Wladimir Klitschko macht überraschendes Geständnis: „Ich habe Boxen nicht geliebt“

Hamburg Überraschendes Geständnis von Wladimir Klitschko: Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister hat in einem Interview zugegeben, dass Boxen zumindest zu Beginn seiner Karriere nicht seine große Liebe war und er den Sport eher als Mittel zum Zweck angesehen hat.

Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko hat eingestanden, den Boxsport zu Beginn seiner Karriere vor allem als Weg in die Freiheit angesehen zu haben. "Ich habe Boxen nicht geliebt", sagte der 42-Jährige im Interview mit t-online.de über seine Anfangszeit und erklärte: "Ich war in der Sowjetunion in einer Art Käfig. Reisen war unmöglich, außer, wenn du Politiker warst - oder Sportler. Mein Bruder Witali war schon durch das Kickboxen viel gereist und ich habe erkannt: der Sport, das Boxen, ist mein Weg, diesen Käfig zu verlassen."