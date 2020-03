Verfrühte Karriereenden und überraschende Gesamtsieger : Die kuriosen und traurigen Nebeneffekte der Corona-Krise

NBA-Legende Vince Carter (Atlanta Hawks) wirft im Spiel gegen die New York Knicks einen Dreier. Foto: AP/John Bazemore

Düsseldorf Die Corona-Pandemie hat die Sportwelt zum Erliegen gebracht. Noch steht bei den meisten Sportarten nicht fest, ob, wann und wie Ligen und Wettkämpfe wieder stattfinden können. Das Virus hat aber jetzt schon für unrühmliche Siegerehrungen und verfrühte Karriereenden gesorgt.

Von Sebastian Kalenberg

Es laufen die letzten 20 Sekunden des NBA-Spiels zwischen den Atlanta Hawks und den New York Knicks. Ein für die Play-offs und den restlichen Saisonverlauf unwichtiges Basketballspiel. Auf der Bank der Hawks sitzt Vince Carter (43), der sich in seiner 22. und letzten Profisaison befindet – ein NBA-Rekord für „Air Canada“, der nach der Saison seine Karriere beenden wird. Er hat sich bereits seinen Pulli übergezogen, beim Stand von 135:128 für die Knicks wird er nicht mehr aufs Feld geschickt. Doch plötzlich wird es unruhig auf den Rängen. Der erste NBA-Spieler soll sich mit dem Coronavirus infiziert haben, die Saison wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Eine TV-Einblendung informiert über die Nachricht.

Die Zuschauer in Atlanta schalten am schnellsten. Was wenn das gerade das letzte Spiel von NBA-Legende Vince Carter ist und er seine Karriere auf der Bank beendet? „Zum Glück haben die Zuschauer mich mit den Rufen daran erinnert", sagte Hawks-Coach Lloyd Pierce und schickte den 43-Jährigen umgehend aufs Feld. Auch die Spieler der Knicks verstanden schnell und ließen Carter gewähren: Dreierlinie, Wurf, Korb. Der 2290. Drei-Punkte-Wurf in seiner Karriere – und vielleicht der letzte, obwohl eigentlich noch 16 Partien für die Atlanta Hawks auf dem Programm stehen würden. „Das war ein Spaß. Wenn es heute zu Ende ging, wird man über diesen Tag und die noch fehlenden 16 Spiele lange sprachen", sagte Carter nach dem Spiel zu The Athletic. „Ich werde das nie vergessen. Wenigstens habe ich noch einen letzten Korb gemacht. Es ist eine verrückte, aber coole Erinnerung.“

Das möglicherweise verfrühte Karriereende des NBA-Stars ist eine von vielen Geschichten, die durch das weltweite Erliegen der Sportwelt aufgrund der Corona-Pandemie aktuell geschrieben werden.

Ein besonders trauriges Kapitel im Corona-Chaos, das seit Tagen über die Sportwelt zieht, schrieb Walter Hofer, Fis-Renndirektor im Skispringen. Im slowenischen Planica hätte es für den 65-jährigen Österreicher, der in seinen 28 Funktionärsjahren Skispringen zum massentauglichen TV-Event gewandelt hat und nun in den Ruhestand geht, eine große Abschiedsparty gegeben. Stattdessen endete die Ära Hofer mit dem Verkünden der Hiobsbotschaft: „Wir müssen Sie informieren, dass die Weltcup-Saison 2019/20 zu Ende ist.“ Die angemessene Verabschiedung und ein rühmliches Karriereende sind dem Virus zum Opfer gefallen.

Natürlich waren auch die sportlichen Wettkämpfe im Skispringen von dieser historischen Absage betroffen. Aufgrund des ausgefallenen Weltcups in Planica war der Österreicher Stefan Kraft bereits in Bischofshofen zum Gesamtsieger gekürt worden – vor dem Zweitplatzierten Karl Geiger aus Deutschland. Die Siegesfeier des Österreichers fiel auf seiner Heimschanze den Umständen geschuldet dann natürlich kleiner aus, als er sich das gewünscht hätte. Eine Trophäenübergabe vor leeren Rängen, nur ein paar wenige Menschen – darunter zwei Fotografen – waren überhaupt vor Ort: „Mit dem Coronavirus ist die Situation ernst, da muss man nicht große Feiern machen. Ich weiß, dass ich die Kugel gewonnen habe, das ist tief in mir drinnen und freut mich riesig, aber man soll den Ernst der Lage beachten“, meinte der Gewinner.

Auch Biathlon-Superstar Martin Fourcade musste seine Karriere ein Rennen eher als erwartet beenden. Der 79. Weltcupsieg im finnischen Kontiolahti war gleichzeitig der letzte für den Franzosen. Damit verpasste er den achten Gesamtweltcup-Sieg seiner Karriere um nur zwei Punkte. In Oslo hätte Fourcade den Norweger Johannes Thingnes Bö nochmal attackieren können, das Biathlon-Saisonfinale wurde aber abgesagt. Ähnlich erging es Finnlands Biathlon-Ikone Kaisa Mäkäräinen, die ihr Karriereende ebenfalls in Kontiolahti bekannt gab. „In diesem Stadion habe ich 2003 mein erstes Biathlon-Training gemacht und heute endet hier meine internationale Biathlon-Karriere. Nicht so, wie ich es wollte oder geplant habe, ohne Zuschauer, aber wir konnten uns das nicht aussuchen", schrieb Mäkäräinen auf Facebook.

Weil das Alpin-Ski-Weltcupfinale im italienischen Cortina d’Ampezzo gestiegen wäre, wurde die Saison dort schon frühzeitig beendet. Profiteur: Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der erstmalig den Sieg im Gesamtweltcup feiern konnte. Der Franzose Alexis Pinturault lag nur 54 Zähler hinter Kilde und hätte noch alle Chancen auf den Gesamtsieg gehabt.

Eines der letzten sportlichen Events, bevor weltweit fast alle Wettkämpfe zum Erliegen kamen, war das traditionsreiche Straßenradrennen Paris–Nizza. Dort setzte sich der Deutsche Maximilian Schachmann durch und feierte den größten Triumph seiner Karriere. Dazu wäre Schachmann zwar auch unter normalen Umständen in der Lage gewesen, die Tatsache, dass gleich sieben WorldTour-Teams gar nicht erst beim Rennen angetreten waren und zwei weitere während der Fahrt aufhörten, steigerten natürlich seine Siegchancen.

Noch ist bei vielen Sportarten, die aktuell erstmal nur pausiert und noch nicht vorläufig beendet sind, nicht abzusehen, ob, wie und wann der Spielbetrieb dort weitergeführt wird. Kriegt Vince Carter in der NBA doch nochmal die Chance die Zahl von unglaublichen 1541 Spielen auszubauen? Werden Bundesligaprofis wie Claudio Pizarro oder Mario Gomez, deren Vertrag am 30. Juni ausläuft, gebührend verabschiedet oder wird es ein Abschied ohne rührende Auswechslung mit Standing Ovations im tosenden Stadion, ohne Blumenstraußübergabe vor dem Spiel?