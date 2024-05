Punktsieg gegen Fury Usyk neuer König des Schwergewichts

Doch Usyk wachte in der zweiten Kampfhälfte auf und schaffte in eindrucksvoller Manier das Comeback. In der achten Runde traf er Fury mehrfach mit seiner starken Linken, das Blut floss. Eine Runde später drehte der 15 Zentimeter kleinere Edeltechniker auf und brachte Fury mit einem Schlaghagel an den Rand des Knockouts. Fury taumelte und wurde letztlich angezählt, rettete sich jedoch in die Ringpause. Auch in den Schlussrunden setzte Usyk seinen Gegner unter Druck.