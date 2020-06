Lockerungen für den Breitensport : Was in NRW erlaubt ist und was nicht

Zurück an die Platten: Auch Tischtennisspieler können wieder spielen. Es muss jedoch regelmäßig desinfiziert werden. Foto: Marius Becker/dpa Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Auflagen wegen des Coronavirus werden Schritt für Schritt gelockert. Das betrifft auch den Breitensport. Inzwischen ist auch nicht-kontaktfreier Sport in der Halle wieder gestattet. Ein Überblick darüber, was erlaubt ist, was nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eirik Sedlmair und unseren Lokalredaktionen

Es darf wieder Sport getrieben werden in NRW. Sportstätten und Hallen sind wieder geöffnet, auf Fußballplätzen wird wieder trainiert. Dabei sind die Vorgaben höchst unterschiedlich: Wie der Sport ausgeübt werden darf, hängt von vielen Faktoren ab. Es gilt in jedem Fall: Für die Öffnung von Sportstätten sind die kommunalen Behörden zuständig. Das kann also in Wuppertal anders geregelt sein als in Düsseldorf. Trotzdem gibt es allgemeine Regelungen: Im Freien ist mehr erlaubt als in der Halle, auch in Schwimmbädern gelten gesonderte Regeln.

Ein Überblick darüber, was erlaubt ist, was nicht – und wie die Vereine in verschiedenen Sportarten damit umgehen.

Hallensport (Trainingsbetrieb): Das Training in der Halle ist wieder erlaubt. Und seit dem 15.Juni auch wieder mit Körperkontakt. Maximal zehn Personen dürfen teilnehmen. Für viele Sportler beginnt damit also langsam wieder so etwas wie ein Normalbetrieb.

Hallensport (Wettbewerbe): Wettbewerbe in geschlossenen Räumen sind auch für den Breitensport wieder gestattet. Dabei gelten ähnliche Maßnahmen wie beim Traingsbetrieb: Es dürfen maximal zehn Personen teilnehmen. Außerdem muss ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorliegen, und die Teilnehmer müssen rückverfolgt werden können.

Bowling: Die ersten Bowlingbahnen in NRW haben schon länger wieder geöffnet. Und so kann auch das Kölner Bowling-Team „Tropics“ wieder trainieren. „Die Leute wollen wieder spielen. Die sind gekommen, sobald es möglich war“, sagt Hansjörg Bubacke, der Erste Sportwart des Vereins. Wie viele Leute auf die Bahn dürfen, das sei von Bowling-Halle zu Bowling-Halle unterschiedlich. Die Bahnen müssen die Hygienekonzepte des Landes umsetzen – für Freizeitsportler sowie für die Sportvereine.

Bouldern: Die Boulder-und Kletterhallen in NRW sind schon seit dem 11. Mai wieder geöffnet. Hier gelten natürlich auch die Hygieneauflagen. Die Kletterhalle Superblock in Düsseldorf verweist auf ihrer Website darauf, die Besucherzahl werde auf Basis der Sportfläche auf eine Person pro zehn Quadratmeter begrenzt, Sportler dürfen maximal zwei Stunden in der Halle bleiben.

Fitnessstudios: Die Studios dürfen schon seit dem 11. Mai wieder öffnen. Allerdings dürfen nicht mehr Kunden als nutzbare Fitnessgeräte eingelassen werden. Auch hier ist der Mindestabstand obligatorisch, alle benutzten Geräte müssen gereinigt werden.

Kunstradfahren: Die Passanten hätten ab und zu schon komisch geschaut, sagt Laura Hanns. Aber sie musste trainieren, auch ohne Rad und ohne Halle. Also machte sie Übungen in ihrer Wohnung, auf dem Balkon, auf der Straße. Handstände, Laufen, Fitness. Jetzt darf die Kunstradfahrerin von Blitz Schiefbahn in Willich wieder zurück – und ist überglücklich. „Ich habe das Training sehr vermisst“, sagt sie. Anfangs durfte sie in der Halle nur Einzeltraining machen, an gemeinsame Übungen in der Halle war nicht groß zu denken. Training, wie es vor Corona war, war nicht möglich. Seit dem 15. Juni geht auch das wieder.



Radball: Am 13. März konnte Sven Kühn zum letzten Mal vor der Corona-Krise normal trainieren – dann kamen die Einschränkungen. Von bis zu fünf Mal die Woche Training war der Radballer von Frisch auf Düsseldorf dazu verdammt, nicht mehr in die Halle zu können – und sich trotzdem fitzuhalten. Anfang Juni ging es dann zurück ins Training, erstmal nur jeder für sich. Einzeltraining anstatt Teamsport. Die lange Auszeit hat Kühn sportlich nicht allzu viel zu schaffen gemacht. „Von der Technik her hat man die Auszeit nicht so krass gemerkt“, sagt Kühn, „aber man merkt es an der Ausdauer.“ Jetzt ist auch normales Training wieder möglich – und Sven Kühn kann zurück in die Halle.



