NRW lockert Corona-Regeln : Bis zu 300 Zuschauer bei Sport-Veranstaltungen erlaubt

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat erneut die Corona-Regeln gelockert. Veranstaltungen dürfen nun wieder 300 Zuschauer haben. Die Personenbegrenzung beim Kontaktsport in der Halle wird von zehn auf 30 Personen erhöht.

Minister Laumann erklärte dazu: „Je mehr Freiheiten möglich sind, desto wichtiger ist es, dass wir infizierte Personen so schnell wie möglich durch Testungen erkannt und gegebenenfalls kurze Kontaktbeschränkungen aussprechen werden. Das gilt gerade bei größeren Infektionsrisiken wie dem Aufenthalt in einem Risikogebiet, was gerade jetzt in der Ferienzeit von besonderer Bedeutung ist.“