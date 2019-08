Partnerschaft mit Universum-Stall : ZDF zeigt wieder Boxen

Artem Harutyunyan im Box-Halbfinale im Halb-Weltergewicht bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio De Janeiro. Foto: dpa/Michael Kappeler

Hamburg Im ZDF gibt es wieder Box-Abende. Die Übertragung am 9. November ist die erste im ZDF seit 2010. Der Sender hat einen Vertrag mit dem Universum-Stall geschlossen.

Das ZDF zeigt wieder Profiboxen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt am 9. November im Anschluss an das „Aktuelle Sportstudio“ einen Kampfabend aus Hamburg. Eine weitere Übertragung ist für Anfang des Jahres geplant, teilte das ZDF am Montag mit. Zuletzt hatte das Zweite 2010 Profiboxen live gezeigt.