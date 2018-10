Karl Mildenberger gestorben

Kaiserslautern Karl Mildenberger war drei Jahre lang Europameister im Schwergewicht und stand gegen Muhammad Ali fast zwölf Runden im Ring. Am Freitag starb der frühere Box-Champion im Alter von 80 Jahren.

"Milde", der den allergrößten seiner Gegner überlebt hat, starb demnach am Freitag in einem Hospiz in Kaiserslautern. Der einstige Europameister aus der Pfalz hatte seinen Gürtel von 1965 bis 1967 sechsmal erfolgreich verteidigt, ehe er seine Karriere im Alter von 31 Jahren beendete. Zur Legende wurde er am 10. September 1966.