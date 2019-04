WM-Kampf gegen Joshua in Gefahr : Jarrell Miller mit positivem Dopingtest

London Platz der mit Spannung erwartete WM-Kampf von Anthony Joshua und Jarrell Miller? Der Herausforderer soll bei einem Dopingtest positiv ausgefallen sein.

Die für den 1. Juni geplante Titelverteidigung des britischen Boxweltmeisters Anthony Joshua in den USA gegen Jarrell Miller droht zu platzen. Nach Auskunft von Joshuas Promoter Eddie Hearn soll ein Dopingtest des Amerikaners Miller am 20. März positiv ausgefallen sein. Darüber habe die zuständige Anti-Doping-Agentur VADA informiert. „Wir arbeiten mit allen relevanten Parteien zusammen und werden bald weitere Details erfahren“, sagte Hearn. Salita Promotions, die Miller vermarktet, will sich ebenfalls in Kürze zu dem Befund äußern. Die Dopingtests haben beide Boxer freiwillig vereinbart.