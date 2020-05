Corona-Pandemie : Spaniens Restart-Pläne werden konkreter

Lionel Messi vom FC Barcelona mit Gesichtsmaske. Foto: AFP/MIGUEL RUIZ

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor dem Restart in der Fußball-Bundesliga werden auch in Spanien trotz fünf positiver Coronafälle die Pläne für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs konkreter. In gut vier Wochen soll in den beiden Topligen wieder der Ball rollen. "Wir bemühen uns darum, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen", sagte Ligapräsident Javier Tebas beim Bezahlsender Movistar Plus: "Der Virus ist noch da. Aber wenn wir können, werden wir am 12. Juni wieder beginnen."

Erstmals nannte ein Ligaverantwortlicher in Spanien damit einen konkreten Starttermin. Dem geplanten Vorhaben müssten die Gesundheitsbehörden allerdings zuvor noch zustimmen, betonte Tebas. Nach der Lockerung des Lockdowns im schwer von der Coronakrise getroffenen Land befinden sich seit Freitag einige Teams wieder im Kleingruppentraining, Rekordmeister Real Madrid wird am Montag als letzte Mannschaft auf den Rasen zurückkehren. Bei den bisherigen Coronatests waren fünf Spieler positiv getestet worden.

Leganes-Trainer Javier Aguirre hatte erst am Freitag behauptet, dass der Spielbetrieb erst am 20. Juni wieder losgehen solle. "Das wurde mir offiziell mitgeteilt", sagte der mexikanische Coach des Tabellen-19. Nach offiziellen Angaben des Ligaverbandes LFP soll es nun aber doch schneller weitergehen. Die Primera Division war im März aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden, elf Spieltage stehen noch aus.

+++++11. Mai 2020+++++

Regierung unterstützt Premier-League-Fortsetzung ab Juni

Foto: dpa/Nicolas Armer 10 Bilder Positiv getestete Spieler in der Bundesliga und 2. Liga

Die Fortsetzung der Fußball-Saison in der englischen Premier League ab Juni wir immer wahrscheinlicher. Die Zeitung „Telegraph“ berichtete am Sonntag unter Berufung auf britische Regierungskreise, entsprechende Pläne seien bereits auf dem Weg. Demnach wird erwartet, dass die Regierung am Dienstag einen Plan veröffentlicht, der eine Rückkehr zum Profisport im kommenden Monat vorsieht. Voraussetzung dafür sind strenge Sicherheitsvorkehrungen, und dass die Zahl der Corona-Infizierten nicht wieder steigt.

Schon in der kommenden Woche könnten die Vereine mit dem Training beginnen. Am Montag wollten die Premier-League-Clubs in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen besprechen. Voraussichtlich wird auch darüber abgestimmt, wie mit Spielerverträgen umgegangen wird, die am 30. Juni - und damit vor dem verspäteten Ende der Fußball-Saison - auslaufen. Die FIFA hatte empfohlen, die Verträge so zu verlängern, dass sie die restlichen Spiele abdecken.

Ein Streit unter den Vereinen droht darüber, wo die verbleibenden 92 Spiele ausgetragen werden. Es galt bisher als wahrscheinlich, dass die Partien auf neutralen Plätzen gespielt werden. Mehrere Clubs aus der unteren Tabellenhälfte wollen das allerdings nicht hinnehmen, weil sie ohne Heimspiele einen Wettbewerbsnachteil befürchten.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht der Spielbetrieb in der Premier League seit Mitte März. In Großbritannien gelten seit mehreren Wochen Ausgangsbeschränkungen. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Sonntag minimale Lockerungen angekündigt und Aktivitäten im Freien erlaubt. Zum Profisport machte er aber noch keine Angaben.

+++++11. Mai 2020+++++

Foto: dpa/Marijan Murat Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Barca-Star Pique blickt "pessimistisch" auf Davis-Cup-Finalrunde

Gerard Pique vom FC Barcelona befürchtet, dass die Davis-Cup-Finalrunde im November in Madrid aufgrund Coronapandemie nicht stattfinden könnte. Piques Investmentfirma Kosmos finanziert die Veranstaltung, die vom 23. bis 29. November in der spanischen Hauptstadt geplant ist.

