Karl Mildenberger: 200 Gäste trauern um Boxer

Kaiserslautern Er kämpfte gegen Muhammad Ali um die Weltmeisterschaft. Karl Mildenberger ist eine Legende des deutschen Boxsports. Nun gab es zu seinen Ehren eine Trauerfeier in seiner Heimat.

Bei einer Trauerfeier haben rund 200 Freunde, Anhänger und Familienmitglieder in seiner Heimatstadt Kaiserslautern Abschied vom früheren Box-Europameister Karl Mildenberger genommen. „Mit dem Tod Karl Mildenbergers verliert der 1. FC Kaiserslautern nicht nur einen herausragenden Sportler, sondern auch einen großen Sympathieträger und Markenbotschafter“, würdigte FCK-Vorstand Rainer Keßler am Mittwoch den Anfang Oktober im Alter von 80 Jahren gestorbenen früheren Schwergewichtsboxer.

Zur Box-Legende war Mildenberger durch seinen heroischen WM-Titelkampf gegen Muhammad Ali am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion geworden. Trotz der Niederlage durch Abbruch in der zwölften Runde wurde „Milde“ damals von den 30 000 Zuschauern frenetisch gefeiert. Nach dem Kampf hatte Ali dem Pfälzer große Anerkennung gezollt und ihn als „zweitschnellsten Schwergewichtler der Welt und am besten aussehenden weißen Boxer“ bezeichnet.