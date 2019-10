Not-Operation bei Patrick Day : US-Boxer nach K.o. im Koma

Chicago Große Sorgen um Patrick Day: Der US-Profiboxer brach bei dem Kampf gegen Charles Conwell nach mehreren schweren Treffern bewusstlos zusammen. Er musste am Gehirn notoperiert werden.

Der US-Profiboxer Patrick Day liegt nach einer schweren K.o.-Niederlage im Koma. Der 27-Jährige brach bei dem Kampf gegen Charles Conwell am Samstagabend (Ortszeit) in Chicago nach mehreren schweren Treffern in der zehnten Runde bewusstlos zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Berichten des übertragenden Senders DAZN sowie ESPN musste sich Day einer Not-Operation am Gehirn unterziehen. Unklar ist, ob Day ins Koma fiel oder von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt wurde. „Unsere tiefsten Gebete sind jetzt mit Patrick“, twitterte Promoter Eddie Hearn.