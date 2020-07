Mit 54 Jahren : Tyson für Schaukampf zurück im Ring

Los Angeles Der ehemalige Weltmeister Mike Tyson kehrt im Alter von 54 Jahren für einen Schaukampf in den Boxring zurück. Sein Gegner wird aber nicht wie zuletzt spekuliert Evander Holyfield (57) sein.

Der Schwergewichtler kündigte am Donnerstag an, für den guten Zweck am 12. September in Los Angeles gegen seinen 51 Jahre alten Landsmann Roy Jones Jr. anzutreten. "Es wird einfach unglaublich sein", sagte Tyson.