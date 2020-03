Nach Olympia-Quali : Zwei türkische Boxer mit Coronavirus infiziert

Köln Nachdem sich zwei Boxer und deren Trainer offenbar beim olympischen Qualifikationsturnier in London mit dem Coronavirus infiziert haben, erhebt der türkische Boxverband Vorwürfe gegen das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Obwohl die Sportwelt bereits größtenteils wegen der Pandemie still stand, hatte die Europa-Ausscheidung am vorvergangenen Wochenende in London mit fast 350 Boxern aus über 40 Nationen planmäßig begonnen. Aus Gesundheitsbedenken wurden anschließend die Zuschauer ausgeschlossen, dann das Turnier nach drei Wettkampftagen doch komplett abgebrochen.

Er kündigte eine schriftliche Beschwerde an das IOC an und erklärte, es habe weder am Austragungsort Copper Box noch in dem Athletenhotel ausreichend medizinische Vorkehrungen gegeben. Auf eine Erklärung der IOC-Taskforce, was mit den geleisteten Vorauszahlungen der Verbände für die 15-tägige Veranstaltung passiere, drängte Gözgec ebenfalls.