++++5. März 2020+++++

Slopestyle-Weltcupfinale der Snowboarder wegen Covid-19 abgesagt

Auch das Weltcupfinale im Slopestyle für die Snowboarder kann wegen des neuartigen Coronavirus nicht ausgetragen werden. Geplant war der Wettkampf für das Wochenende vom 20. und 21. März im tschechischen Spindlermühle. Der Skiweltverband FIS ließ in seiner Absage vom Mittwoch zwar noch eine kleine Hintertür offen, geht aber nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass der Wettkampf an einem anderen Ort ausgetragen werden kann. Die FIS begründete die frühzeitige Absage mit den Maßnahmen der tschechischen Regierung, die eine Veranstaltung mit Augenmerk auf die Fans unmöglich mache.

Damit wäre die Weltcup-Saison auch für die deutschen Sportler um Annika Morgan, Noah Vicktor und Leon Vockensperger beendet. Nadja Flemming musste zuletzt ohnehin schon wegen einer Fersenprellung pausieren.

+++++4. März 2020+++++

Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen des Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend in einer Videobotschaft an das Land. Nach Medienberichten gilt dies bis zum 3. April.

In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19. Rund 3100 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. Mehrere Fußballspiele der Serie A und des Pokals waren zuletzt verschoben worden. Möglich ist, dass diese nun nachgeholt werden.

+++++4. März 2020+++++

Rhein-Neckar Löwen schränken Fan-Kontakt ein

Aus Sorge vor dem Coronavirus schränken die Rhein-Neckar Löwen den Kontakt zu ihren Fans ein. So soll es unter anderem nach den Heimspielen des Handball-Bundesligisten „auf unbestimmte Zeit“ keine Autogrammstunden mehr geben, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Außerdem wird es für die Löwen-Profis vor den Partien vorerst kein gemeinsames Einlaufen mit Kindern mehr geben. Auch die sogenannten „Schul-Safaris“, bei denen die Mannheimer regelmäßig mit Schulkindern Handball spielen, fallen vorerst aus.

„Die Entscheidung ist den Löwen nicht leichtgefallen“, heißt es in der Mitteilung. „Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und der Empfehlungen der zuständigen Behörden ist man von Club-Seite zu dem Schluss gekommen, dass dieses Maßnahmenpaket zunächst das angemessene ist, um in erster Linie die Mannschaft zu schützen.“

+++++3. März 2020+++++

BVB sagt Asien-Reise ab

Borussia Dortmund sagt eine für den Sommer geplante Asien-Reise in der Saisonvorbereitung aufgrund des Coronavirus ab. "Das tut uns sehr leid, weil wir wissen, wie sehr sich die Menschen vor Ort wünschen, dass wir ihnen wieder nahe sind", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer (51) der Sport Bild (Mittwoch-Ausgabe).

Ob die Westfalen stattdessen wie schon in den vergangenen beiden Jahren einen Trip in die USA planen, ließ Cramer offen: "Wir haben einige Offerten und werden alle prüfen. Entscheiden wir uns für eine Reise, muss sie zu 100 Prozent verantwortbar und ohne Risiko für alle Beteiligten sein."

Laut Cramer gehe die Borussia "absolut gewissenhaft und verantwortungsbewusst" mit der Bedrohung durch den Coronavirus um: "Wir ergreifen sämtliche Schutzmaßnahmen, die nötig sind. Die Sicherheit der Mannschaft und aller Mitarbeiter des BVB hat immer oberste Priorität."

+++++3. März 2020+++++

Uefa prüft Notfall-Optionen für Fußball-Europameisterschaft

Die Uefa-Führung hat angesichts der Coronavirus-Krise erstmals eingeräumt, mit Blick auf die EM im Sommer diverse Notfall-Optionen zu prüfen. „Wir haben verschiedene Szenarien. Wir wollen aber diese im Moment nicht öffentlich diskutieren“, sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem Kongress der Europäischen Fußball-Union am Dienstag in Amsterdam.

Der Grieche sprach allerdings nicht von einer möglichen Absage oder Verschiebung des Turniers vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern und warnte auch vor voreiligen Schlüssen. „Wir wollen nicht spekulieren, was in drei oder vier Monaten passiert“, sagte er.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin versuchte die schwierige Lage im großen Kontext der Turnierorganisation zu bewerten. „Sie wissen nicht, wie viele Sorgen wir haben, Sicherheit, politische Stabilität, Virus. Wir kümmern uns darum, und wir sind zuversichtlich, dass wir damit umgehen können“, sagte der Verbandschef.

Man bewerte auch im Europapokal und bei den im März anstehenden EM-Playoff-Partien jedes Spiel für sich und sei im Austausch mit den jeweiligen Regierungen, betonte Theodoridis. Dies betreffe auch das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale von Eintracht Frankfurt beim FC Basel am 19. März. In der Schweiz sind alle Veranstaltungen im März mit mehr als 1000 Zuschauern untersagt.

Die Uefa hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Vertretern europäischer Ligen eingerichtet. Diese solle sich unter anderem mit dem Spielkalender beschäftigen, sagte Theodoridis. Fifa-Präsident Gianni Infantino sagte in seiner Rede vor dem Kongress, dass der Fußball vor wichtigen Entscheidungen stehe. „Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Behörden, aber auch, nicht in Panik zu verfallen“, sagte der Chef des Weltverbands.

+++++3. März 2020+++++

Tokio darf Olympia nur innerhalb von 2020 verlegen

Tokio könnte die Ausrichterrechte für die Olympischen Spiele 2020 verlieren, falls der Gastgeber eine Verlegung der Sommerspiele für die Zeit nach dem 31. Dezember 2020 plant. Durch das sich weltweit rasch ausbreitende Coronavirus wird seit Wochen über eine mögliche Verlegung bzw. auch über eine Absage der Sommerspiele diskutiert.