Tischtennis: Am 15. Juni war es soweit – die Tischtennis-Mannschaften der DJK Rhenania Kleve konnten wieder reguläres Training anbieten, zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise. In den ersten Juni-Wochen hatten teilweise schon erste Mannschaften wieder trainiert, nur ein normaler Trainingsbetrieb war nicht möglich. Doppel zum Beispiel konnten gar nicht gespielt werden. Aber es konnten schon wieder kleinere Traingsgruppen in die Halle, Tischtennis ist kein Kontaktsport. Und so konnte teilweise schon vor dem Stichtag trainiert werden. „Die Leute waren froh, wieder spielen zu können“, sagt Marc Dorißen, Abteilungsleiter für Tischtennis. Um das möglich zu machen, hat der Verein der Stadt ein Hygienekonzept vorgelegt. Dort steht, dass die Trainer Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, dass alles sogrfältig desinfiziert werden muss. Um auch mit den Lockerungen die Maximalzahl der Spieler nicht zu übetreffen, leitet der Verein auf ein Buchungstool für die Halle weiter. Alle Spieler müssen sich vor dem Training dort anmelden.

Volleyball: „Wir dürften jetzt wieder trainieren“, sagt Jerg Kraiss, Manager des Düsseldorfer Volleyballteams VC Alsterwasser ’96, „ob wir dann aber noch einmal vor den Sommerferien trainieren werden, wissen wir nocht nicht“. Für das erste Training sei es zumindest zu kurzfristig gewesen. „Aber wir sind da im Verein unterschiedlicher Meinung“. Die Trainerin zum Beispiel wolle unbedingt noch einmal in die Halle, bevor sie über die Ferien zu hat. Kraiss hält das nicht für unbedingt notwendig.



Sportarten im Freien (Trainingsbetrieb und Freizeitsport): Nicht-kontaktfreier Sport im Freien ist wieder möglich – mit bis zu 30 Teilnehmern.



Sportarten im Freien (Wettbewerbe): Sofern ein entsprechendes Hygienekonzept vorliegt und von den Gesundheitsämtern angenommen wird, dürfen auch Wettbewerbe im Breitensport wieder stattfinden. Mit maximal 30 Personen.



American Football: „Tackle-Football als „nicht-kontaktfreie“ Sportart und Flagfootball sind wieder ab dem 15. Juni unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.“ So steht es in einer Handlungsempfehlung des Nordrhein-Westfälischen Verbandes. Das heißt, die Footballer dürfen wieder trainieren. Mit maximal 30 Personen, im Freien und mit Rückverfolgung der Kontakte. Außerdem verweist der Verband darauf, dass das ganze Training über Handschuhe getragen werden müssen.



Fußball: In der Bundesliga rollt der Ball schon wieder seit Mitte Mai. Trainiert wird sogar schon länger. In den Amateurligen ist die Situation anders. Die Meisterschaften wurden weitgehend abgebrochen oder mindestens unterbrochen. Trainiert werden darf aber wieder – seit Mitte Juni auch mit bis zu 30 Personen. Wie die abgebrochenen Saisons in den Amateurligen fortgesetzt oder gewertet werden, steht noch in den Sternen.



Leichtatheltik: Ende Mai, als erste Lockerungen für den organisierten Sport beschlossen wurden, veröffentlichte der Leichathethik-Verband Nordrhein einen Leitfaden für die Vereine. Dort wurde festgelegt, worauf zu achten ist. „In Abstimmung zwischen Verein und Träger der Sportstätte ist das Führen eines wöchentlich zu aktualisierenden Belegungsplanes der genutzten Sportstätte umzusetzen“, heißt es auf der Website des Verbandes. Außerdem heißt die Devise: Abstand halten. „Das Sprint- und Kurzhürdentraining findet ausschließlich auf den beiden gegenüberliegenden Geraden statt. Dazu muss je eine Bahn zwischen den Trainierenden freigelassen werden, um insgesamt einen Mindestabstand von 1,50 Meter sicherzustellen.“, heißt es dort. Inzwischen sind auch Wettbewerbe wieder gestattet. Theoretisch. Der Verband bittet darum, auf Wettkämpfe bis zum 31. Juli weitgehend zu verzichten. Wenn doch Wettkämpfe abgehalten werden sollen, brauchen die Veranstalter ein Hygienekonzept, das sie der unteren Gesundheitsbehörde vorlegen.

Tennis: Im Tennis ist nicht nur das Training wieder gestattet – auch die Wettbewerbe laufen wieder an. Im Profisport sowie im Amateurbereich. So begann im Juni die Medensaison. Doch hier sind die Voraussetzungen unterschiedlich – und durch das Coronavirus spielen auch nicht alle Vereine mit. „Die schwierigen Umstände im Zuge der Corona-Krise, aber auch die Verlegung der Spieltermine von Mai, Juni in den Spätsommer, in dem viele in Urlaub fahren, haben bei uns zu einer Reihe von Rückzügen geführt,“ sagte Arnd Huth, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit beim Korschenbroicher Tennisklub, unserer Redaktion. Ein Viertel der Mannschaften, die für die in der kommenden Woche startende Medensaison gemeldet hatten, haben sich beim Tennisverband Niederrhein (TVN) abgemeldet. Das heißt aber nicht, dass diese Vereine in der kommenden Saison nicht dabei sein werden: Nicht-gemeldete Mannschaften werden nicht ausgeschlossen, auch gibt es keine Auf- und Absteiger.

Zuschauer: Bei Sportarten im Freien dürfen maximal 100 Zuschauer zugegen sein. Bei Hallensportarten lediglich die „Elternbegeleitung“.

Schwimmen: Hallen- und Freibäder dürfen wieder öffnen. Auch hier muss der Mindestabstand eingehalten werden. In Hallenbädern ist nur das Bahnenschwimmen erlaubt. Außerdem dürfen keine Schwimmnudeln oder Tauchringe verliehen werden.