"Es gibt eine große Unsicherheit. Wir versuchen, immer zu wissen, was die Regierung bezüglich des Sports sagt und ob wir Zuschauer zulassen können", sagte Pique bei Movistar-TV. "Ich würde sagen, ich bin ein bisschen pessimistisch, weil ein Davis-Cup-Finale ohne Fans schwierig ist. Im Moment weiß niemand, ob die Spiele ohne Zuschauer stattfinden müssten", so Pique.

Deutschland tritt bei der Endrunde der besten 18 Mannschaften in der Vorrundengruppe F gegen Serbien und Österreich an. Die Vorrunde soll in sechs Dreiergruppen ausgespielt werden.

+++++10. Mai 2020+++++

Sechs Premier-League-Klubs fordern Aussetzung des Abstiegs

Ein halbes Dutzend Rebellen, eine klare Forderung: Die Lage im englischen Fußball hat sich unmittelbar vor der womöglich entscheidenden Konferenz über die Fortsetzung der Premier-League-Saison weiter zugespitzt. Ob Jürgen Klopp sich mit dem FC Liverpool noch zum Meister küren lassen kann, hängt auch von der Blockade-Haltung der sechs Vereine ab, die die letzten sechs Plätze in der Tabelle belegen.

Einem Bericht des „Mirror“ zufolge wollen sie ihren erbitterten Widerstand gegen die neutralen Spielorte beim „Projekt Re-Start“ nur aufgeben, wenn der Abstieg in dieser Saison ausgesetzt wird. Einige würden diese sechs schon als „Projekt Sabotage“ bezeichnen, schrieb der „Indenpendant“.

Eine Spaltung im englischen Fußball sei seit langem schon als unvermeidlich angesehen worden, aber die jetzige Situation durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie habe die wachsende Kluft umgekehrt: Es sind nicht die großen sechs gegen den Rest. Es sind die kleinen, zumindest, was den Blick auf die Tabelle betrifft, die den Aufstand proben: Norwich City (Tabellen-20.), Aston Villa (19.), der AFC Bournemouth (18.), der FC Watford (17.), West Ham United (16.) und Brighton & Hove Albion (15.).

Watfords Geschäftsführer Scott Duxbury sagte der „Times“ (Samstag), dass es nicht fair sei, wenn die Vereine ihre Heimspielstätten nicht nutzen könnten. „Wir haben medizinisches Clubpersonal, das unter Bedingungen arbeitet, mit denen kein Arzt oder Physiotherapeut jemals Erfahrungen gemacht hat“, schrieb Duxbury.

Amtskollege Paul Barber von Brighton & Hove Albion machte auf der Vereins-Homepage deutlich, was für ihn Vorrang hat: „Mein Verein.“ Dann komme die Liga, dann der Fußball als Ganzes. Er warnte zudem mit eindringlichen Worten vor einem zu frühen Neustart. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den falschen Schritt machen. Denn wenn wir es tun, könnte es Leben ruinieren. Es könnte Leben kosten“, sagte er der „Daily Mail“: „Das können wir uns nicht erlauben.“ Am Sonntag wurde dann ein weiterer positiver Corona-Fall bei dem Club bekannt, es ist der dritte bei Brighton & Hove Albion bisher.

29 von 38 Spieltagen hat die Premier League bisher absolviert. Die Saison soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden und mit dem Finale um den FA-Cup am 8. August enden. An diesem Montag wollen die 20 Vereine der Premier League konferieren, um über die Fortsetzung zu beraten. Am Donnerstag soll zudem ein Meeting von Vertretern der Premier League, des nationalen Verbandes FA, der English Football League, den zuständigen Sport-, Medien- und Kultur-Behörden des Landes und des englischen Gesundheitswesens folgen.

