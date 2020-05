Corona-Pandemie : Sieben Profis in Italien und fünf in Spanien positiv getestet

Der Spielball der Serie A. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Düsseldorf Das Coronavirus hat den Sport fest im Griff. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt oder pausiert. Wir zeigen, welche Länder, Spiele und Sportler von der Infektionskrankheit betroffen sind.

Sieben Fußballprofis der höchsten italienischen Fußball-Liga sind vor der Wiederaufnahme des Trainings positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um vier Spieler von Sampdoria Genua und drei der AC Florenz. Das teilten die Clubs am Donnerstagabend mit. Die Gesamtzahl der registrierten infizierten Spieler der Serie A beträgt jetzt 23.

Gruppentraining in der Serie A kann vom 18. Mai an beginnen. Am Montag hatte Italien begonnen, die strengen Ausgangssperren ein wenig zu lockern. Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen. Zwölf Partien stehen noch aus.

Im spanischen Fußball sind angeblich fünf Spieler der ersten und zweiten Liga mit dem Coronavirus infiziert. Wie der öffentlich-rechtliche katalonische Radiosender RAC1 meldete, wurden bei den am Donnerstag durchgeführten Tests bei allen Mannschaften drei Erstligaspieler und zwei Zweitligaspieler identifiziert.

Die drei Erstligaspieler sollen von drei unterschiedlichen Vereinen stammen, die zwei Zweitligaspieler von einem Verein. Die spanische Liga will ihre unterbrochene Saison angeblich ab dem 20. Juni fortsetzen.

+++++7. Mai 2020+++++

Foto: dpa/Nicolas Armer 10 Bilder Positiv getestete Spieler in der Bundesliga und 2. Liga

Kapitän von Serie-A-Klub hat „Angst“ vor Wiederaufnahme des Trainings

Der Kapitän des italienischen Fußball-Erstligisten Brescia Calcio, Daniele Gastaldello, hat große Bedenken mit Blick auf die geplante Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings in der Serie A am 18. Mai. Er und seine Teamkollegen hätten Angst, sagte er der Zeitung „La Repubblica“. Die Lombardei und dort vor allem die Provinzen Brescia und Bergamo hatten besonders hart unter der Coronavirus-Pandemie zu leiden. Tausende Menschen starben dort.

„Wir alle kennen jemanden, der direkt von der Tragödie getroffen wurde. Wir haben erfahren, wie schnell eine Familie zerstört werden kann“, sagte der Abwehr-Veteran des Tabellenletzten. Vereinspräsident Massimo Cellino hatte diese Woche der „Gazzetta dello Sport“ gesagt, er sei gegen einen Wiederbeginn der Saison. „Merkel und die Uefa sind mir egal. Italien muss für sich selbst entscheiden“, hatte er betont.

Die Serie A war am 9. März mit zwölf verbleibenden Spieltagen unterbrochen worden. Das Gruppentraining soll am 18. Mai beginnen. Die italienische Regierung bremst bei ihrer Entscheidung über einen Saison-Neustart aber noch. „Bis Ende Mai kann man sagen, ob wir die Serie A wieder aufnehmen oder nicht. Ein wenig Geduld ist notwendig“, hatte Sportminister Vincenzo Spadafora zuletzt gesagt.

+++++7. Mai 2020+++++

Foto: dpa/Marijan Murat Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Keine Coronafälle beim FC Barcelona

Beim spanischen Fußball-Topklub FC Barcelona sind offenbar alle Spieler und Betreuer des Vereins negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet der katalanische Radiosender RAC1.

Nach den ersten Testergebnissen sollen die Spieler um den deutschen Nationaltorhüter Marc Andre ter Stegen ab Freitag mit dem individuellen Training beginnen. In zwei Wochen soll es dann in kleineren Trainingsgruppen weitergehen. Zurzeit wird über eine Wiederaufnahme der La Liga Ende Juni spekuliert.

+++++7. Mai 2020+++++

Schweizer Fußball entscheidet am 29. Mai über Saison-Fortsetzung

Die Schweizer Fußball-Liga entscheidet am 29. Mai über die Fortsetzung der Saison. An diesem Tag ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumt. Zwei Tage vorher steht im Bundesrat eine Sitzung zu weiteren Lockerungen der Maßnahmen im Zuge der Coronavirus-Pandemie an. In der vergangenen Woche hatte die Politik den ersten beiden Ligen in Aussicht gestellt, den Spielbetrieb ohne Zuschauer ab dem 8. Juni zu erlauben. Ab dem 11. Mai ist es den Proficlubs wieder erlaubt, unter Einhaltung von bestimmten Sicherheitsmaßnahmen das Mannschaftstraining wieder aufzunehmen.

+++++6. Mai 2020+++++

Türkische Süper Lig startet im Juni

Die türkische Fußball-Profiliga Süper-Lig nimmt ihren Spielbetrieb am 12. Juni wieder auf. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die professionellen Ligen am 12., 13. und 14. Juni wieder aufzunehmen", sagte Nihat Özdemir, Präsident des türkischen Fußballverbandes, in einem TV-Interview.

