Hometraining mit Youtube (Yoga, Zumba, Ganzkörperworkout...)

Was braucht man dafür? Lediglich einen Internetzugang und genügend Platz in den eigenen vier Wänden.

Ist es auch was für Anfänger? Über Youtube lassen sich unzählige Videos für ein ausgewogenes Hometraining finden. Sowohl bei den Sportarten (Training mit Eigengewicht, Yoga, Zumba etc.) als auch bei den Schwierigkeitsgraden und der Intensität (Anfänger bis Experte) ist die Auswahl quasi unbegrenzt.

Wie viel Zeit muss ich einplanen? So lange man möchte, oder eher durchhält. Vor allem die Zumba-Einheiten sind oft extrem anstrengend. Die Videolängen variieren meistens zwischen zehn und 30 Minuten.