Dabei dürften die Blicke auch immer wieder nach Deutschland gehen. Viel werde nun davon abhängen, ob die 1. und die 2. Bundesliga nach der Quarantäne für den Zweitligisten SG Dynamo Dresden wie geplant am kommenden Wochenende wieder losgehen werde, meinte die „Daily Mail“. Großbritannien ist offiziellen Statistiken zufolge das Land mit den meisten Todesfällen in Europa durch das Coronavirus. Die Anzahl der Toten stieg am vergangenen Freitag um 626 auf 31 241.

+++++10. Mai 2020+++++

Drei Coronafälle bei Vitoria Guimaraes

Drei Spieler des portugiesischen Fußball-Erstligisten Vitoria Guimaraes sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Klub. Die Betroffenen seien symptomfrei und in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer Mitteilung. Die Identität der Spieler wurde nicht bekannt gegeben.

Die Vereine trainieren derzeit wieder in Kleingruppen, um sich auf einen Neustart der Liga vorzubereiten. Die nationale Regierung hatte Ende April mitgeteilt, dass die erste Liga vorbehaltlich der Genehmigung ihres Gesundheitsprotokolls ohne Zuschauer noch im Mai wieder den Spielbetrieb aufnehmen könne.

+++++10. Mai 2020+++++

Deutsches Eishockey denkt über Vollvisier nach

Im deutschen Eishockey gibt es in der Corona-Krise Überlegungen, künftig mit einem Vollvisier zu spielen. „Ein Vollvisier könnte uns helfen, eher in den Trainings- und Spielbetrieb zu kommen“, sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Franz Reindl, am Sonntag bei Sky Sport News HD.

Eishockeyspieler spielen ab dem 18. Geburtstag normalerweise nur mit einem Helm mit Augenschutz aus Plexiglas. Möglich wäre es, mit einem Plexiglas-Schutz das gesamte Gesicht zu verdecken. Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller äußerte sich aufgeschlossen. „Da könnte man sich sicher schnell dran gewöhnen. Damit sollte man sich beschäftigen“, sagte der 33 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hatte die Saison im März nach dem Ende der Vorrunde wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochen und in diesem Jahr keinen Meister gekürt. Anders als im Fußball sind die Clubs deutlich mehr von Zuschauer- als von TV-Einnahmen abhängig. Inzwischen wird indes auch darüber diskutiert, die neue Saison zunächst mit Geisterspielen zu starten. „Zu sagen, Geisterspiele gehen nicht, ist ein Fehler“, sagte etwa Uwe Krupp, der als Trainer bei den Haien allerdings bei einem der finanzkräftigeren Clubs beschäftigt ist. „Das kann keine Dauerlösung sein“, sagte dagegen DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Der Saisonstart ist bislang für den 18. September geplant. In Berlin sind Sportveranstaltungen vor Zuschauern allerdings bis 24. Oktober nicht möglich. Davon ist in den Eisbären Berlin derzeit nur ein Club betroffen.

+++++10. Mai 2020+++++

Bayer 04 bezieht Trainingslager in Wermelskirchen

Bayer Leverkusen bereitet sich in einem Trainingslager im gut 20 km entfernten Wermelskirchen auf den Re-Start der Fußball-Bundesliga vor. Wie die Werkself mitteilte, bezieht das Team um Trainer Peter Bosz am Montagabend das Hotel Große Ledder und folgt damit den Quarantäne-Vorgaben zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs durch die Deutsche Fußball Liga (DFL).

Trainerstab, Lizenzspielerkader und Verantwortliche werden bis 17. Mai (Sonntag) in dem zur Bayer Gastronomie GmbH gehörenden Tagungshotel untergebracht und lediglich für die sportlichen Übungseinheiten zum Trainingsgelände an der BayArena pendeln. Am Sonntagnachmittag erfolgt die Anreise nach Bremen zum Ligaspiel am Montag, 18. Mai (20.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten SV Werder.

