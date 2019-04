„Man sagt nie nie“ : Klitschko heizt Gerüchte um seine Rückkehr an

Klitschko heizt Gerüchte um seine Rückkehr an

München Angeblich hat der Streamingdienst DAZN Wladimir Klitschko ein unmoralisches Angebot gemacht. Bringt ihn das dazu, doch noch einmal in den Ring steigen? Womöglich.

Wladimir Klitschko ergriff zu vorgerückter Stunde das Mikrofon und machte eines deutlich: "Dieser Preis gehört nicht den Klitschko-Brüdern, sondern der gesamten Boxfamilie", sagte der Ukrainer bei der feucht-fröhlichen Feier zum 70. Bestehen des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) in den urigen Tiroler Stuben von Münchens Starkoch Alfons Schuhbeck. Kurz zuvor waren er und sein Bruder Witali für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Die versammelte deutsche Profibox-Familie war gerührt. Dariusz Michalszewski, Axel Schulz, Sven Ottke, Arthur Abraham und Kulttrainer Ulli Wegner spendeten warmen Applaus. Bruder Witali, mittlerweile Bürgermeister von Kiew, war angesichts des Wiedersehens mit den Altstars so ergriffen, dass er spontan zum Mikro griff und "New York, New York" intonierte.