CHIO 2024 in Aachen Vogel verpasst bei Eröffnungsspringen knapp den Sieg

Richard Vogel hat den ersten Sieg beim größten Reitturnier der Welt nur knapp verpasst. Die 27 Jahre alte Springreiter aus Marburg blieb am Dienstag beim CHIO in Aachen im Eröffnungsspringen fehlerfrei, ritt mit Cydello aber etwas zu langsam für Platz eins. Der Sieg ging an den Franzosen François Xavier Boudant, der Vogel im Sattel von Egoki auf Platz zwei verwies.