Die Liga wurde am 19. März aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.

+++++6. Mai 2020+++++

Top-Ligen in Serbien und Kroatien beginnen Ende Mai

Die Top-Ligen in Serbien und Kroatien wollen am 30. Mai und 6. Juni wieder mit dem Spielbetrieb starten. Das erklärten die Fußball-Verbände beider Länder, nachdem dort wegen der Coronakrise zuletzt nicht mehr gespielt worden war. Zunächst soll es wie in Deutschland Geisterspiele ohne Zuschauer geben.

"Es ist beschlossen, dass die letzten vier Runden der Saison noch ausgetragen werden", teilte der serbische Verband FSS mit. Der Pokal soll ebenfalls noch ausgespielt werden, das Finale ist für den 24. Juni vorgesehen.

Der kroatische Fußball-Verband HNS gab bekannt, dass die Saison mit den Halbfinals im Pokal am 30. und 31. Mai wieder aufgenommen werde. In der 1. Liga werde der Spielbetrieb am 6. Juni starten. Unterhalb der ersten Liga werde es keine Spiele mehr geben.

Auch Montenegro will die Saison in der 1. Fußball-Liga noch beenden, ab dem 1. Juni soll dort der Ball wieder rollen.

In der Balkan-Region sind insgesamt 17.000 Menschen mit Corona infiziert, über 500 Personen starben bislang.

+++++6. Mai 2020+++++

Belgische Regierung setzt alle Sportwettbewerbe bis 31. Juli aus

Die belgische Regierung hat angekündigt, alle Sportwettkämpfe im Land bis zum 31. Juli auszusetzen. Damit ist auch der Abbruch der ersten belgischen Fußballliga kaum noch abzuwenden.

Am Sonntag hatten die Profiklubs noch mitgeteilt, ihre Entscheidung über den Abbruch der Saison auf den 15. Mai zu verschieben und damit die Abstimmung zum dritten Mal zu vertagen. Angeblich gibt es eine deutliche Mehrheit bei den Klubs, die derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison zu beenden.

+++++6. Mai 2020+++++

Sportmediziner warnt vor möglichen Folgeschäden bei Sportlern

Der geplante Neustart der Bundesliga könnte für die Fußballer enorme gesundheitliche Konsequenzen haben. Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln warnt vor möglichen Folgeschäden einer Coronavirus-Infektion. "Ein Sportler sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass eine Infektion das Karriereende sein kann", sagte Bloch im Sportschau-Interview.

Auch bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen kann Covid-19 einen schweren Krankheitsverlauf entwickeln. Dies geschehe, so vermuten Virologen, wenn eine hohe Dosis des Virus aus der Luft gleich in die Lunge eingeatmet werde und die Infektion nicht im Rachen, sondern sofort in der Lunge beginne. "Wenn man richtig am Schnaufen ist, erhöht sich der Gasaustausch um den Faktor 15 bis 20 - über die Atemfrequenz und dadurch, dass man 3,5 Liter Atemvolumen hat, Profisportler noch mehr. Das bedeutet, man atmet richtig tief in die Lunge hinein", sagte Bloch: "Und dort ist direkt der Ort, an dem schwere Schädigungen stattfinden können."

Mit Blick auf die Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) für Mannschaftstraining und Spielbetrieb sagte der Sportmediziner: "Man muss schon den Sportler schützen. Gehe ich also das Risiko ein auf eine schwerwiegende Infektion mit Lungenbeteiligung und möglicherweise dem Karriereende? Dieses ist ja zumindest nicht auszuschließen." Die Politik entscheidet am Mittwoch in einer Videoschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über die Wiederaufnahme der Spiele in der 1. und 2. Bundesliga ohne Zuschauer.

+++++6. Mai 2020+++++

Profis der spanischen Liga unterziehen sich Corona-Tests

Ende des Hausarrests für die Fußballer der spanischen Primera División: Hunderte von Profis, darunter auch die meisten Spieler von Titelverteidiger FC Barcelona und von Rekordmeister Real Madrid, fuhren am Mittwoch zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Clubs. Im Laufe des Tages sollten die Fußballer auf das neue Coronavirus getestet werden. Auch allgemeinmedizinische Untersuchungen standen auf dem Programm, wie verschiedene Vereine mitteilten.

Auf Corona sollten am Mittwoch den Angaben zufolge auch die Trainer und die wichtigsten Mitarbeiter der Clubs getestet werden. Die meisten Madrid-Profis seien ohne Schutzmaske gesehen worden, berichteten die Madrider Fachzeitung „AS“ und andere Medien.

Einen Termin für die Wiederaufnahme des Trainings gab es am Mittwoch noch nicht. Im Rahmen des von der Regierung vorgestellten Vier-Stufen-Plans zur Rückkehr in eine „neue Normalität“ sollen nächste Woche je nach Situation in einzelnen Provinzen die Trainingsgelände wieder geöffnet werden können.