+++++10. Mai 2020+++++

Leichtathletin Dutkiewicz kritisiert Bundesliga-Restart

Leichtathletin Pamela Dutkiewicz hat den geplanten Restart der Fußball-Bundesliga kritisiert. "Der Spitzensport, und da gehört der Fußball nun mal dazu, hat ja doch eine Vorbildfunktion. Wenn ich an Eltern denke, vor allem Alleinerziehende, die verrückt werden, weil sie ihre Kinder gerade zu Hause schulen und nebenbei arbeiten müssen - da finde ich es irgendwie krass, dass parallel so ein Apparat schon wieder hochgefahren wird", sagte Dutkiewicz der Süddeutschen Zeitung.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Bundesliga am 16. Mai ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen wird. Vorher hatte der Verband grünes Licht von der Politik bekommen. "Ich weiß nicht, ob das medizinisch, rechtlich und vor allem gesellschaftlich jetzt schon wieder zu vertreten ist. Auch wenn die Fußballer die Kosten dafür selbst tragen", so die ehemalige WM-Dritte über 100-m-Hürden.

+++++10. Mai 2020+++++

Bremen bezieht ab Dienstag Quarantäne-Trainingslager

Werder Bremen wird sich ab Dienstag in das vorgeschriebene Quarantäne-Trainingslager vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga begeben. Das teilte der Klub am Sonntag mit. Im Parkhotel werden spezielle Maßnahmen zur Isolation des Teams, der Trainer sowie des gesamten Staffs getroffen. Das Training findet auf dem Vereinsgelände statt, ein Großteil der Einheiten wird im Weserstadion absolviert.

Die abstiegsbedrohten Bremer treffen zum Abschluss des 26. Spieltags am Montag (18. Mai) auf Bayer Leverkusen.

+++++8. Mai 2020+++++

Sieben Profis in Italien und fünf in Spanien positiv getestet

Sieben Fußballprofis der höchsten italienischen Fußball-Liga sind vor der Wiederaufnahme des Trainings positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um vier Spieler von Sampdoria Genua und drei der AC Florenz. Das teilten die Clubs am Donnerstagabend mit. Die Gesamtzahl der registrierten infizierten Spieler der Serie A beträgt jetzt 23.

Gruppentraining in der Serie A kann vom 18. Mai an beginnen. Am Montag hatte Italien begonnen, die strengen Ausgangssperren ein wenig zu lockern. Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus.

Im spanischen Fußball sind angeblich fünf Spieler der ersten und zweiten Liga mit dem Coronavirus infiziert. Wie der öffentlich-rechtliche katalonische Radiosender RAC1 meldete, wurden bei den am Donnerstag durchgeführten Tests bei allen Mannschaften drei Erstligaspieler und zwei Zweitligaspieler identifiziert.

Die drei Erstligaspieler sollen von drei unterschiedlichen Vereinen stammen, die zwei Zweitligaspieler von einem Verein. Die spanische Liga will ihre unterbrochene Saison angeblich ab dem 20. Juni fortsetzen.

+++++7. Mai 2020+++++

Kapitän von Serie-A-Klub hat „Angst“ vor Wiederaufnahme des Trainings

Der Kapitän des italienischen Fußball-Erstligisten Brescia Calcio, Daniele Gastaldello, hat große Bedenken mit Blick auf die geplante Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings in der Serie A am 18. Mai. Er und seine Teamkollegen hätten Angst, sagte er der Zeitung „La Repubblica“. Die Lombardei und dort vor allem die Provinzen Brescia und Bergamo hatten besonders hart unter der Coronavirus-Pandemie zu leiden. Tausende Menschen starben dort.

„Wir alle kennen jemanden, der direkt von der Tragödie getroffen wurde. Wir haben erfahren, wie schnell eine Familie zerstört werden kann“, sagte der Abwehr-Veteran des Tabellenletzten. Vereinspräsident Massimo Cellino hatte diese Woche der „Gazzetta dello Sport“ gesagt, er sei gegen einen Wiederbeginn der Saison. „Merkel und die Uefa sind mir egal. Italien muss für sich selbst entscheiden“, hatte er betont.

Die Serie A war am 9. März mit zwölf verbleibenden Spieltagen unterbrochen worden. Das Gruppentraining soll am 18. Mai beginnen. Die italienische Regierung bremst bei ihrer Entscheidung über einen Saison-Neustart aber noch. „Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Serie A wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig“, hatte Sportminister Vincenzo Spadafora zuletzt gesagt.