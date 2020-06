Der Profifußball braucht keine lautstarken Anführer mehr : Das Ende der Sonnenkönige

Clemens Tönnies stand auch schon lange vor der Pandemie in der Kritik. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Die Ära der Fußballfunktionäre als Alphatiere ist vorbei. Eine Branche, an der rund 50.000 Arbeitsplätze hängen, braucht kühle Manager, keine lautstarken Anführer. Clemens Tönnies ist möglicherweise der letzte seiner Art.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Rolf-Jürgen Otto weinte. Er weinte bitterlich. „Es war schwer“, schluchzte er ins Telefon. Und er hatte dafür gesorgt, dass ein Kamerateam seine Verzweiflung aufzeichnen konnte. Natürlich hatte er das, denn so konnte sich Otto, der Präsident, beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt als Retter von Dynamo Dresden inszenieren.

Das war in den 1990er Jahren, Dresden spielte tatsächlich in der Bundesliga, und der Frankfurter Otto, der früher Boxkämpfe veranstaltet hatte und im Baugeschäft reich geworden war, tobte sich als sendungsbewusster Wessi in der Nachwendezeit mal so richtig aus im Fußballgeschäft. Eine typische Wortmeldung: „Wann ich als Präsident aufhöre, bestimme ich – und kein anderer.“ Ganz so kam es dann nicht. Otto frisierte munter die Bilanzen, richtete den Klub damit regelrecht zugrunde, und wegen der Veruntreuung von drei Millionen Mark musste er schließlich ins Gefängnis. Damit war die Karriere im Sport vorbei.

Info Die Leben von Clemens Tönnies Herkunft Clemens Tönnies wurde am 27. Mai 1956 in Rheda geboren. Er hat sechs Geschwister und ist verheiratet mit zwei Kindern. Sein Vater war Metzger. Ausbildung Tönnies ist gelernter Fleischtechniker und Kaufmann. Zusammen mit seinem vier Jahre älteren Bruder Bernd baute er den Konzern Tönnies Lebensmittel auf. Die Unternehmensgruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 16.500 Mitarbeiter, 2019 machte sie einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro – ein Rekordwert für das Unternehmen. Nach eigenen Angaben produziert und verarbeitet die Firma 750 Tonnen frisches Fleisch und 100 Tonnen „Tiefkühl-Convenienceprodukte“. Schalke 04 Clemens Tönnies ist seit 1994 im Aufsichtsrat des Fußballklubs. Seit 2001 ist er dessen Vorsitzender. Schon sein Vater Bernd war Präsident von Schalke. Vermögen Das US-Magazin „Forbes“ schätzt das Vermögen von Clemens Tönnies und seiner Familie auf fast 2 Milliarden Euro. Damit belegen sie aktuell Platz 1138 in der „Forbes“-Liste der weltweit reichsten Menschen.

Lange waren führende Funktionärsposten im Profifußball ein Spielplatz für mal charismatische, mal ziemlich laute, mal einflussreiche, mal äußerst wohlhabende, mal verrückte, mal schräge und in ihrer Außenwirkung stets unterhaltsame Männer. Sie kamen gelegentlich als Patriarchen daher wie der Kölner Präsident Franz Kremer, der aus dem FC der 1960er Jahre eine Art Bayern München der Bundesliga-Frühzeit machte. Und sie ließen sich selbstverständlich von niemandem reinreden.

Vielleicht ist der Schalker Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies der letzte einer Art, von der Bayer Leverkusens damaliger Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser bereits zum Jahrtausendwechsel sagte: „Diese Art stirbt aus.“ Tönnies ist zwar gar nicht im operativen Geschäft des Vereins tätig, aber ohne seine Zustimmung wird bei Schalke 04 wahrscheinlich nicht mal neues Druckerpapier bestellt. Und deshalb denkt er wahrscheinlich ähnlich wie der Dresdner Otto („wann ich aufhöre, bestimme ich“).

Es könnte durchaus sein, dass ihm die Mitglieder des Klubs diese Entscheidung abnehmen. 2000 Schalker wollen am Samstag bei einer genehmigten Demonstration an der Arena gegen Tönnies protestieren. In Paderborn hatte Tönnies gesagt: „Warum gehen wir eigentlich nicht her und geben das Geld dem Gerd Müller, unserem Entwicklungsminister, und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika? Dann hören die auf, die Bäume zu fällen, hören auf, wenn‘s dunkel ist, wenn wir sie nämlich elektrifizieren, Kinder zu produzieren.“ Schon da wurde vernehmlich nach seinem Rücktritt gerufen. Solche Aussagen stünden im Widerspruch zu den Werten, die Schalke in seinen Vereinsgrundsätzen verankert habe, finden die Anhänger, die protestieren wollen.

Dröhnende Alphatiere kommen im Profisport aus der Mode. Denn die Strukturen der Unternehmen haben sich geändert. Ihre Umsätze sind zwar immer noch im Bereich einer mittelständischen Firma, aber ihre gesellschaftliche Bedeutung ist viel größer. Sie bestimmen über einen Zweig der Unterhaltungsindustrie, an dem nach konservativer Rechnung etwa 50.000 Arbeitsplätze hängen. Das verträgt sich nicht mit bunten Vögeln an der Spitze, die den Klatschspalten Stoff liefern. Es verlangt eher kühle Manager. Diesen Schritt weg von der Volkstümlichkeit haben die meisten Klubs längst getan. Eine kleine Minderheit gönnt sich noch die Erinnerung an große Traditionen, indem sie als eingetragene Vereine agieren. Die große Mehrheit hat ihre Profiabteilungen ausgegliedert. Auch Schalke trägt sich mittlerweile mit diesem Gedanken, weil die Corona-Krise den tief verschuldeten Klub heftig getroffen hat. Selbst dort, wo die Profiabteilungen noch nicht ausgegliedert sind, ist die aktive Mitwirkung von Mitgliedern auf die Vereinspolitik extrem eingeschränkt. Etwas zugespitzt: Der Profifußball braucht die Mitglieder so wenig wie die Zuschauer im Stadion. Deshalb braucht er auch keine lautstarken Anführer mehr.

Das ist schade. Denn die großen Bosse der Vergangenheit standen allemal für bunte Geschichten. Da war der Offenbacher Obstgroßhändler Horst-Gregorio Canellas, der bei Spielmanipulationen in der Saison 1970/71 mitgemischt hatte und der bei seiner Geburtstagsfeier mediengerecht den Bundesliga-Skandal enthüllte. Da war der Schalker Präsident Günter Eichberg, den man einen Sonnenkönig nannte, weil er auf dem Höhepunkt seines Ruhms mehrere Kliniken besaß und stets sonnengebräunt und mit Pilotenbrille vor die Öffentlichkeit trat. Er ließ bei der Beerdigung des großen Gelsenkirchener Idols Ernst Kuzorra die Kranzniederlegung am Grab vor Kameras wiederholen, weil er zu spät gekommen war. Da war dessen Vorgänger Günter „Oskar“ Siebert. Der zog sich vor seiner Wiederwahl bei einer Mitgliederversammlung zur letzten Absprache in eine Toilettenkabine zurück, ließ es sich aber gern gefallen, dabei von einem Kamerateam ausgespäht zu werden, das den Mikrofongalgen über die Kabinenwand hielt. Siebert erzählte beim Bierzapfen in seiner Kneipe („Oskar’s Pub“) auf Gran Canaria ebenso gern davon wie von der hochwertigen Inneneinrichtung seiner Gastwirtschaft („alles Mahagoni“).