Nach den Plänen von La Liga soll der Spielbetrieb der aktuellen Saison zwischen dem 14. und dem 28. Juni wiederaufgenommen werden. Der Neustart soll unter strengen Sicherheitsauflagen erfolgen. Doch die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD) Spaniens, Irene Lozano, hatte zuletzt gesagt, es sei derzeit noch „unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe festzulegen“. Man müsse abwarten, „wie sich alles weiter entwickelt, darunter auch die Zahlen der Corona-Pandemie“.

Seit dem 12. März ist der Liga-Betrieb in Spanien unterbrochen. Mit knapp 26 000 Toten und mehr als 220 000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt. Die Zahlen werden aber seit Wochen immer besser.

+++++6. Mai 2020+++++

FC Augsburg misst bei Mitarbeitern und Profis am Eingang Temperatur

Der FC Augsburg trifft in der Corona-Krise weitere Vorkehrungen zur Sicherheit seiner Spieler und Mitarbeiter. Am Eingang ins Hauptgebäude der Augsburger Fußball-Arena wird künftig die Körpertemperatur gemessen. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, können drei Personen pro Sekunde kontaktlos aus einer Entfernung von bis zu drei Metern gemessen werden. Die Toleranz betrage bei den Messungen maximal 0,3 Grad.

Mit der Messung soll eine erhöhte Temperatur als eines der häufigsten Symptome der Krankheit Covid-19 frühzeitig erkannt werden, um dann gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen reagieren zu können. Gemessen werde mehrmals täglich.

+++++6. Mai 2020+++++

Finaltag der Amateure findet nicht im Mai statt

Der bundesweite "Finaltag der Amateure" wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 23. Mai stattfinden. Das teilte der Bremer Fußball-Verband (BFV) am Mittwoch mit. Ursprünglich war geplant, alle 21 Landespokalendspiele der DFB-Landesverbände erneut in einer bundesweiten TV-Konferenz vor dem DFB-Pokalfinale in der ARD zu übertragen.

Nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits das Pokalfinale der Profis auf unbestimmte Zeit verschoben hatte, stehe derzeit auch noch nicht fest, ob und in welcher Form der "Finaltag der Amateure" stattfinden könne, hieß es in der BFV-Mitteilung.

+++++6. Mai 2020+++++

Real-Torhüter Courtois hofft, dass Barcelona nicht zum Meister ernannt wird

Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois hofft auf ein reguläres Ende der spanischen Fußball-Meisterschaft. Denn dass bei einem Abbruch Erzrivale FC Barcelona zum Meister erklärt werden könnte, passt dem belgischen Nationalspieler gar nicht. „Wir sind nur zwei Punkte hinter Barcelona, wir können also immer noch Meister werden“, sagte der 27-Jährige im belgischen Fernsehen. „Es wäre ungerecht, wenn die Saison abgesagt und Barcelona zum Meister ernannt werden würde.“

In Spanien, was besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist, könnte im Juni wieder der unterbrochene Spielbetrieb losgehen. Und Courtois ist sich sicher, dass die „Königlichen“ noch am Messi-Club vorbeiziehen können. „Sie haben einmal gegen uns Remis gespielt und einmal verloren. Wir haben gezeigt, dass wir das bessere Team sind. Ich möchte die Saison beenden. Ich denke, eine Meisterschaft basiert auf allen Spielen, die gespielt werden müssen. Es ist elf Spiele zu früh, um sich für den Meister zu entscheiden“, sagte Courtois, der seit 2018 bei Real spielt.

+++++6. Mai 2020+++++

Klubärzte äußern Bedenken für Wiederbeginn der Premier League

Einige Vereinsärzte hegen englischen Medienberichten zufolge erhebliche Zweifel am Sicherheitskonzept für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der englischen Premier League. Laut eines Berichts des „Guardian“ äußerten mindestens vier Klubärzte ihre „ernsthafte Besorgnis“ und haben dies dem Chefarzt der Premier League, Mark Gillett, auch mitgeteilt. In dem Schreiben wiesen sie demzufolge auf mögliche Risiken bei der Fortsetzung der Saison während der Coronavirus-Pandemie hin.

Zudem hätten die Klubärzte den Verantwortlichen der Liga, die den Spielbetrieb mit Ausbruch der Pandemie in England bis auf weiteres ausgesetzt hatte, einige Fragen zum vorgesehenen Verfahren für eine sichere Rückkehr ins Training sowie - vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Regierung - in den vollständigen Wettbewerb gestellt.

Laut „Guardian“ wurden die geplanten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bei einem außerordentlichen Treffen der 20 Spitzenclubs am vergangenen Freitag erstmals erörtert. Genehmigt wurde das Konzept noch nicht. Dies soll erst nach einer endgültigen Ausarbeitung geschehen. Zunächst will die Liga erste Empfehlungen der Regierung für eine Lockerung der allgemeinen Corona-Maßnahmen am kommenden Sonntag abwarten. Voraussichtlich am Montag soll es dann weitere Beratungen in der Premier League geben.

+++++5. Mai 2020+++++

VfL Wolfsburg beginnt wieder mit dem Mannschaftstraining